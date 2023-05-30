 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.06.2023
01:40  Саммит БРИКС предлагают перенести из Африки в Китай. А то зулусы свинтят ВВП, - НГ
00:45  Победа Эрдогана: Турция продолжит дрейфовать между Россией и Западом, - К.Семенов
00:31  Китай сделал ставку на Илона Маска, - А.Башкатова
00:27  Мирзиеев обещает учителям и врачам миллиард долларов, - В.Панфилова
00:09  Российская "рыночная экономика" преуспела в выпуске наследных бургомистров
00:07  Oil Price: Россия, Китай, Иран и Ирак утвердили новый порядок на рынке нефти
Среда, 31.05.2023
18:57  Рубль стал практически внутренней валютой ЕАЭС

15:55  Член ОПС Ташиева - Алтынбек Жумаев поедет послом Кыргызстана в Малайзию
15:44  Greenpeace под флагом экотерроризма, - В.Ильин
15:11  Кайрата Сатыбалдыулы (племяш казахского экс-елбасы) раскулачили на сумму 464 млрд тенге
14:48  Мировой океан возьмут под контроль китайские корабли-роботы
12:52  В Казахстане из уголовного кодекса убирают статью об оскорблении Назарбаева
12:38  Восточный Казахстан. Берег Бухтарминского водохранилища отошел еще на несколько десятков метров
12:34  Бывшая помощница Байдена Тара Рид хочет стать гражданкой России
12:30  Стыдно. Памятник Касыму Тыныстанову в Бишкеке разрушается
12:28  ОБСЕ грозит крах. "Виновата" снова Россия
12:26  Империя ЕС разваливается, - The Telegraph
12:24  Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа - Токаев
12:20  Восточный узел: обострение на границе Ирана и Афганистана угрожает безопасности РФ и КНР
12:00  Пора изменить цели СВО и добить Европу – Караганов
11:36  КырПрокуратура запрашивает разрешение на арест известного политика и депутата Мадумарова ("Бутун Кыргызстан")
11:02  Россия наконец-то дала старт процессу ликвидации украинского режима, - Ростислав Ищенко
10:49  "Прочь отсюда, "Радио клеветы!"": в Вашингтоне прошли массовые протесты против журналистов "Радио Свободы"
09:59  Мирзиеев обещает полностью реформировать систему внешней трудовой миграции
09:34  Свалил в Гайавату. Британский иноагент Нил Лонгфэллоу досрочно оставил пост председателя Совета директоров Казатомпрома
09:15  Хватит гастролей! Депутатам КырПарламента запретили (временно) покидать страну
09:14  Водное хозяйство Кыргызстана требует $1,2 миллиарда инвестиций, - Кырпремьер Жапаров
08:57  Новым министром финансов Афганского Эмирата стал Мохаммад Насир Ахунд, Его предшественник Бадри пересел в кресло главы Центробанка
08:54  Эрдозавр: несмотря на небольшой перевес Эрдоган одержал убедительную победу, - Илья Титов
08:29  Выборы в Узбекистане и Казахстане: сходства и отличия, - Равшан Назаров
00:59  Большой побег от доллара на Восток, - М.Макаров
00:44  Эрдоган обещает построить город для сирийских беженцев, - И.Субботин
00:42  Пекин играет на нервах главы Пентагона, - Владимир Скосырев
00:35  Новый мировой порядок уже создается, - Зоран Миливоевич
00:32  Российская нефть продолжает обильно поступать в Европу через Индию, - Насер Джабара
00:30  Мирзиеев увеличил штат и численность УзбПрокуратуры
00:29  Традиции корейского предпринимательства в Центральной Азии
Вторник, 30.05.2023
23:23  Со своими "резиновыми красными линиями" Россия отступила уже до Рублевки, - СП
23:06  Глава РосМИД Лавров ищет союзников в Бурунди. Министерство изощренного долбо..ва
21:41  Иезуитская политика Пашиняна, - Ростислав Ищенко
21:38  Мягкая сила, или Расизм навыворот, - А.Кренгель
14:58  Узбекистан и Кыргызстан рушат стены на границе, планируют открыть еще три пункта пропуска
14:30  Китайцы спасают Азию от опасной химии
13:20  Двум ледникам Иссык-Куля присвоят имена шейха ОАЭ и короля Саудовской Аравии. За какие вкусняшки?
13:06  Казпремьер Смаилов дерзнул покритиковать трех акимов
13:02  Казахстан содержит армию дармоедов-чиновников от гражданской авиации, - Денис Кривошеев
12:59  Страны ЕС и ЦА выступили против планов талибов на самовольный забор воды из Амударьи
12:47  В Швеции 8/06 стартует 1-й чемпионат Европы по сексу. В программе следующие дисциплины...
12:18  Казахстанским чиновникам запретят принимать и дарить подарки официальным лицам
11:59  Рублевку атаковали дроны ВСУ, усравшаяся элитка в шоке, народ самоорганизуется, - СП
11:51  В Джизаке демонтировали фундамент строящегося института. Не там копали?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Oil Price: Россия, Китай, Иран и Ирак утвердили новый порядок на рынке нефти
00:07 01.06.2023

