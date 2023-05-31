Китай сделал ставку на Илона Маска, - А.Башкатова

00:31 01.06.2023

Владелец Tesla занялся крупнейшим рынком сбыта, а Пекин – продвижением своей повестки

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

31.05.2023



Илон Маск – "идеальный иностранный инвестор для Пекина". К такому выводу пришли аналитики Reuters по итогам трех аудиенций миллиардера у китайских министров. Так выглядит взаимовыгодное сотрудничество: предприниматель стремится увеличить масштабы присутствия в Китае, это важнейший рынок для электромобилей Tesla, а власти КНР могут использовать встречи с самой медийной бизнес-персоной США как инструмент для продвижения своей экономической повестки. Маск, по экспертным оценкам, способен стать одной из тех публичных фигур в США, которые будут влиять на президентскую кампанию и затем на выработку политики в отношении Китая.



Впервые после начала пандемии Маск посетил Китай. За два дня с предпринимателем встретились три китайских министра – глава МИД Китая Цинь Ган, глава Министерства промышленности и информатизации Цзинь Чжуанлун, глава Министерства коммерции Ван Вэньтао.



Также в списке важных персон – председатель ведущего производителя автомобильных литий-ионных аккумуляторов CATL Цзэн Юйцунь (Робин Цзэн), ужин с которым активно обсуждается в соцсетях и СМИ. Наблюдатели обратили внимание на особый смысл изображенных на обложке меню иероглифов и изящных лошадей, а также на изысканность предложенных гостям 16 блюд.



Правда, о деталях переговоров информации поступило не так много. Как отмечает агентство Reuters, Маск, способный поднять дома бурю в социальных сетях, пока во время своего китайского турне не сделал публичных заявлений, ведь Twitter, которым он владеет, в КНР заблокирован (в России эта соцсеть тоже заблокирована).



Так что, пока Маск находится в Поднебесной, источником информации служат официальные заявления китайских ведомств. МИД КНР подчеркнул готовность Китая "неуклонно продвигать открытость на высоком уровне для создания ориентированной на рынок интернациональной деловой среды для компаний со всего мира, включая Tesla".



Используя электромобиль Tesla в качестве аналогии, министр добавил, что для правильного развития китайско-американских отношений необходимо держать руль так, чтобы двигаться в направлении "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества". Это предполагает умение "своевременно нажимать на тормоз", избегать "опасного вождения" и "нажимать на газ".



Маск тоже рассказал о заинтересованности в расширении бизнеса в Китае и выступил против разрыва связей между экономиками США и КНР, следует из сообщения ведомства.



Министерство промышленности и информатизации, отвечающее в том числе за автомобильную отрасль, уведомило, что "стороны обменялись мнениями о разработке автомобилей на новых источниках энергии и "умных" автомобилей с сетевым подключением".



"Стороны подробно обсудили широкий перечень вопросов, касающихся китайско-американского торгово-экономического сотрудничества и развития Tesla в Китае", – сообщило, в свою очередь, Министерство коммерции. Как пояснил министр, возможности глобальной экономики настолько велики, что позволяют Китаю с США сосуществовать и совместно развиваться на взаимовыгодной основе.



Маск же, как отмечается, поблагодарил правительство Китая за поддержку, оказанную заводу Tesla, который был открыт в Шанхае в 2019 году.



Составить представление о позиции миллиардера можно было и по его недавним выступлениям. На позапрошлой неделе в интервью CNBC Маск рассуждал о том, что не только его, но и всех предпринимателей должна беспокоить растущая напряженность между Китаем и США.



"Многие не осознают, что китайская экономика и экономика остального мира – это как сиамские близнецы, и пытаться их разделить – это все равно что пытаться разделить сиамских близнецов. Для многих компаний это будет даже хуже, чем для Tesla", – пояснял он. Если сотрудничество с Китаем будет прекращено, то, как уточнил Маск, он не знает, где тогда, например, брать iPhone: Apple недавно начала создавать производство в Индии, но, по словам миллиардера, это крохотные масштабы.



И кстати, о масштабах. В первом квартале этого года впервые в истории самой продаваемой в мире машиной стал электромобиль – речь идет о Model Y производства Tesla. И, по данным Reuters, для упомянутой модели именно Китай стал крупнейшим рынком сбыта – на него пришлось 35% продаж, тогда как на США – 31%, а на Европу – около 27%. Если же говорить в целом о Tesla, то Китай – второй рынок сбыта для компании после США.



