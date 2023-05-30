Рубль стал практически внутренней валютой ЕАЭС

18:57 31.05.2023

Елена Острякова



89% взаимных расчетов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходило в национальных валютах в первом квартале 2023 года.



Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил зампред правительства Алексей Оверчук, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Использование традиционных резервных валют в качестве оружия, нацеленного против нашей экономики, продемонстрировало, насколько важно иметь собственную независимую финансовую систему, опирающуюся на расчеты в национальных валютах. А также собственную систему подтверждения финансовых сообщений", – сказал Оверчук.



Переход на национальные валюты, по его словам, обеспечил рост взаимной торговли на 82%.



"То есть мы практически внутри ЕАЭС перешли на торговлю в наших национальных валютах. Понятно, что доминанта в этих валютах наш российский рубль. В экспорте и импорте товаров и услуг на его долю в расчетах между странами ЕАЭС сегодня приходится 77,5%. При этом большинство банков на пространстве СНГ сегодня имеют возможность использовать систему подтверждения финансовых сообщений, созданную Банком России", – добавил вице-премьер.



Также в ЕАЭС создана Евразийская перестраховочная компания дополнительная страховая емкостью 120 миллиардов рублей, которая позволит поддержать дополнительный объем взаимной торговли на сумму более 361 миллиарда.