OilPrice
США

Три новых соглашения между Китаем, Россией, Ираном и Ираком утвердили новый порядок на рынке нефти
Oil Price: Россия, Китай, Иран и Ирак утвердили новый порядок на рынке нефти

В этом месяце Россия, Китай, Иран и Ирак заключили между собой различные крупные соглашения в области энергетики и безопасности, пишет Oil Price. Это тревожный звонок для Запада. Он сигнализирует о том, что на рынке нефти формируется новый порядок.

Саймон Уоткинс (Simon Watkins)

В течение прошедших полутора недель был заключен ряд крупных соглашений о сотрудничестве (в том числе в области энергетики, безопасности и логистики) между Ираном, Ираком, Россией и Китаем - в разных сочетаниях. Отчасти это напоминает старый пародийный сериал под названием "Мыло": реальность не менее запутана, но гораздо мрачнее. Участники этих сделок во многом определяют новый порядок на мировом рынке нефти, который я подробно анализирую в моей новой книге. Три самых последних соглашения о сотрудничестве самым непосредственным образом скажутся на потоках нефти и газа во всем мире и на ценообразовании.

Лучше всего начать с конца: чего Китай добивается своим грандиозным проектом захвата власти "Один пояс, один путь", рассчитанным на несколько поколений. Чего он хочет, так это превратить Ближний Восток в крупную нефтяную и газовую станцию, которая будет благополучно питать его экономический рост и позволит к 2030 году обогнать США и стать сверхдержавой номер один. Крупнейшие запаса нефти и газа в регионе принадлежат Ирану, Ираку и Саудовской Аравии - с них Пекин и решил начать. У России тоже предостаточно нефти и газа, над которыми Китай уже имеет значительный контроль, однако ее цель на Ближнем Востоке двояка. Во-первых, это - сохранить влияние в ряде стран, которые Москва считает ключевыми для дальнейшей власти в бывших советских республиках. Другая, более свежая, - использовать это влияние с целью упрочить свою позицию важного партнера Китая. Что же касается других участников этой мыльной оперы - Ирана и Ирака, а теперь еще и Саудовской Аравии - то они вступили в этот новый глобальный союз частично из-за экономической и политической поддержки Китая (и в меньшей степени России), а частично оттого, что их политические системы все ближе к авторитарным режимам Пекина и Москвы, чем к демократиям США и союзников.

А теперь переходим к гвоздю программы - новому пакету нефтегазовых соглашений, подписанному в течение двух последних недель Ираном и Ираком. Как я уже писал в своей книге о новом порядке на мировом рынке нефти, Иран уже давно оказывает на соседа огромное влияние - будь то прямо или косвенно, через политических, экономических и военных марионеток. Ирак всегда был настроен на сотрудничество в энергетическом секторе, поскольку у этих стран есть ряд общих нефтяных месторождений - Азадеган (со стороны Ирана)/Маджнун (со стороны Ирака), Азар/Бадра, Ядаваран/Синдбад, Нафт-Шахр/Нафт-Хана, Дехлоран/Абу-Гураб, Западный Пайдар/Факка и Арванд/Южный Абу-Гураб. Для Ирана это уже давно чрезвычайно выгодное подспорье в уклонении от санкций, поскольку позволяет продавать нефть с его стороны этих месторождений по всему миру под видом иракской. Не менее полезен этот инструмент и для Ирака. Таким образом он вымогает у США миллиарды долларов - то клянется прекратить импорт иранского электричества и газа, но тут же забывает про свои обещания, как только деньги поступят на банковские счета в центре Багдада. Недавние же соглашения о сотрудничестве еще больше укрепят связи между Ираном и Ираком.

