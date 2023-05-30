Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности готовиться к "худшим сценариям"

09:26 01.06.2023

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к руководителям нацбезопасности, призывая их готовиться к "худшим сценариям" в свете увеличивающихся внутренних и внешних угроз.



В ходе заседания партийной Комиссии по национальной безопасности Си Цзиньпин отметил растущую сложность и трудности, с которыми Китай сталкивается в области национальной безопасности, и подчеркнул необходимость подготовки к серьезным испытаниям.



"Мы должны быть готовыми к сильным ветрам и бурным волнам, а также опасным штормовым морям. Нам необходимо придерживаться мышления, ориентированного на результаты и предвидеть худший сценарий", - заявил Си Цзиньпин. Как передает CNN, эти указания пришли от влиятельного лидера Китая в период, когда страна сталкивается с различными вызовами, начиная от экономических проблем до враждебной международной обстановки.



Си Цзиньпин отметил, что Китай должен ускорить модернизацию своей системы и сил национальной безопасности, делая их более эффективными в реальных ситуациях. Он также подчеркнул необходимость развития системы мониторинга рисков национальной безопасности и раннего предупреждения, улучшения образования по вопросам безопасности и управления данными и искусственным интеллектом.



Александр Шляпников