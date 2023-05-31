 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Greenpeace под флагом экотерроризма, - В.Ильин
15:44 31.05.2023

ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН | 31.05.2023
В мае Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность GreenPeace в России. Согласно заявлению правоохранителей, фонд предпринимал усилия для дестабилизации общественно политической обстановки в нашей стране. Цель - сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению инфраструктурных и энергетических проектов.

GreenPeace, go home!

Действительно, штатных адептов GreenPeace мало занимали вопросы природы. Зато они очень хотели бы придушить Россию в санкционной петле. Еще больше их интересовало лоббирование интересов ТНК, прежде всего, американских.

Зеленые – ведущие в Германии лоббисты киевского режима (97% поддержки)

Примечательно, что первыми зелеными в Европе были нацисты со стажем. Причем в таком количестве, что в израильской прессе шутят: если бы не политический дальтонизм, эти партии должны были б называться не "зелеными", а "коричневыми".

Достаточно вспомнить, что на первых выборах в истории зеленых в Европарламент в 1979 году 4-е место в партийном списке имел Бальдур Спрингман – в прошлом член гитлеровской НСДАП, СС и штурмовых отрядов СА. Он представлял "националистически настроенных аграриев, которые отвергают современный глобальный капитализм как разрушающий исконно немецкий образ жизни". В Британии основанная в 1974 г. крайне правым консерватором Тони Уиттекером партия PEOPLE была годом позже переименована в Ecology Party, а затем в 1985 году – в Green Party UK…

Суть деятельности озабоченных продвижением "экологическо-климатической повестки" структур типа GreenPeace заключается в блокировании промышленного развития неугодных Западу стран под флагом защиты природы.

Об этом красноречиво свидетельствуют, в частности, многолетние антироссийские акции "экоджихадистов" из GreenPeace, вписывающиеся в Национальную стратегию США по Арктическому региону (вроде нападения на российскую нефтяную платформу "Приразломная", судно "Анна Ахматова" и т. д.).

Запад много лет ведет войну с Россией за арктический шельф с помощью GreenPeace. Выступая против интересов России в Арктике, гринписовцы проталкивают "интернационализацию" Северного морского пути и возможность пересмотра статуса арктических проливов как внутренних вод России. Это прикрывается пропагандистскими кампаниями о якобы предстоящем "глобальном потеплении".

Синхронно Запад применяет для давления на Россию все рычаги зеленой повестки. Финансируемые ими "экологические" организации многие годы лоббируют обсуждение в структурах ООН и ЕС тематику "попрания" российским бизнесом (прежде всего нефтегазовым, лесозаготовочным и транспортным) прав "не имеющих своей государственности малочисленных народов Севера" и выставляют Россию страной, неспособной безопасно осваивать Арктику.

Активисты GreenPeace проводят подобного рода информационные кампании на всех континентах. Так, несколько лет назад они взялись за Мексику, приступив к осуждению экологических катастроф, случившихся за время президентства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Причем нападкам подверглись исключительно госкомпания Pemex, мешавшая некоторым ТНК. Однако осуждения целенаправленных атак на трубопроводы Pemex, в результате которых Мексике грозят реальные, а не выдуманные экологические катастрофы, никто так и не дождался. Вместо этого гринписовцы принялись вопрошать общественность о том, сколько же морской живности стало жертвами пожара на одной из платформ Pemex в Мексиканском заливе.

Не удосужились гринписовцы сформулировать позицию и по дефициту пресной воды в Мексике, на властях которой висит кабальная сделка о предоставлении в течение каждых 5 лет воды реки Рио-Гранде властям США. Кстати, эта процедура всегда сопровождается столкновениями Нацгвардии и мексиканских крестьян, не желающих отдавать дельцами из США ТНК жизненно необходимую им самими пресную воду.

Можно вспомнить, как адепты GreenPeace пытались придавить бизнес горнодобытчика Клайва Палмера, что было чревато ликвидацией угольной промышленности Австралии. В ответ Палмер показал, что финансирование зеленых идет от властей США – через ЦРУ – с участием Фонда Рокфеллера.

Однако скандалы американских зеленых не останавливают. В результате от GreenPeace вынуждены защищаться не только в России, но и в США, где их используют во внутриполитических разборках. В частности, Демократическая партия, финансирующая GreenPeace через "благотворительные" организации вроде Tides Foundation, использует экологическую повестку в кампаниях по срыву крупных проектов энергокорпораций, спонсирующих Республиканскую партию. Например, в 2016-2017 гг. GreenPeace сыграла важную роль в организации протестов в Стэндинг-Рок, направленных на срыв строительства нефтепровода техасской Energy Transfer. Та в ответ подала на GreenPeace иск на сумму $1 млрд. При этом компания сослалась на закон RICO, принятый в 1970 году для борьбы с организованной преступностью и коррумпированными, а также находящимися под влиянием рэкетиров организациями.

Сегодня, чтобы не погрязнуть в судебных тяжбах и своевременно пресекать подобного рода поползновения активистов GreenPeace, мешающих расширению инфраструктуры, в 17 штатах, контролируемых республиканцами, приняты специальные законы. Они позволяют привлекать к уголовной ответственности гринписовцев и прочих "климатических активистов", пытающихся сорвать те или иные энергетические проекты.

Активизм структур вроде GreenPeace в мире все чаще называют экотерроризмом.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685537040


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