Вспомним и другие недавние соглашения, по которым все иранское (включая контроль над запасами нефти и газа в Ираке) становится еще и китайским, и российским. Первой стала Москва, подписавшая 18 мая десять новых соглашений о сотрудничестве с Ираном только в одном нефтяном секторе. По словам источника, тесно сотрудничающего с министерством нефти Ирана и давшего на прошлой неделе эксклюзивное интервью сайту OilPrice.com, было заключено шесть меморандумов о взаимопонимании и два контракта, а также подписаны обширные дорожные карты военного и промышленного сотрудничества о передаче технологий и повышении нефтеотдачи. По сути, все сводится к обновлению и продлению предыдущих пяти- и десятилетних соглашений между Россией и Ираном. Это позволит России (по отдельным позициям, о которых будет сказано ниже, наряду с Китаем) иметь свои фирмы на любом иранском месторождении по усмотрении Москвы. Кроме того, это откроет путь к обмену наиболее перспективными военными офицерами и обеспечит России полный доступ к аэропортам и морским портам Ирана. Наконец, это позволит продолжать сотрудничество по другим военным вопросам и вопросам безопасности, включая обмен разведданными, оборудованием и технологиями.

Представитель России в Иране - вице-премьер, сопредседатель Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак - также подчеркнул, что страны работают над банковским взаимодействием и переходу на национальные валюты в двусторонних расчетах. Также удалось достичь прогресса по транспортному коридору Север-Юг (NSTC): было заключено несколько соглашений насчет железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного сообщения. Москва заинтересована в развитии коридора вплоть до Индии и далее. Помимо расширения торговли между Россией и Ираном через регионы Каспия и Персидского залива, эти маршруты также откроют массу возможностей "двойного назначения" для использования аэропортов и морских гаваней.

Китай с его любовью к широким жестам дождался, пока уляжется пыль, и 23 мая сам подписал с Ираном новые соглашения о сотрудничестве. По словам источника в Иране, эти соглашения всего лишь окончательно зафиксировали ряд неулаженных подробностей финансового, инвестиционного и энергетического сотрудничества из ирано-китайского всеобъемлющего соглашения сроком на 25 лет. В нем Китаю гарантируется, что цены на нефть и газ из Ирана будут минимум на 30% ниже мировых ориентиров. Однако после ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года Китай потребовал себе дополнительных льгот, поскольку с той же тридцатипроцентной скидкой может покупать и российскую нефть, сообщил иранский источник. "В среднем скидка Китаю на иранскую нефть по отношению к международному эталону за последние 12 месяцев составила порядка 44%, - сказал он. - Но дела для Ирана обстоят еще хуже, поскольку с 11 ноября 2022 года Китай платит Ирану неконвертируемыми юанями, которые можно тратить лишь в самóм Китае и/или на покупку китайских товаров". "Хуже всего то, что, хотя ключевым платежным инструментом считается юань, Китай также использует для расчетов с Ираном валюты Анголы, Замбии и Кении, чтобы побудить Тегеран покупать их товары, чтобы эти страны, в свою очередь, смогли обслуживать свои долги Китаю", - заключил источник.

Саймон Уоткинз - бывший старший валютный трейдер Forex, финансовый журналист и автор бестселлеров. Бывший глава отдела банка Credit Lyonnais, а затем директор Bank of Montreal. Бывший главный автор The Business Monitor International, глава отдела мазутных продуктов Platts и глобальный управляющий исследовательского отдела "Ренессанс Капитал" в Москве.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685567220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд новых производственных и инфраструктурных газовых проектов реализуют в Казахстане
- Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом – Алихан Смаилов о развитии гражданской авиации РК
- Необходим жесткий контроль инфекционной безопасности при оказании медуслуг и других процедур - Алихан Смаилов о профилактике ВИЧ
- Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов и поддержка проектов АПК: вопросы развития области Абай рассмотрены в Правительстве
- В Казахстане зарегулируют духовно-нравственное развитие чиновников
- Мажилисмены рассмотрели вопросы безопасности в образовательных учреждениях
- В Генпрокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан
- Уровень читательской грамотности детей в Казахстане снижается?
- Е. Жамаубаев провел совещание по внедрению регулирования "с чистого листа" в предпринимательской деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  