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Мировой океан возьмут под контроль китайские корабли-роботы
14:48 31.05.2023

"Морской охотник" зря ищет приключений на свою палубу
Мировой океан возьмут под контроль китайские корабли-роботы

Виталий Орлов

Корабль-разведчик "Иван Хурс" был атакован украинскими беспилотными катерами западного производства. Управление ими велось с базы, созданной в Очакове при участии США, через спутник. Морские дроны становятся все более автономными и, соответственно, опасными.

Защита с их помощью береговой линии и расположенных вдоль нее военных объектов, противодействие средствам нападения противника, скрытное уничтожение целей в чужой акватории - реалии ближайшего будущего. Уже сегодня боевые дроны, входящие в состав ВМС продвинутых морских держав, выполняют широкий круг задач: разведка, обезвреживание мин, контроль подводной обстановки и т. д.

Все существующие на данный момент военно-морские беспилотники, исключая палубные БПЛА, можно условно разделить так:

Надводные аппараты увеличенного радиуса действия и продолжительностью хода в 48−60 часов, способные действовать в океанской акватории;

Беспилотные катера и малые корабли, охраняющие прибрежную акваторию и входы в заливы (бухты);

Подводные аппараты, автономно работающие на любых глубинах, с оснащением и оборудованием, позволяющими успешно обследовать рельеф дна и действовать на значительных удалениях от места базирования.

Пройдемся по принятым на вооружение иностранных флотов и перспективным дронам наших партнеров и заклятых друзей. Начнем с беспилотного корвета D 3000 Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Широкой публике проект этого автономного боевого корабля был представлен в 2017 году. Основными функциями заявлялись: защита береговой линии и противолодочная оборона объектов на побережье с возможностью участия в наступательных операциях флота.

Корвет D3000 - тримаран (судно с аутригерами) длиной корпуса 30 метров, способный, находясь в автономном режиме на протяжении 90 дней, уходить от базы на 450 морских миль. Оснащен гибридной силовой установкой, ходовые электродвигатели которой запитываются от дизель-генераторов.

Бортовое вооружение представлено торпедной и ракетной составляющими, четырьмя 30-мм семиствольными артиллерийскими установками Type 730 и катапультами для разведывательных БПЛА. В навигационном плане D3000 полностью самостоятелен - осуществляет корректировку курса, избегает столкновений, уверенно распознает подводные и надводные цели. Способен действовать в составе группы аналогичных дронов и в одиночку. Сроки ввода в эксплуатацию Пекин предпочитает хранить в тайне.

В США по программе ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vesse) оборонная компания Leidos в кооперации с агентством DARPA в 2019 г. создала беспилотный корабль-разведчик Sea Hunter ("Морской охотник"). Тоже тримаран: длина - 42, ширина основного корпуса 3,3 метра, водоизмещение - 145 тонн. Два дизельных силовых агрегата обеспечивают скорость до 27 узлов, максимальное удаление от базы - 10 тыс. морских миль. Серьезно!

В состав вооружения "Морского охотника" включены артиллерийские, торпедные и ракетные системы, функционирование которых обеспечивается современным радиоэлектронным оборудованием: РЛС, сонарами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки. В перечень выполняемых задач включены противоминные и противолодочные мероприятия.

В распоряжении ВМС США также имеется разработанный компанией Boeing сверхбольшой подводный беспилотник, специализация которого - исследование морского дна. Он более известен как безэкипажная субмарина класса XL UUV Orca ("Косатка"). Этому боевому дрону, способному в течение нескольких месяцев находиться в автономном плавании на удалении 6500 морских миль, по силам выполнение широкого спектра миссий: от разведывательных мероприятий до уничтожения кораблей противника.

"Косатка" оснащена бортовой навигационной системой инерциального типа и датчиками глубины, позволяющими погружаться со скоростью 8 узлов на 3,3 километра. Точность ориентирования сверяется при подвсплытии по GPS. Отсек полезной нагрузки объемом 9 куб. метров, что обусловлено модульной конструкцией корпуса, обеспечивает размещение сонара, торпед (легких Mk.46 или тяжелых Mk.48) или комплекта противокорабельных ракет (ПКР). Предусмотрено несение вооружения на внешней подвеске.

Теперь обратимся к главному союзнику США в ближневосточном регионе - Израилю. В 2020 г. широкой публике был представлен разработанный компанией Elbit Systems многофункциональный беспилотный противолодочный катер Seagull ("Чайка"), специализирующийся на поиске и обезвреживании морских взрывных устройств, а также для разведки, поиска и наблюдения за вражескими подлодками. Кроме радаров, системы датчиков, сонаров и РЭП, "Чайка" оснащена дистанционно управляемым пулеметом калибра 12,7 мм и торпедной установкой. С помощью беспилотника израильтяне могут успешно защищать свои буровые установки в акватории Средиземного моря, однако достоверных данных о сроках поставки Seagull ВМС Израиля пока нет.

В заключение - о морских боевых дронах Турции, остающейся членом НАТО (переизбрание Эрдогана ничего в этом отношении не меняет). В сентябре 2021 г. турецкая Aselsan продемонстрировала прототип роботизированного катера Albatros-S, выполненный с использованием технологии "стелс". Это судно 7,2 на 2 метра способно нести полезную нагрузку в 250 кг и развивает скорость до 40 узлов. Выполняя главную функцию - поиск и уничтожение надводных кораблей (среднего и малого водоизмещения) и подлодок, Albatros-S способен действовать в автономном режиме на протяжении десяти часов. Управляемый как в зоне прямой видимости, так и посредством спутникового канала дрон несет впечатляющий набор вооружения: модули торпедных, артиллерийских и ракетных систем плюс современное поисковое радиоэлектронное оборудование. К тому же, турецкий "Альбатрос" может вооружиться ПТРК L-UMTAS и Javelin. Он особенно эффективен при действиях в составе "роя" себе подобных.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685533680


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