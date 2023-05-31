Мирзиеев обещает учителям и врачам миллиард долларов, - В.Панфилова

00:27 01.06.2023

31.05.2023



Его соперники идут на президентские выборы с социальной повесткой

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Шавкат Мирзиеев начал избирательную кампанию.

На финишную прямую досрочной президентской кампании в Узбекистане вышли четыре кандидата от пяти политических партий, съезды которых состоялись накануне. Действующего главу государства Шавката Мирзиеева поддержало Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) и присоединившаяся к ним Демпартия "Миллий тикланиш". Три других кандидата, среди которых есть и женщина – Робахон Махмудова, серьезной конкуренции действующему президенту на выборах 9 июля составить не смогут.



Центрально-избирательная Комиссия (ЦИК) Узбекистана объявила о завершении 6 июня регистрации кандидатов для участия в досрочных выборах. Ранее Центризбирком сообщил, что на подготовку и проведение выборов будет израсходовано 174,3 млрд сумов (15 млн долл.), это на 41% меньше, чем было выделено на организацию предыдущих президентских выборов 2021 года. Тогда расходы составили 300 млрд сумов (26 млн долл.). Уже известно, что миссию наблюдателей на выборы пришлет Россия.



Кандидаты на пост президента в ходе состоявшихся накануне съездов своих партий представили предвыборные программы. Так, основная цель программы кандидата от Народно-демократической партии республики (НДПУ) Улугбека Иноятова – создание в стране демократического государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовластия. Всего в документе содержится около 100 предложений, затрагивающих различные сферы жизни – от образования до экономики. Однако наиболее цитируемым в СМИ стало предложение о введении налога на роскошь.



Приоритетом в программе кандидата от Экологической партии Абдушукура Хамзаева стало право населения на комфортную среду, создание достойных условий жизни для народа и будущих поколений, построение благополучного общества. По его мнению, необходимо разработать программу "Зеленый Узбекистан – 2030", направленную на отказ от использования пестицидов, внедрить программу "Зеленая виза", разработать "индекс перехода к зеленой экономике" отраслей и регионов, изменить приоритет грузоперевозок с большегрузных машин на железные дороги.



Партия "Адолат" выдвинула кандидатом на пост главы государства первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову. Она предложила программу "Социальное государство – 2030" по социальной защите граждан и поддержке субъектов предпринимательства в этом направлении, а также принять закон "О гарантированном объеме медицинской помощи".



И только партия "Миллий тикланиш" решила не выдвигать своего кандидата, а поддержать выдвинутую УзЛиДеП кандидатуру действующего президента Шавката Мирзиеева. Лидер партии Алишер Кадиров заявил, что "нынешние сложные времена требуют от нас объединения". По его словам, программа действующего главы государства полностью отвечает требованиям и запросам его партии.



Шавкат Мирзиеев сосредоточился в своей программе на основных направлениях: образовании, социальном обеспечении, экономике, защите окружающей среды, верховенстве закона и построении "нового Узбекистана – безопасного и мирного государства". В частности, действующий президент пообещал выделить миллиард долларов на развитие образования и науки в ближайшие семь лет. "Главными приоритетами "нового Узбекистана" будут знание, образование и воспитание молодежи", – подчеркнул он, выступая на съезде партии УзЛиДеП. Он сообщил, что планируется проведение реформы в сфере медицины. Граждане будут получать медпакет на лечение 10 распространенных заболеваний. Предполагается, что ежегодное финансирование здравоохранения будет доведено до 6 млрд долл. Президент рассказал, что с зарубежными партнерами запускаются крупные проекты общей стоимостью 115 млрд долл. В результате к 2030 году в стране производство меди увеличится в 3,5 раза, до 500 тыс. т, золота – в 1,5 раза, до 155 т, серебра – в три раза, до 500 т, урана – в три раза, до 10 тыс. т. Планируется довести ежегодное производство автомобилей до 1 млн, в том числе 300 тыс. электромобилей.



К 2030 году будет внедрен опыт Турции, Китая и Испании – объекты водоснабжения, подающие воду на поля, передадут фермерам и кластерам. Уровень озеленения достигнет 30%. Будет запрет на строительство без зеленой зоны и парковок. Площадь лесов вырастет с 1,6 млн га до 2,3 млн га. При назначении нового регионального хокима будет проводиться экологический аудит. Доля возобновляемых источников энергии вырастет с 14 до 40%. Общественный транспорт переведут на газ и электричество. Планируется удвоить ВВП страны – 160 млрд долл. против 80,4 млрд долл. по итогам 2022 года.



"Во многом эти выборы нужно рассматривать в контексте поддержки курса действующего президента Шавката Мирзиеева. Это его своеобразный референдум вслед за проведенным референдумом по новой конституционной реформе. Основная задача, которая стоит перед властью, – легитимировать решение, которое было зафиксировано в Конституции, и подтвердить поддержку со стороны населения этого курса и того пакета реформ, который заявлен и реализуется командой президента", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По мнению эксперта, чтобы реализовать эту программу, Узбекистану предстоит пройти серьезный путь реформирования и модернизации многих отраслей экономики. То промышленное и экономическое наследие, которое было создано в советский период и которое частично было модернизировано и адаптировано в период правления Ислама Каримова, сегодня требует дальнейшей модернизации. Стоит задача – в условиях экономических амбиций убрать "узкие места" в экономике, в частности энергетике, опережающими темпами.



Напомним, что минувшую зиму Узбекистан пережил в условиях энергетического кризиса. Для того чтобы он не повторился, власти страны ведут переговоры с Россией о поставках газа в республику и устанавливают солнечные и ветряные электростанции в общей сумме на 4,4 млрд долл.