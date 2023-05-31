 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лерос против Зеленского, или Пауки в банке, - В.Бурт
10:59 01.06.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 31.05.2023
Зеленский и его подельники могут стать фигурантами уголовного дела о государственной измене. Открыть его Печерский суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР). А началось все с того, что депутат Верховной рады Гео Лерос пожаловался на Зеленского в ГБР. Получив отказ, он подал иск в суд, который неожиданно принял заявление Лероса.

Лерос патетически восклицает: "Я не позволю этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа".

Какое отношение имеет Геворг Курехян, ставший после евромайдана Гео Леросом, к "украинскому народу", никто толком не знает, но люди, с которыми он сегодня "на ножах", недавно ходили в его дружках.

В 2014 году Лерос стал советником киевского городского головы Виталия Кличко. Молодой парень обзавелся влиятельными друзьями, вошел в "ближний круг" Порошенко, заматерел, разбогател. Известность ему принес короткометражный фильм Lifetime older, получивший премию на международном кинофестивале в Калькутте. Однако больше всего Лероса продвинула другая картина – о реформе украинской полиции, в которой снялись на пару Порошенко и Аваков..

Зеленский, придя к власти, сделал Гео Лероса своим советником и включил в список "слуг народа". Так Лерос стал депутатом Верховной рады…

Представители власти на Украине – сборище совершенно невероятных типов, которые были бы достойны изучения такими психиатрами, как Бехтерев или Ломброзо. Стиль их поведения копирует пауков в банке. Зеленский завидует популярности Залужного; начальник ГУР Буданов грызется с командующим сухопутными войсками Сырским; глава офиса президента Ермак ревниво следит за своим советником Подоляком…

В результате интриг пал главный пропагандист режима Алексей Арестович, который казался непотопляемым. Уже намечаются новые жертвы и новые кандидатуры для возвышения…

Овладев искусством подтасовывать, интриговать и ловить рыбу мутной воде, Лерос в какой-то момент хватил через край и разошелся с другими "слугами народа". Возможно, причина была банальной – деньги. Так или иначе, он обрушился на своих однопартийцев. В одном из интервью Лерос рассказал, что запоминает всех своих обидчиков и записывает их имена, "чтобы не забыть".

Зеленский отказался от его услуг советника и назвал его аферистом. Лерос в ответ обозвал президента Украины "идиотом", обвинив в нарушении предвыборных обещаний и в том, что бывший комик "обменял шанс великой державы на конверты от олигарха". Досталось от Лероса и Андрею Ермаку за злоупотребление властью, а также за "работу на спецслужбы Российской Федерации".

В общем, Курехян-Лерос разошелся не на шутку: называл бывших однопартийцев "агентами Путина", раздавал скандальные интервью и в итоге был выброшен из рядов "слуг народа". Однако в нардепах остался.

На Лероса завели пять (!) уголовных дел, в частности за неуплату налогов и "разглашение государственной тайны".

Будет ли украинский суд всерьез рассматривать заявление Лероса против Зеленского? Очень сомнительно.

Однако весьма примечательно, что суд принял иск Лероса к рассмотрению. Может, это связано с тем, что время Зеленского кончилось?

Пауки в банке зашевелились. Среди них и Порошенко. В 2024 году на Украине снова президентские выборы и желающих свалить Зеленского много. Среди них, конечно, и Порошенко, который уже объявил о своем желании снова баллотироваться на пост главы государства.

И Лерос, который накопил кучу компромата на Зеленского и подельников, бывшему кондитеру очень пригодится. Если, конечно, депутат-скандалист вновь не "переобуется" и не решит послужить с большей выгодой кому-нибудь еще. Политика, особенно украинская, – такое, знаете ли, дело…

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685606340


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