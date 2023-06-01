Казахстан – весеннее обострение русофобии, - В.Прохватилов

10:57 01.06.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 01.06.2023

Куда дует ветер



В Казахстане активизировалась кампания по полному вытеснению нацменьшинств, и прежде всего русских, из законодательной власти.



Толганай Умбеталиева, генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии, дала обширное интервью изданию QMonitor, в котором призывает устранить остатки советской этнополитики. Она резко критикует "за следование советским путем" Ассамблею народа Казахстана (АНК) и руководителей этнокультурных центров, входящих в состав АНК.



Умбеталиева не поддержала расспрашивавшую ее журналистку, которая намекнула, что пора "отказаться от содержания за государственный счет этой громоздкой структуры" и выразила мнение, что АНК закрывать не следует, но из парламента ее изгнать необходимо. Да и само понятие нацменьшинств, мол, следует устранить.



Ассамблея народа Казахстана - консультативно-совещательный орган при президенте республики. Задачей АНК заявлено "способствование разработке и реализации государственной национальной политики". Первоначально название было другим: "Ассамблея народов Казахстана". В 2007 году Елбасы решил, что в Казахстане нет никаких народов, кроме казахов, и АНК переименовали.



16 марта 2022 года на совместном заседании двух палат парламента президент Токаев, напуганный январским путчем, сделал уступку националистам, предложив пересмотреть ряд функций сената, который состоит из 49 депутатов.



"Мною принято решение о сокращении президентской квоты в сенате с 15 до 10 депутатов. Причем пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время… Таким образом мы упраздним квоту Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе…", – сказал Токаев, отметив, что квота АНК переносится в сенат и сокращается с девяти до пяти.



Нападки на АНК начались с подачи американского "Радио Азаттык"* несколько лет назад. Это издание предоставило слово экономисту Меруерт Махмутовой, которая заявила, что многомиллионные бюджетные затраты на АНК неоправданны и "целесообразнее направить эти средства на развитие доступной медицины, малого бизнеса и создание рабочих мест.



Член созданного по инициативе президента Токаева "совета общественного доверия" Мухтар Тайжан высказался еще жестче: "Деятельность АНК не только бесполезна, но и вредоносна для дальнейшего межнационального согласия в стране. Не надо делить народ Казахстана на этносы. Ассамблея должна быть распущена".



Ярый русофоб Айдос Сарым предложил изменить саму суть АНК, поставив перед ней задачу ассимиляции нацменьшинств, "помогая им интегрироваться в казахское общество и государство".



Сегодня критика в адрес АНК и призывы ее упразднить или лишить представительства в законодательных органах раздаются непрерывно. Дело идет к полному вытеснению ряда народов из официального дискурса. В недавно избранном мажилисе рекордно мало, как мы писали, неказахов, но многим упертым националистам хочется, чтобы их не было совсем.



На этом фоне резко активизировались местные дерусификаторы. Набрала обороты кампания по переименованию русских топонимов. Коренному жителю поселка Актас Игорю Шаравину за его протест казахские националисты угрожают "отрезать голову".



Шаравин выступил против "штрейкбрехеров", которые приехали в его поселок, чтобы провести дерусификацию названий улиц. Вопрос вынесли на голосование во Дворце культуры, куда перед этим привезли два автобуса этнических казахов из соседних поселков. Возмущенные подтасовкой сельчане во главе с Шаравиным стали кричать: "Позор! Штрейкбрехеры и пришельцы!" Сейчас Шаравину угрожают расправой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье разжигание межнациональной розни. К травле Шаравина подключились блогеры-националисты, требующие от него публичных извинений "перед всем казахским народом".



О чем бы ни говорили казахские националисты, на первом месте у них этноцентризм и клевета на прошлое: "У казахов было все, но пришла советская власть и все это забрала... Наша история великая и трагическая, но героическая. Во всем мире говорят, казахи – поэтическая и музыкальная нация, в наших жилах течет прекрасная кровь", – пишет Orda.kz.



"В национальном гимне Казахстана никаких "казахстанцев" нет. Есть "мой казахский народ". И республику с высоких трибун все чаще называют "Казак елi" ("Казахское отечество"). Термины "казахстанец", "казахстанский" нигде, кроме как в русскоязычном поле и русскоязычных медиа, не используются. Принципиально. В казахскоязычных медиа все только казахское – журналисты, страна, кинематограф, политики и т. д.", – отмечает телеграм-канал "Русские грамоты".



Казахстанские власти не слышат голос бывшего депутата мажилиса Азамата Абильдаева, который предостерегает соотечественников от следования курсом на создание моноэтнического государства.



"Мы – многоэтническая республика… Все националистические настроения финансируются западными спецслужбами. Чтобы не поддаваться националистическим настроениям, нужно знать свою историю, анализировать прошлое и будущее… Наши предки всегда были активными, действующими и в Российском империи, и во время революции, и во время Великой Отечественной войны. А сейчас наши националисты по наущению Запада хотят выставить наших предков "терпилами". Будто русские не давали нам жить. Мы, начиная с эпохи Чингиз-хана, живем бок о бок с братским русским народом… Меня глубоко возмущает, как же люди об этом быстро забывают в угоду Западу? Мы для коллективного Запада всего лишь еда, ресурс, кормовая база", – заявляет Абильдаев.



Показательно, что на недавнем саммите "Центральная Азия – Китай" было два официальных языка – китайский и русский. А казахстанские власти, похоже, не чувствуют, куда дует ветер.