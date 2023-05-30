Российская "рыночная экономика" преуспела в выпуске наследных бургомистров

00:09 01.06.2023

Дети российских олигархов и чиновников становятся отличниками боевой и политической подготовки в США



Иван Рыбин



Более $500 млрд унаследуют отпрыски российских толстосумов, так называемых олигархов. Цифра сильно занижена, но проблема отнюдь не в ней и не в наследовании капиталов как таковом. Если данные существа, по большей части не имеющие ничего общего с нашей страной, дорвутся до власти и до денег, то никакого будущего у России не будет.



Перемывать косточки российским олигархам у нас любят, недавно появившийся "рейтинг богатейших наследников РФ" - не исключение. Больше всего достанется сыну Вагита Алекперова - свыше $20 млрд. На втором месте пока еще малолетние детишки Андрея Мельниченко - по $12,6 млрд. Отпрыскам Леонида Михельсона положено по $10,8 млрд, и так далее по убывающей. Полный список крайне пространный и в целом не особо интересный.



А вот изучение тех персонажей, которые в будущем теоретически могут встать у руля ведущих компаний российской экономики - крупнейших предприятий стратегических отраслей! - очень даже полезно.



Дети олигархов, за исключением очень немногих, получили образование за границей, более того, провели там значительную часть жизни, начинали трудовую деятельность. И если их родителей с Россией-СССР что-то еще связывает - воспоминания, первая любовь, родители, школа, вуз - то тут ничего этого нет и в помине. Есть только некая территория, где нужно делать деньги. И где можно это делать без оглядки на законы. Ибо деньги - и есть их закон.



Дети олигархов - чужие, совсем. Вместе с образованием эти молодые люди впитали все западные "ценности" - антироссийские, как несложно догадаться. С самого своего рождения - с "норковых пеленок" ((c)"Елка") - они были окружены слугами, холуями и охранниками. Потом к ним добавились приятели-прихлебатели. И на их комплексы исключительности, на чувство собственного величия, наложилось импортное воспитание. Получилась гремучая смесь.



Там, на Западе, у них все - счета, бизнес, недвижимость, приятели, привязанности. Здесь - только нефтяная труба или иные сырьевые активы и лютая народная ненависть. Детишки знают, что большинство простых русских людей их ненавидит. Наравне с папочками-олигархами. И отвечают породившей их стране взаимностью.



"Реальные физические активы находятся у нас, это шахты, трубопроводы, заводы - все это здесь. А за рубежом - зеркальное отражение этого имущества в виде финансовых документов. То есть ребята на Западе рулят из офшоров экономикой России. На местах они контролируются очень послушными олигархами, которые предпочитают смотреть в рот хозяевам денег. А Россия для них - это просто территория, где можно зарабатывать вахтовым методом", - объясняет доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов.



Да, по сути - номинальные владельцы. Зиц-председатели, если хотите - этакие старосты наподобие тех, что нацисты назначали на временно оккупированных территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Вроде бы и денег много, и власть есть, но чуть что - следует пинок от герра начальника. Так и тут.



Но дети этих старост-бургомистров, воспитанные оккупантами, - намного страшней. Были тогда прецеденты: по жестокости дети предателей давали своим папочкам сто очков форы. Так как в их тупые головы вдолбили ненависть ко всему русскому-советскому, на инстинктивном уровне. В плен таких не брали.



К сожалению, детьми олигархов дело не ограничивается. Есть в США так называемая Лига плюща - восемь самых престижных университетов (Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University). Кто именно из детей высших российских политиков их окончил, можно найти самостоятельно. Список получится не просто шокирующий, а откровенно страшный. И это те, кто готов сменить своих родителей у кормила российского государства… Впрочем, кто тогда сами родители?



Наверное, самый показательный случай - сын депутата Госдумы от "Единой России" и бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Ремезкова. Степан Ремезков окончил в США элитную военную школу Valley Forge Military Academy & College. Причем не просто так, а с золотой медалью! Типа отличник боевой и политической подготовки. Поведет американские войска на Россию, как настоящий власовец. Живет в Штатах, о чем честно пишет на своей страничке вКонтакте. Фотка из военного училища вместе с американскими товарищами в наличии там же. Можно зайти и посмотреть.



А сколько еще таких "отличников" из числа детишек миллиардеров! Все, хана - паны бургомистры и прочие полицаи налицо. Запрограммированные на западные ценности и презирающие русский народ. Так что дело отнюдь не в несметных миллиардах долларов. Капитализм, который в нашей стране власти стыдливо называют "рыночной экономикой", это, конечно, плохо. Но детишки-власовцы, выпускники американских военных училищ и университетов - это жутко.



Вариант тут может быть один - срочная национализация всех стратегических отраслей промышленности. "Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики", - неожиданно заявил глава Следственного комитета РФ России Александр Бастрыкин.



Его тут же поддержали многие политические и общественные деятели, даже возник список тех, кого нужно "раскулачить" в первую очередь. Народ, естественно, с радостью поддержал. Но, скажем так, на эмоциях. Без анализа сложившейся в стране ситуации.



"Россия - страна победившего капитализма. Или феодализма, кому как больше нравится. Соответственно, если мы - страна победившей частной собственности, то каким образом, на каких основаниях мы можем национализировать то, что, по нашему строю, принадлежит частнику? Тогда надо национализировать страну, чтобы потом национализировать все необходимое стратегическое, верно? Но, получается, Александр Иванович Бастрыкин аккуратно намекнул о необходимости смены формации, социального строя в нашей стране.



Вот, призвали вернуть капитал обратно. А 2022 год стал рекордным по покупке за границей нашими гражданами недвижимости за рубежом. Получается, что лозунги лозунгами, призывы призывами, а те, у кого есть деньги в России, не только не сокращают вывод капитала из страны, не только не боятся покупать недвижимость за рубежом - они увеличивают эти темпы покупки недвижимости. И нам, обычным людям, рассказывают о том, что бедные олигархи расстроены тем, как их там грабят и щемят. Но если их там грабят и щемят, как же они увеличивают состояние?" - рассуждает гендиректор АО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев.



Кстати, вскоре после СВО появились сообщения о задержании на Западе нескольких детишек наших чиновников. Но всех вскоре выпустили. Видать, случился эксцесс исполнителей. Американцы ценят свой "гитлерюгенд" и явно намерены использовать его в самом ближайшем будущем. Молодые власовцы вернутся на историческую родину с натовскими войсками и официально передадут "свои" (полученные в наследство) компании заокеанским друзьям. А нас всех загонят в концлагеря.



Как этого не допустить? Да так же, как в 1917 году.