По прогнозу Маска, в 2023 году Tesla может произвести в совокупности 2 млн электромобилей. При этом один только завод в Шанхае после модернизации способен выпускать около 1 млн машин в год. Ранее появлялась информация о планах Tesla построить дополнительный сборочный завод в Шанхае – для ежегодного выпуска еще 450 тыс. электрокаров. Хотя также сообщалось, что Tesla проводила переговоры и с индийскими официальными лицами о строительстве завода в Индии.



Как рассказывал в упомянутом интервью Маск, на китайском рынке у него нет проблем со спросом. "Сейчас наше главное ограничение – производственные мощности завода в Шанхае", – пояснял он. Так что наблюдатели ожидают, что на этой неделе Маск посетит в том числе свой завод в Шанхае. К этому подталкивает в том числе растущая конкуренция с местными автопроизводителями.



Маск – "идеальный иностранный инвестор для Пекина", делают вывод аналитики Reuters. Его заинтересованность в китайском рынке очевидна. Но одновременно с этим Маск еще и, "похоже, самый популярный американец в Китае". Его любит общественность. Построенный им завод в Шанхае сыграл решающую роль в развитии цепочки поставок электромобилей в стране. При этом Маск высказывается, как можно судить, в прокитайском духе, наконец, это одна из самых медийных бизнес-персон США, слова которой имеют вес и внутри США.



"Для китайских властей встречи высокопоставленных китайских чиновников с представителями крупного иностранного бизнеса не являются экстраординарной практикой с самого начал реформ открытости. Кейс Илона Маска, однако, выбивается из общей парадигмы своей публичностью – речь идет о встречах на уровне министров, а не только профильных сотрудников министерств", – комментирует стажер-исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Никита Поташев. Для китайских властей встреча с Маском имеет гораздо большее значение, чем просто общение с одним из крупных инвесторов.



"Китайские власти в рамках постковидного восстановления экономики пытаются привлечь инвестиции международных корпораций в страну, стимулируя тем самым экономический рост. Для Государственного совета КНР важно также улучшить репрезентацию китайского бизнес-климата", – говорит Поташев. Так что встречи с Маском могут быть важным инструментом продвижения экономической повестки КНР.



"На фоне того, что нынешняя администрация США ухудшает ситуацию во взаимной торговле с КНР, визит Маска может быть определенной фрондой к Белому дому, – предполагает эксперт компании "ИВА Партнерс" Владислав Исаев. – Но и бизнес-интересы у Маска в Китае тоже значительные. В стране развернута сборка его автомобилей, вполне возможно участие и в других проектах, например, космических или связанных со скоростными поездами. Китай же по-прежнему заинтересован в торговле с США и привлечении инвестиций и технологий".



Маск, посещая Китай, действует в первую очередь как независимый актор, преследующий собственные коммерческие интересы, продолжил Поташев. Но, как добавил эксперт, это не означает, что у него не было предварительных консультаций с отдельными представителями американского истеблишмента по поводу возможных тем переговоров.



"Недавно Маск поддержал выдвижение Рона Десантиса, губернатора штата Флорида, на праймериз Республиканской партии, по итогам которых будет выбран кандидат от партии на президентские выборы 2024 года", – напомнил эксперт.



Так что миллиардер, по оценкам эксперта, может стать одной из тех публичных фигур в США, которые будут влиять на президентскую кампанию и затем могут оказать определенное влияние на выработку подхода американских властей к регулированию экономических отношений с КНР. В этом плане для китайских властей Маск – хорошая ставка на сдерживание конфронтации, добавил он.



Потенциальное улучшение американо-китайских бизнес-отношений будет иметь для России двоякий эффект, добавил Поташев. Рост на глобальном рынке инвестиционной активности поможет сохранению высокого спроса на углеводороды, это для России выгодно. Вместе с тем Поташев не исключает, что "китайские компании, активно работающие с американским рынком, будут более аккуратно относиться к санкционному комплаенсу", и это может затруднить перспективы отдельных проектов.



Хотя, как уточняет Исаев, для США Китай – противник не экономический, а экзистенциальный: "Пекин создает альтернативный центр силы, альтернативную финансовую систему и независимую от американского контроля систему международной торговли". "Так что как бы стороны друг другу ни улыбались и какие бы краткосрочные договоренности ни заключали, никто из них кардинально свою политику менять не будет, – полагает эксперт. – Отказ же от торговли с Россией для Китая означает риск остаться в итоге с США один на один. К тому же торговля с Россией для Китая элементарно выгодна".