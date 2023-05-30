Победа Эрдогана: Турция продолжит дрейфовать между Россией и Западом, - К.Семенов

00:45 01.06.2023

ПОБЕДА ЭРДОГАНА: ТУРЦИЯ ПРОДОЛЖИТ ДРЕЙФОВАТЬ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДОМ



Кирилл Семенов 31 мая 23



Победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в стране, наряду с получением большинства в парламенте правящей коалицией, скорее всего, станет гарантом того, что внешнеполитический курс страны в ближайшие пять лет не будет подвержен корректировке. Анкара продолжит свою внешнеполитическую стратегию, заложенную в предшествующие каденции. Вряд ли этому сможет помешать тот факт, что нынешний глава страны опередил своего соперника Кемаля Кылычдароглу всего на несколько процентов. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Однако перед президентом Реджепом Эрдоганом встанет вопрос о преемнике. В настоящее время личностей уровня нынешнего главы Турции, обладающего соответствующей харизмой и популярностью, среди политиков, близких к президенту, и тем более из молодого поколения – нет. Поэтому придется задействовать ресурсы для его поиска и подготовки к будущим выборам.



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В остальном же Эрдоган продолжит выполнять задачи, заложенные в предыдущую каденцию.



Прежде всего это касается реализации проектов строительства жилья для пострадавших от февральского землетрясения и иных программ помощи.



Это принципиальный вопрос, и турецкий президент постарается быть последовательным в его решении, чтобы избежать любой критики по поводу невыполнения обещаний.



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Вместе с тем стоящая перед главой государства проблема финансово-экономической стабилизации и необходимость преодоления кризисных явлений в экономике вновь потребуют от Эрдогана гибкости. Решение этих вопросов не должно привести к новой зависимости от внешних факторов и корректировке международной политики страны.



Турция будет вынуждена искать новые источники инвестиций, кредитов и иных финансовых вливаний.



Безусловно, это будет касаться и взаимоотношений с США и странами Запада, интересы которых Анкара будет вынуждена в той или иной степени учитывать.



В то же время у нынешнего главы государства, в отличие от его менее успешного соперника на выборах, выбор международных партнеров гораздо шире. Эрдоган сможет по-прежнему привлекать в страну финансовые средства из богатых арабских монархий Персидского залива. Его политика "ноль проблем с соседями 2.0" может оказаться весьма полезна.



Кроме своего давнего союзника Катара, Турция также может рассчитывать на Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые уже начали инвестировать в страну.



Подобное хеджирование, безусловно, позволит Эрдогану продолжать проводить независимый внешнеполитический курс.



Для президента Эрдогана отношения с Россией по-прежнему останутся одним из приоритетов.



Взаимовыгодное сотрудничество между Москвой и Анкарой будет развиваться дальше, и следует ожидать продолжения работы по газовому хабу, а также в сфере атомной энергетики. Это, наряду с закупками российских углеводородов по выгодным для Турции ценам, будет способствовать преодолению кризисных явлений в экономике страны.



При этом Анкара будет продолжать уклоняться от требований Вашингтона прекратить использовать Турцию в качестве обхода антироссийских санкций. Прибыль, которую получают от этого страна и бизнес-сообщество Турции, весьма существенна.



Однако не исключено, что давление США на Турцию будет усилено параллельно с обещанием инвестиций и отдельных уступок по некоторым спорным вопросам (например, поставок военной техники. – Прим. Ia-centr.ru).



Поэтому в некоторых вопросах Анкара теоретически может поддаться западному воздействию и закрыть для Москвы некоторые "лазейки" для обхода рестрикций. В то же время это вряд ли будет касаться всего спектра санкционных товаров, попадающих в Россию из Турции. Однако этого будет достаточно, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что Анкара восприимчива к его сигналам.



Еще одной картой Турции остается вступление Швеции в НАТО. Давление со стороны Вашингтона может быть частично канализировано именно в русло решения этой проблемы. То есть разблокирование поставок F-16 может быть связано с положительным решением по поводу членства Швеции в НАТО, а не с закрытием тех или иных путей обхода антироссийских санкций.



Турецкий лидер вряд ли серьезно изменит свою политику и в случае победы республиканцев на выборах в Соединенных Штатах.



В отличие от Саудовской Аравии и США, в отношениях Анкары и Вашингтона личностный фактор играет куда меньшую роль. Гораздо большее значение будет иметь сохраняющаяся поддержка Соединенными Штатами курдских леворадикальных группировок, от помощи которым Белый дом отказываться не намерен.



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Тем не менее фактор личных отношений может повлиять на динамику турецко-сирийского диалога, который активно поддерживает Россия, в том числе и в рамках четверки Россия – Иран – Турция – Сирия. Так, позиция Дамаска по поводу того, что, прежде чем организовывать встречи на высшем уровне, следует дождаться итогов президентских выборов в Турции, которые, по мнению сирийского руководства, мог выиграть Кылычдароглу (гораздо более удобный для Сирии партнер), вполне могла быть воспринята в Анкаре и лично президентом Эрдоганом крайне негативно.



Тем не менее сирийско-турецкая нормализация будет продолжаться, а спустя некоторое время и главы Сирии и Турции смогут сесть за стол переговоров.



В этом контексте положительную роль может сыграть Москва. Кремль исключил возможность каких-либо контактов с оппозицией до окончания итогов голосования и продолжал работать с турецкой стороной так, как если бы Эрдоган точно остался во главе страны. Это касалось не только переговоров по зерновой сделке, но и контактов по сирийской тематике, которые прошли буквально в преддверии выборов.



Поэтому российский фактор способен сгладить личные противоречия между лидерами Сирии и Турции.



Кроме Сирии, где будет продолжаться поиск алгоритмов, которые позволят вывести из страны турецкие войска, предоставив безопасность оппозиционно настроенным сирийцам и урегулировав статус курдских вооруженных формирований, важной темой турецкой ближневосточной политики останется Ливия. Здесь Анкара будет поддерживать мирный процесс и выборы, но при условии, что новые власти будут последовательны в выполнении договоренностей с Турцией относительно морских границ и доведут процесс ратификации договоренностей до конца.



Отдельно стоит выделить африканское и евразийское направления турецкой политики, которые также будут логичным продолжением предшествующей каденции.



Политическое сближение и экономические проекты с государствами Африки и Центральной Азии будут также одними из приоритетов турецкого руководства.



Но здесь вряд стоит ожидать каких-то неожиданностей и новых решений, так как программы развития связей расписаны на ближайшие десятилетия: например, программа "Видение тюркского мира до 2040 года".



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Определенные прорывы могут произойти в отношениях Турции с такими организациями, как ШОС и БРИКС, где Анкара сможет предпринять шаги в направлении полноценного членства в этих структурах.



Если резюмировать, то от нового срока президентства Эрдогана не следует ожидать чрезмерного дрейфа в сторону Москвы, как и продолжения дистанцирования от Вашингтона, несмотря на полярные позиции, которые заняли Кремль и Белый дом в ходе выборов.



Турецкое руководство будет проводить тот же курс, что и раньше, активно используя политику хеджирования рисков, раскладывая яйца по разным корзинам.



В целом же концепция "Голубой родины" и планы по утверждению турецкой гегемонии в Восточном Средиземноморье будут доминировать во внешнеполитической сфере Турции, как и программа, которую неофициально можно охарактеризовать как "ноль проблем с соседями 2.0". В случае последней, например, можно ожидать реальных подвижек в деле нормализации турецко-армянских отношений, которые дополнят уже свершившиеся примирения с ОАЭ, Саудовской Аравией, Израилем, Египтом и частично Сирией.