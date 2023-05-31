Девять стран Евразии планируют создать новый SWIFT, - "Kayhan"

11:05 01.06.2023 Kayhan

Иран

31 мая 2023

Девять стран Евразии планируют создать новый SWIFT

Kayhan: новый межбанковский мессенджер в странах Азии будет запущен уже в следующем месяце



Азиатский биржевой союз решил запустить межбанковский мессенджер, который заменит SWIFT, сообщает Kayhan. Блок также планирует диверсифицировать свой портфель за счет использования валют стран-членов, что будет способствовать дедолларизации на биржах.

Глава отдела Центрального банка по международным связям сообщил: Азиатский биржевой союз, в который входят девять стран, договорился о запуске в следующем месяце межбанковского мессенджера, который должен будет заменить систему SWIFT.



Мохсен Керими объявил вчера об этом в кулуарах 51-го заседания Азиатского биржевого союза, прошедшего в Центральном банке, а также заявил журналистам, что страны Азии, в том числе арабские страны, такие как Сирия, могут подать заявку на членство в саммите азиатских бирж.



О запуске внутреннего SWIFT среди членов Азиатского биржевого союза Керими сказал: "С прошлого года в Исламской Республике Иран разработан специальный мессенджер для обмена банковскими сообщениями между членами Биржевого союза, и в настоящее время необходимо постепенно внедрять выделенный мессенджер в использование между участниками и заменить его на SWIFT.

Как ожидается, мессенджер, альтернативный SWIFT, скорее всего, будет запущен среди членов Азиатской ассоциации бирж в течение следующего месяца. Глава отдела Центрального банка по международным связям рассказал также о возможностях нового мессенджера. Он предназначен только для стран - членов Азиатского биржевого союза и их общения друг с другом, что, однако, может покрыть 100% их потребностей и полностью заменить SWIFT. Это должно заметно снизить всю стоимость обмена финансовой и платежной информацией между участниками. В Центральном банке Исламской Республики Иран будет постоянный секретариат Азиатского биржевого союза, а операционная фаза альтернативного мессенджера начнется в течение следующего месяца или двух.

Керими разъяснил ситуацию с использованием цифровых валют стран-членов Азиатского биржевого союза: на встрече, на которой было решено запустить межбанковский мессенджер, специально акцентировано внимание на использовании цифровых валют центральными банками членов союза, но при этом ничего не было сказано о криптовалютах. Использование цифровых валют постоянно пересматривается и изучается, и уже решено, что часть торговых обменов членов будет осуществляться с цифровыми валютами центральных банков (стран упомянутого союза).



Доля в 11% Азиатского биржевого союза на мировом рынке валют

Мохаммад Реза Фарзин, генеральный директор Центрального банка Исламской Республики Иран, также рассказал о важной стратегической роли Союза в мировой экономике и добавил, что, согласно последней информации Международного валютного фонда, на страны - члены Азиатского валютного союза приходится около 11% мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности. Подсчитано, что с возможным добавлением в Союз таких стран, как Китай, Россия и Беларусь, эта доля возрастет примерно до 29%. С точки зрения числа общемирового населения, в странах -членах Союза проживает более 25% населения мира, а с добавлением Китая, России и Беларуси это соотношение уже превысит 45%. По последней информации Всемирного банка, доля стран Азиатского валютного союза в общем объеме мировой торговли составляла около 3,5%, а с добавлением Китая, России и Белоруссии эта сумма достигнет 17,3% процента.



Генеральный директор Центрального банка пояснил, что главной целью Азиатского валютного союза, который начал свою деятельность с 1974 года, является дедолларизация финансового обмена, внедрение использования местных валют для укрепления обменных операций между девятью странами-членами. Большинство стран - членов Союза обладают богатыми природными ресурсами. Кроме того, Азиатский континент как крупнейший континент мира, на котором проживает более 60% населения, имеет самые высокие темпы экономического роста и готов играть все большую роль в формировании экономики будущего. Общеэкономический рост на азиатском континенте в прошлом году составил 4,6%, что эквивалентно 70% мирового экономического роста.



По словам гендиректора ЦБ Исламской Республики Иран, имеется четкое видение перспектив дальнейшей работы Союза бирж Азии, которое опирается на следующее: принятие в союз новых членов, на основе принципов синергии, получение новых идей и обмен мнениями, а также создание новой добавленной стоимости для Союза. По словам чиновника, все эти принципы будут направлены на укрепление связей внутри биржевого Союза. Генеральный директор Центрального банка добавил, что диверсификация валютного портфеля Союза за счет использования местных валют стран-членов и других "немировых" валют может способствовать дедолларизации на коммерческих биржах, также поддерживать и сохранять в максимально возможной степени благоприятные валютные резервы участников, и создавать эффективную основу для урегулирования обязательств между ними.

