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В Казахстане из уголовного кодекса убирают статью об оскорблении Назарбаева
12:52 31.05.2023

Депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана рассматривают поправки об исключении из Уголовного кодекса статьи об ответственности за оскорбление первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом рассказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева, по словам которой поправка "носит технический характер", передает Tengrinews.kz.

Как уточнила Имашева, поправка обусловлена тем, что по итогам конституционного референдума в июне 2022 года из основного закона было исключено положение о елбасы (лидер нации), которым считался Назарбаев. "Статуса елбасы уже не существует, поэтому уголовная ответственность уже не нужна и не будет применяться",- сказала депутат.

В Минюсте Казахстана подтвердили, что из УК планируется исключить ст. 373 и ст. 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента. Снежанна Имашева добавила, что эта норма касается только елбасы, "о семье там речи нет".

Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана с июня 1989 года по март 2019 года. С 2010 года носил официальный титул первого президента Республики Казахстан-елбасы.

В 2022 году в Казахстане по результатам референдума была обновлена конституция, среди прочего из нее исключили все упоминания о первом президенте республики. В феврале 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому закон "О первом президенте Республики Казахстан-елбасы (лидер нации)" был признан утратившим силу. Он закреплял за Нурсултаном Назарбаевым статус лидера нации и гарантировал ему пожизненные привилегии.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев пояснял, что для Нурсултана Назарбаева как бывшего главы государства сохраняются все гарантии неприкосновенности, но для его близких родственников – нет.

"Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, ранее предусматривал на имущество, счета членов семьи соответствующие гарантии", – рассказал в начале текущего года Азамат Ескараев.

Источник - centralasia.media
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