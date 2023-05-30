Саммит БРИКС предлагают перенести из Африки в Китай. А то зулусы свинтят ВВП, - НГ

01:40 01.06.2023

Политики ЮАР ищут способы избавить Путина от неприятностей

Владимир Скосырев



Российский корабль участвовал в церемонии начала совместных с ЮАР и КНР учений у берегов африканской страны.

Согласно источникам британской газеты Telegraph, ряд членов кабмина ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе передать КНР право провести саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Это позволило бы покончить со спорами вокруг требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать президента РФ Владимира Путина. Москва считает ордер МУС юридически ничтожным. Тем не менее ЮАР, связанная тесными узами с Китаем, Россией и Западом, вынуждена ходить по туго натянутому дипломатическому канату.



Нежданно-негаданно две крупные и набирающие вес международные группировки – БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которые Пекин и Москва вложили немалые политические и финансовые ресурсы, заколебались.



Одним из симптомов стали противоречивые сигналы из Претории. Якобы некоторые влиятельные политики в правящем лагере ратуют за то, чтобы избавиться от хлопот, вызванных требованием МУС, и от греха подальше перевалить эти заботы на Китай. Правда, об этом сообщила консервативная британская газета, которую никак нельзя заподозрить в любви к России. Значит, дезинформация? А может быть, дыма без огня не бывает? Наверное, поводом к такой публикации послужили довольно противоречивые заявления президента ЮАР. Он то говорил, что ареста Путина не допустит, что ему обеспечен иммунитет, то твердил о желании соблюдать в принципе постановления МУС.



В беседе с "НГ" африканист Борис Пиляцкин отметил: "Перенос в Китай – это вариант почти фантастический. Ведь министр иностранных дел России Сергей Лавров должен 1 июня прилететь в ЮАР на встречу с главами МИД пяти стран, где речь пойдет как раз о подготовке к саммиту БРИКС. Вдруг решить перебазировать саммит в другую страну – это было бы вопиющим нарушением дипломатической практики. Тем более что ЮАР очень заботится о своей репутации на международной арене. Она даже выразила стремление стать посредником в урегулировании конфликта в Украине.



Нужно также учитывать, что положение самого Рамафосы неустойчивое. Его оппоненты обвиняли в коррупции. Недруги даже приписывали ему отправку вооружений в Россию. Ранее в этом году в море был обнаружен корабль с оружием, который якобы вез груз в Россию. Словом, у президента есть политические противники как в правящей партии, так, конечно, и в официальной оппозиции".



А как бы посмотрели на перенос саммита в Пекине? В разговоре с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Китай – один из учредителей БРИКС, можно сказать, главный ее акционер. Он заинтересован в том, чтобы работа не прерывалась. Потому китайцы отнеслись бы с большой осторожностью к подобным предложениям. Сначала они бы высказались за проведение консультаций по линии МИДа. В Китае ничего не делается поспешно. А окончательное решение – за высшим руководством".



Здесь уместно напомнить, что до 1990-х годов ЮАР поддерживала дипломатические отношения с Тайванем. Но падение режима апартеида открыло возможность установить отношения с КНР. В 2010 году Китай стал самым крупным торговым партнером ЮАР. Тогда же Пекин и Претория провозгласили, что их страны – это всеобъемлющие стратегические партнеры. ЮАР посетил с визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Развивались связи и между правящими партиями двух государств – КПК и Африканским национальным конгрессом (АНК).



У России тоже дружеские отношения с ЮАР, их история уходит корнями в ту эпоху, когда АНК вел борьбу против апартеида. Советский Союз поддерживал эту борьбу не только на политическом фронте, но и материально. Можно сказать, что в этом плане Москва и Пекин оказались на правильной стороне истории. В какой-то мере этот исторический аспект сказывается на нынешних отношениях России и Китая с ЮАР. Неслучайно две державы провели с ЮАР в феврале совместные военно-морские учения.



Экономически мощный Китай давал ЮАР деньги на проекты экономического развития. По состоянию на 2022 год китайские займы и кредиты равнялись 4% ВВП страны. Оппозиция толкует о коррупции, о том, что ЮАР попадает в долговой капкан.



Как видим, атмосфера для совещания БРИКС на высшем уровне отнюдь не безоблачная. И вдруг еще один тяжеловес группы – Индия взрывает дипломатическую бомбу. МИД Индии в среду объявил, что саммит ШОС, в котором Дели выступает хозяином, пойдет в виртуальном режиме. А ведь ШОС должен был собираться в июле, то есть раньше саммита БРИКС, намеченного на август. Причем ШОС, куда помимо России, Китая, четырех стран Центральной Азии входят Индия и Пакистан, стал играть видную роль в регионе, участвовал в смягчении конфликтов. Неслучайно ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, выразили желание присоединиться к ШОС.



Возникает вопрос: каковы перспективы ШОС и дружественной ей структуры – БРИКС? Не стала ли полемика в этих организациях эхом конфликта в Украине?