Все эти идеи могут потребовать внесения изменений в статьи устава Союза, главные из которых уже были рассмотрены и одобрены на заседаниях технического комитета организации; в случае одобрения советом директоров Союза, упомянутые изменения могут эффективно способствовать укреплению организации.



Мохаммад Реза Фарзин добавил, что с прошлого года, с назначением нового Генерального секретаря Азиатского союза бирж, были предприняты эффективные и полезные шаги для улучшения работы этого союза. Среди них можно упомянуть важные предложения по внесению изменений в устав Союза и ведению переговоров с более чем 20 странами в разных регионах мира с целью вступления в Союз. К примеру, после многочисленных встреч с Центральным банком Белоруссии, банк этой страны официально выразил свое желание присоединиться к Союзу.



К настоящему времени, добавил Фарзин, было получено согласие нескольких центральных банков-участников на членство в Биржевом Союзе Центрального банка Белоруссии, и ожидаются мнения других членов. Другие центральные банки и некоторые международные институты и организации также были приглашены в качестве наблюдателей, и их представители присутствуют на заседаниях, где рассматривается вопрос о принятии в организацию новых стран-членов.

Стоимость внешней торговли Ирана возросла на 18%

Генеральный директор Центробанка Ирана, ссылаясь на финансовые и коммерческие характеристики иранской экономики, также подчеркнул: "Хотя экономика Ирана подвергается санкциям со стороны западных стран уже на протяжении десятилетий, и эти санкции еще более усилились в последние годы и нацелены на валютно-финансовый сектор страны, но, несмотря на это, экономика Ирана смогла по-прежнему пользоваться широким и динамичным финансовым сектором, полагаясь на внутренние возможности и сотрудничество со странами региона".



Затрагивая потенциал экономики Ирана, Фарзин отметил, что в сфере внешней торговли, по предварительным оценкам, общая стоимость товарной (таможенной) торговли экономики Ирана с внешним миром за 2022 год составит 160 миллиард евро, что означает прирост примерно на 18,1% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, 150 стран мира входят в экспортные направления экономики Ирана, а 121 страна является страной-происхождением для импортных товаров в Иран, вплоть до его таможенных границ. Таким образом, большой объем торговли не только товарами, но и услугами и разнообразие деловых сторон создали подходящее поле для развития регионального и международного сотрудничества.



Иран на посту председателя Союза бирж

Следует отметить, что 51-е заседание Азиатского биржевого союза, о котором идет речь в нашем репортаже, началось в присутствии первого вице-президента и управляющих центральных банков стран-членов и членов наблюдательного совета, в том числе управляющего Центральным банком России, заместителей управляющих центральными банками Белоруссии и Афганистана, а также представителя Исламского банка развития в Центральном банке Ирана.

Джамиль Ахмад, генеральный директор Центрального банка Пакистана в начале этого заседания, передавая периодическое председательство в Союзе Фарзину, генеральному директору Центрального банка Исламской Республики Иран, сказал: "Союз может реализовать новые идеи, используя альтернативные валюты, которые имеют в нынешних условиях больше преимуществ, как для стран-экспортеров, так и для стран-импортеров, входящих в организацию". Приветствуя развитие банковских отношений с Ираном посредством создания мессенджеров, альтернативных SWIFT, идеи подключения банковских карт других стран, клиринговой торговли в виде мощностей Азиатского биржевого союза, чиновник сказал: "Для развития банковских отношений мы готовы направлять своих представителей и создать совместные рабочие группы, чтобы обеспечить основу для углубления банковских отношений".

Следует напомнить, что странами, входящими в Азиатский биржевой Союз -организации, которая не всегда на слуху экспертов по мировой экономике, - являются Иран, Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Мьянма, Бутан и Мальдивы, причем Индия занимает пятое место в общемировой экономике. А Мохаммад Реза Фарзин в начале заседания сообщил, что, помимо присутствия всех стран – постоянных членов, присутствуют еще четыре гостя - из России, Белоруссии, Афганистана, а также представитель ИБР (IDB, Исламского банка развития).



Присутствовавший на заседании Азиатского союза бирж Мохаммад Мохбар, первый вице-президент Исламской Республики Иран, напомнил, что Иран в 2022 году признавался 22-й экономикой в мире по индексу паритета покупательной способности, с 1600 миллиардами долларов. Кроме того, рейтинг Ирана в области технологий вырос со 106-го места в 2015 году до 60-го места в 2020 году.

К этому можно еще добавить, что Иран занимает пятое место в мире по запасам природных и полезных ископаемых. Кроме того, в секторе электронной коммерции и миграции традиционных предприятий в цифровое пространство страна добилась роста на 94% за последние три года. Нужно особо отметить, что это были весьма непростые три года для мировой экономики и экономики Ирана в частности, так как они пришлись на годы пандемии COVID-19.

В кулуарах этой встречи первый вице-президент Ирана на переговорах с главой Центробанка России акцентировал внимание на удалении доллара из российско-иранского торгового обмена. Источник - ИноСМИ

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