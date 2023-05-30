 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.06.2023
11:18  Подкуп - наше все. Что показали досрочные выборы в Ленинском округе Бишкека, - Д.Подольская
11:16  Кадровые перестановки в Узбекистане: поспеть за новой Конституцией, - Тимур Альмуков
11:13  "Al Mayadeen": российско-китайский альянс ближе всех к победе в борьбе за Евразию
11:11  Трех узб-блогеров арестовали в Кашкадарье. Общественность задает вопросы
11:05  Девять стран Евразии планируют создать новый SWIFT, - "Kayhan"
10:59  Лерос против Зеленского, или Пауки в банке, - В.Бурт
10:57  Казахстан – весеннее обострение русофобии, - В.Прохватилов

09:33  Ханжи-вонючки запретили 1-й Чемпионат Европы по сексу в Стокгольме
09:26  Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности готовиться к "худшим сценариям"
09:17  Украинский криминал разгулялся в Казахстане, - Рената Алимова
01:40  Саммит БРИКС предлагают перенести из Африки в Китай. А то зулусы свинтят и сменяют на бусы ВВП, - НГ
00:45  Победа Эрдогана: Турция продолжит дрейфовать между Россией и Западом, - К.Семенов
00:31  Китай сделал ставку на Илона Маска, - А.Башкатова
00:27  Мирзиеев обещает учителям и врачам миллиард долларов, - В.Панфилова
00:09  Российская "рыночная экономика" преуспела в выпуске наследных бургомистров
00:07  Oil Price: Россия, Китай, Иран и Ирак утвердили новый порядок на рынке нефти
Среда, 31.05.2023
18:57  Рубль стал практически внутренней валютой ЕАЭС
15:55  Член ОПС Ташиева - Алтынбек Жумаев поедет послом Кыргызстана в Малайзию
15:44  Greenpeace под флагом экотерроризма, - В.Ильин
15:11  Кайрата Сатыбалдыулы (племяш казахского экс-елбасы) раскулачили на сумму 464 млрд тенге
14:48  Мировой океан возьмут под контроль китайские корабли-роботы
12:52  В Казахстане из уголовного кодекса убирают статью об оскорблении Назарбаева
12:38  Восточный Казахстан. Берег Бухтарминского водохранилища отошел еще на несколько десятков метров
12:34  Бывшая помощница Байдена Тара Рид хочет стать гражданкой России
12:30  Стыдно. Памятник Касыму Тыныстанову в Бишкеке разрушается
12:28  ОБСЕ грозит крах. "Виновата" снова Россия
12:26  Империя ЕС разваливается, - The Telegraph
12:24  Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа - Токаев
12:20  Восточный узел: обострение на границе Ирана и Афганистана угрожает безопасности РФ и КНР
12:00  Пора изменить цели СВО и добить Европу – Караганов
11:36  КырПрокуратура запрашивает разрешение на арест известного политика и депутата Мадумарова ("Бутун Кыргызстан")
11:02  Россия наконец-то дала старт процессу ликвидации украинского режима, - Ростислав Ищенко
10:49  "Прочь отсюда, "Радио клеветы!"": в Вашингтоне прошли массовые протесты против журналистов "Радио Свободы"
09:59  Мирзиеев обещает полностью реформировать систему внешней трудовой миграции
09:34  Свалил в Гайавату. Британский иноагент Нил Лонгфэллоу досрочно оставил пост председателя Совета директоров Казатомпрома
09:15  Хватит гастролей! Депутатам КырПарламента запретили (временно) покидать страну
09:14  Водное хозяйство Кыргызстана требует $1,2 миллиарда инвестиций, - Кырпремьер Жапаров
08:57  Новым министром финансов Афганского Эмирата стал Мохаммад Насир Ахунд, Его предшественник Бадри пересел в кресло главы Центробанка
08:54  Эрдозавр: несмотря на небольшой перевес Эрдоган одержал убедительную победу, - Илья Титов
08:29  Выборы в Узбекистане и Казахстане: сходства и отличия, - Равшан Назаров
00:59  Большой побег от доллара на Восток, - М.Макаров
00:44  Эрдоган обещает построить город для сирийских беженцев, - И.Субботин
00:42  Пекин играет на нервах главы Пентагона, - Владимир Скосырев
00:35  Новый мировой порядок уже создается, - Зоран Миливоевич
00:32  Российская нефть продолжает обильно поступать в Европу через Индию, - Насер Джабара
00:30  Мирзиеев увеличил штат и численность УзбПрокуратуры
00:29  Традиции корейского предпринимательства в Центральной Азии
Вторник, 30.05.2023
23:23  Со своими "резиновыми красными линиями" Россия отступила уже до Рублевки, - СП
23:06  Глава РосМИД Лавров ищет союзников в Бурунди. Министерство изощренного долбо..ва
21:41  Иезуитская политика Пашиняна, - Ростислав Ищенко
21:38  Мягкая сила, или Расизм навыворот, - А.Кренгель
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности готовиться к "худшим сценариям"
09:26 01.06.2023

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к руководителям нацбезопасности, призывая их готовиться к "худшим сценариям" в свете увеличивающихся внутренних и внешних угроз.

В ходе заседания партийной Комиссии по национальной безопасности Си Цзиньпин отметил растущую сложность и трудности, с которыми Китай сталкивается в области национальной безопасности, и подчеркнул необходимость подготовки к серьезным испытаниям.

"Мы должны быть готовыми к сильным ветрам и бурным волнам, а также опасным штормовым морям. Нам необходимо придерживаться мышления, ориентированного на результаты и предвидеть худший сценарий", - заявил Си Цзиньпин. Как передает CNN, эти указания пришли от влиятельного лидера Китая в период, когда страна сталкивается с различными вызовами, начиная от экономических проблем до враждебной международной обстановки.

Си Цзиньпин отметил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы и сил национальной безопасности, делая их более эффективными в реальных ситуациях. Он также подчеркнул необходимость развития системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, улучшения образования по вопросам безопасности и управления данными и искусственным интеллектом.

Александр Шляпников

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685600760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял во втором чтении закон об общественном контроле
- Реализацию ряда совместных инвестпроектов обсудили Алихан Смаилов и посол ОАЭ в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Южная Корея: новые качественные отношения в новое время
- О планировании
- Демпартия "Ак жол" требует защитить добросовестный бизнес и отменить признание сделок недействительными по искам налоговых органов
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 мая 2023 года
- О кадрах и не только
- "Арселор-Миттал Темиртау" ущемляет права казахстанских подрядчиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  