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Украинский криминал разгулялся в Казахстане, - Рената Алимова
09:17 01.06.2023

Рената АЛИМОВА | 01.06.2023 |

Драку крупных хищников всегда сопровождает толпа шакалов и воронья. Они выжидают момент, чтобы урвать и себе кусок посочнее. Конфликт на Украине предоставил широкие возможности для таких стервятников. Причем желающие нажиться могут и не ограничивать себя территориями участников конфликта, а проводить свои сомнительные схемы в том числе за счет стран, не желающих быть втянутыми в очередную кровавую разборку в Европе.

После начала Россией боевых действий на территории соседнего государства Казахстан все чаще становится зоной реализации как морально сомнительных, так и однозначно преступных схем, не только способствующих росту числа сообщений в криминальных сводках, но и наводящих на мысль о попытках использовать нашу страну и ее граждан в откровенно террористической деятельности.

С февраля 2022 года в Казахстане резко возросли объемы изъятия запрещенных наркотических веществ. Относительно новым для нас направлением стало производство и транзит синтетических наркотических веществ. По информации министра внутренних дел Марата Ахмеджанова, в последние годы количество изъятой "синтетики" увеличилось в 10 раз. За последние три года была ликвидирована 41 нарколаборатория, из которых 23 – в 2022 году. "Транзитные наркотики и прекурсоры для их изготовления поступают грузопотоком из соседних государств, камуфлируются под видом товаров народного потребления и легальных химикатов", – отметил глава ведомства. Основными организаторами и координаторами подобного широкомасштабного бизнеса выступают "граждане СНГ", национальность которых в последнее время в СМИ не принято конкретизировать. Однако, если изучить публикации хотя бы полугодовой давности, обращает на себя внимание преобладание в рядах специалистов-химиков граждан Украины. Громадяне незалежной уже поднаторели в несложном и прибыльном бизнесе за счет и здоровья, и жизни жителей Казахстана.

Украинский криминал не ограничивается сферой наркоторговли. Прошедший год ознаменовался гигантским ростом преступной активности в информационном пространстве и телефонным мошенничеством с территории Украины. В 2022 году за телефонное мошенничество в Казахстане были задержаны 32 гражданина Украины, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности казахстанских банков и правоохранительных органов. В декабре 2022 года полиция РК и Украины в ходе совместной операции ликвидировала call-center мошенников в украинском городе Днепр, где трудились 40 человек. Предприимчивые дельцы располагали базами персональных данных граждан Казахстана, использовали программное обеспечение для подмены абонентских номеров на казахстанских операторов связи. По данным правоохранительных органов РК, жертвами их деятельности стали более 18 тысяч человек.

Аферисты активно отслеживают и используют в своих интересах громкие события внутриполитической повестки. Минувшим летом на фоне кампании по первичному размещению на национальном фондовом рынке акций нефтегазового гиганта "КазМунайГаз" украинские мошенники организовали массированную рекламную кампанию в поисковых системах и социальных сетях, направляющую потенциальных инвесторов на поддельные сайты. А еще раньше, в марте 2023 г., была выявлена аналогичная схема в отношении крупнейшего казахстанского банка Halyk Finance. Поддельные рекламные площадки содержали ссылки на юридические адреса, сфальсифицированные лицензии легальных участников рынка ценных бумаг и реквизиты реальных компаний, использовали в оформлении официальные логотипы, корпоративные цвета, положительные отзывы и призывы, якобы принадлежащие лидерам общественного мнения, в том числе президенту страны и руководителям крупных финансовых корпораций. По некоторым оценкам, эта махинация обошлась казахстанским гражданам в 15 млрд. тенге.

На фоне такого размаха невинной шалостью выглядит практика регистрации в Казахстане гражданами Украины "фирм-однодневок", в дальнейшем используемых для уклонения от уплаты налогов и вывода активов в теневой оборот. А эта практика таит в себе гораздо большую опасность, чем потери для государственного бюджета. Как показали события последнего года, такие компании-призраки в Грузии и Армении были использованы при проведении резонансного подрыва Керченского моста, ответственность за который сначала с энтузиазмом взяла на себя Украина, а затем не менее категорично отвергла собственную причастность к акции, воспринятой в России как акт терроризма.

Настораживает и растущее число подозрительных дельцов, действующих по непрозрачным схемам на фоне постоянного роста товарооборота между Россией и Казахстаном. Напомним, в предотвращенных в мае терактах в Крыму предполагалось использовать взрывчатку, спрятанную в прибывших с территории Грузии бытовых электроплитах. Одной из главных товарных позиций в казахстанско-российском товарообороте является бытовая техника. Без ужесточения контроля за участниками торговых отношений никто не может гарантировать отсутствие взрывчатых веществ во ввозимых партиях товаров.

В худшем случае у Астаны есть риск серьезно испортить отношения с давним и проверенным партнером, сотрудничество с которым способствует развитию национальной экономики, является для малого и среднего бизнеса одним из важнейших факторов сохранения стабильности.

Готовы ли в Казахстане на такой риск ради того, чтобы подкормить очередного украинского дельца, который приехал за лакомым куском, паразитируя на заявлениях о многовекторности и боязни открыто назвать вещи своими именами, признать Киев пособником международных преступников?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685600220


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