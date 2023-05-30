Трех узб-блогеров арестовали в Кашкадарье. Общественность задает вопросы

11:11 01.06.2023

В Шахрисабзе трех блогеров арестовали на 5 суток за "мелкое хулиганство", "невыполнение законных требований сотрудников ОВД" и другие нарушения после конфликта с руководством ОВД города. Общественность считает, что статьи 183 и 194 КоАО применяются против свободы слова.



Шахрисабзский городской суд по уголовным делам Кашкадарьинской области 29 мая принял решение об аресте двух блогеров и журналиста частного интернет-издания.



Автоблогер Максуд Музаффаров, блогер А. Абдуллаев, автор блога "Капитан Каримов" и одновременно главный редактор Nasaf News Умид Каримов получили по 5 суток ареста.



О ситуации в своем Telegram-канале сообщил Максуд Музаффаров. По его словам, Умид Каримов был доставлен в ОВД сотрудниками МВД "без каких-либо причин", за слова "автомобиль же просто стоит", пока сотрудник УБДД проверял машину, которая принадлежала другому блогеру - А. Абдуллаеву. Музаффаров сообщил, что сотрудник был заместителем главы ОВД Шахрисабза.



После этого видеообращения автоблогер был задержан, его забрали в суд, сообщил блогер Отабек Артиков.



На видео в соцсетях, где блогеров заводят в здание суда, Умид Каримов несколько раз говорит, что не совершал правонарушений, и просит просмотреть запись с бодикамеры сотрудника. Он также заявляет: "Скоро увидим, насколько справедлива политика президента".



Реакция УВД и суда

УВД Кашкадарьинской области в своем заявлении сообщило, что 29 мая примерно в 10:20 сотрудники УБДД ОВД оформляли документы на два автомобиля Gentra без государственных номеров, с полностью затемненными стеклами и переоборудованными без разрешения. Водители не выполнили законных требований сотрудников, начали скандалить и привлекли внимание общественности, говорится в сообщении.



"После разбирательства ситуации и установления личности граждан в отношении А. А., М. М. и У. К. были составлены документы о нарушении правопорядка и направлены в Шахрисабзский городской суд по уголовным делам для принятия законного решения", - отметили в УВД.



Суд рассмотрел административное дело против Максуда Музаффарова (1988), А. Абдуллаева (1987) и Умида Каримова (1996) и назначил им по 5 суток ареста.



Согласно материалам дела, начальник УБДД ОВД Шахрисабза Ф. Янгибоев заметил два полностью затонированных автомобиля без госномеров рядом со зданием управления. Он подошел к машинам, чтобы проверить документы водителей и узнать, кому принадлежат автомобили.



"Стоявший рядом с машиной А. Абдуллаев сообщил, что автомобиль принадлежит ему, представил паспорт, но не предоставил документы на автомобиль. Он нагрубил, сказав: „Найди сам, если хочешь". Когда Ф. