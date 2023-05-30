 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.06.2023
01:40  Саммит БРИКС предлагают перенести из Африки в Китай. А то зулусы свинтят ВВП, - НГ
00:45  Победа Эрдогана: Турция продолжит дрейфовать между Россией и Западом, - К.Семенов
00:31  Китай сделал ставку на Илона Маска, - А.Башкатова
00:27  Мирзиеев обещает учителям и врачам миллиард долларов, - В.Панфилова
00:09  Российская "рыночная экономика" преуспела в выпуске наследных бургомистров
00:07  Oil Price: Россия, Китай, Иран и Ирак утвердили новый порядок на рынке нефти
Среда, 31.05.2023
18:57  Рубль стал практически внутренней валютой ЕАЭС

15:55  Член ОПС Ташиева - Алтынбек Жумаев поедет послом Кыргызстана в Малайзию
15:44  Greenpeace под флагом экотерроризма, - В.Ильин
15:11  Кайрата Сатыбалдыулы (племяш казахского экс-елбасы) раскулачили на сумму 464 млрд тенге
14:48  Мировой океан возьмут под контроль китайские корабли-роботы
12:52  В Казахстане из уголовного кодекса убирают статью об оскорблении Назарбаева
12:38  Восточный Казахстан. Берег Бухтарминского водохранилища отошел еще на несколько десятков метров
12:34  Бывшая помощница Байдена Тара Рид хочет стать гражданкой России
12:30  Стыдно. Памятник Касыму Тыныстанову в Бишкеке разрушается
12:28  ОБСЕ грозит крах. "Виновата" снова Россия
12:26  Империя ЕС разваливается, - The Telegraph
12:24  Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа - Токаев
12:20  Восточный узел: обострение на границе Ирана и Афганистана угрожает безопасности РФ и КНР
12:00  Пора изменить цели СВО и добить Европу – Караганов
11:36  КырПрокуратура запрашивает разрешение на арест известного политика и депутата Мадумарова ("Бутун Кыргызстан")
11:02  Россия наконец-то дала старт процессу ликвидации украинского режима, - Ростислав Ищенко
10:49  "Прочь отсюда, "Радио клеветы!"": в Вашингтоне прошли массовые протесты против журналистов "Радио Свободы"
09:59  Мирзиеев обещает полностью реформировать систему внешней трудовой миграции
09:34  Свалил в Гайавату. Британский иноагент Нил Лонгфэллоу досрочно оставил пост председателя Совета директоров Казатомпрома
09:15  Хватит гастролей! Депутатам КырПарламента запретили (временно) покидать страну
09:14  Водное хозяйство Кыргызстана требует $1,2 миллиарда инвестиций, - Кырпремьер Жапаров
08:57  Новым министром финансов Афганского Эмирата стал Мохаммад Насир Ахунд, Его предшественник Бадри пересел в кресло главы Центробанка
08:54  Эрдозавр: несмотря на небольшой перевес Эрдоган одержал убедительную победу, - Илья Титов
08:29  Выборы в Узбекистане и Казахстане: сходства и отличия, - Равшан Назаров
00:59  Большой побег от доллара на Восток, - М.Макаров
00:44  Эрдоган обещает построить город для сирийских беженцев, - И.Субботин
00:42  Пекин играет на нервах главы Пентагона, - Владимир Скосырев
00:35  Новый мировой порядок уже создается, - Зоран Миливоевич
00:32  Российская нефть продолжает обильно поступать в Европу через Индию, - Насер Джабара
00:30  Мирзиеев увеличил штат и численность УзбПрокуратуры
00:29  Традиции корейского предпринимательства в Центральной Азии
Вторник, 30.05.2023
23:23  Со своими "резиновыми красными линиями" Россия отступила уже до Рублевки, - СП
23:06  Глава РосМИД Лавров ищет союзников в Бурунди. Министерство изощренного долбо..ва
21:41  Иезуитская политика Пашиняна, - Ростислав Ищенко
21:38  Мягкая сила, или Расизм навыворот, - А.Кренгель
14:58  Узбекистан и Кыргызстан рушат стены на границе, планируют открыть еще три пункта пропуска
14:30  Китайцы спасают Азию от опасной химии
13:20  Двум ледникам Иссык-Куля присвоят имена шейха ОАЭ и короля Саудовской Аравии. За какие вкусняшки?
13:06  Казпремьер Смаилов дерзнул покритиковать трех акимов
13:02  Казахстан содержит армию дармоедов-чиновников от гражданской авиации, - Денис Кривошеев
12:59  Страны ЕС и ЦА выступили против планов талибов на самовольный забор воды из Амударьи
12:47  В Швеции 8/06 стартует 1-й чемпионат Европы по сексу. В программе следующие дисциплины...
12:18  Казахстанским чиновникам запретят принимать и дарить подарки официальным лицам
11:59  Рублевку атаковали дроны ВСУ, усравшаяся элитка в шоке, народ самоорганизуется, - СП
11:51  В Джизаке демонтировали фундамент строящегося института. Не там копали?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Саммит БРИКС предлагают перенести из Африки в Китай. А то зулусы свинтят ВВП, - НГ
01:40 01.06.2023

Политики ЮАР ищут способы избавить Путина от неприятностей
Владимир Скосырев

Российский корабль участвовал в церемонии начала совместных с ЮАР и КНР учений у берегов африканской страны.
Согласно источникам британской газеты Telegraph, ряд членов кабмина ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе передать КНР право провести саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Это позволило бы покончить со спорами вокруг требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать президента РФ Владимира Путина. Москва считает ордер МУС юридически ничтожным. Тем не менее ЮАР, связанная тесными узами с Китаем, Россией и Западом, вынуждена ходить по туго натянутому дипломатическому канату.

Нежданно-негаданно две крупные и набирающие вес международные группировки – БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которые Пекин и Москва вложили немалые политические и финансовые ресурсы, заколебались.

Одним из симптомов стали противоречивые сигналы из Претории. Якобы некоторые влиятельные политики в правящем лагере ратуют за то, чтобы избавиться от хлопот, вызванных требованием МУС, и от греха подальше перевалить эти заботы на Китай. Правда, об этом сообщила консервативная британская газета, которую никак нельзя заподозрить в любви к России. Значит, дезинформация? А может быть, дыма без огня не бывает? Наверное, поводом к такой публикации послужили довольно противоречивые заявления президента ЮАР. Он то говорил, что ареста Путина не допустит, что ему обеспечен иммунитет, то твердил о желании соблюдать в принципе постановления МУС.

В беседе с "НГ" африканист Борис Пиляцкин отметил: "Перенос в Китай – это вариант почти фантастический. Ведь министр иностранных дел России Сергей Лавров должен 1 июня прилететь в ЮАР на встречу с главами МИД пяти стран, где речь пойдет как раз о подготовке к саммиту БРИКС. Вдруг решить перебазировать саммит в другую страну – это было бы вопиющим нарушением дипломатической практики. Тем более что ЮАР очень заботится о своей репутации на международной арене. Она даже выразила стремление стать посредником в урегулировании конфликта в Украине.

Нужно также учитывать, что положение самого Рамафосы неустойчивое. Его оппоненты обвиняли в коррупции. Недруги даже приписывали ему отправку вооружений в Россию. Ранее в этом году в море был обнаружен корабль с оружием, который якобы вез груз в Россию. Словом, у президента есть политические противники как в правящей партии, так, конечно, и в официальной оппозиции".

А как бы посмотрели на перенос саммита в Пекине? В разговоре с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Китай – один из учредителей БРИКС, можно сказать, главный ее акционер. Он заинтересован в том, чтобы работа не прерывалась. Потому китайцы отнеслись бы с большой осторожностью к подобным предложениям. Сначала они бы высказались за проведение консультаций по линии МИДа. В Китае ничего не делается поспешно. А окончательное решение – за высшим руководством".

Здесь уместно напомнить, что до 1990-х годов ЮАР поддерживала дипломатические отношения с Тайванем. Но падение режима апартеида открыло возможность установить отношения с КНР. В 2010 году Китай стал самым крупным торговым партнером ЮАР. Тогда же Пекин и Претория провозгласили, что их страны – это всеобъемлющие стратегические партнеры. ЮАР посетил с визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Развивались связи и между правящими партиями двух государств – КПК и Африканским национальным конгрессом (АНК).

У России тоже дружеские отношения с ЮАР, их история уходит корнями в ту эпоху, когда АНК вел борьбу против апартеида. Советский Союз поддерживал эту борьбу не только на политическом фронте, но и материально. Можно сказать, что в этом плане Москва и Пекин оказались на правильной стороне истории. В какой-то мере этот исторический аспект сказывается на нынешних отношениях России и Китая с ЮАР. Неслучайно две державы провели с ЮАР в феврале совместные военно-морские учения.

Экономически мощный Китай давал ЮАР деньги на проекты экономического развития. По состоянию на 2022 год китайские займы и кредиты равнялись 4% ВВП страны. Оппозиция толкует о коррупции, о том, что ЮАР попадает в долговой капкан.

Как видим, атмосфера для совещания БРИКС на высшем уровне отнюдь не безоблачная. И вдруг еще один тяжеловес группы – Индия взрывает дипломатическую бомбу. МИД Индии в среду объявил, что саммит ШОС, в котором Дели выступает хозяином, пойдет в виртуальном режиме. А ведь ШОС должен был собираться в июле, то есть раньше саммита БРИКС, намеченного на август. Причем ШОС, куда помимо России, Китая, четырех стран Центральной Азии входят Индия и Пакистан, стал играть видную роль в регионе, участвовал в смягчении конфликтов. Неслучайно ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, выразили желание присоединиться к ШОС.

Возникает вопрос: каковы перспективы ШОС и дружественной ей структуры – БРИКС? Не стала ли полемика в этих организациях эхом конфликта в Украине?

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685572800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ряд новых производственных и инфраструктурных газовых проектов реализуют в Казахстане
- Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом – Алихан Смаилов о развитии гражданской авиации РК
- Необходим жесткий контроль инфекционной безопасности при оказании медуслуг и других процедур - Алихан Смаилов о профилактике ВИЧ
- Модернизация инфраструктуры, строительство новых объектов и поддержка проектов АПК: вопросы развития области Абай рассмотрены в Правительстве
- В Казахстане зарегулируют духовно-нравственное развитие чиновников
- Мажилисмены рассмотрели вопросы безопасности в образовательных учреждениях
- В Генпрокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан
- Уровень читательской грамотности детей в Казахстане снижается?
- Е. Жамаубаев провел совещание по внедрению регулирования "с чистого листа" в предпринимательской деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  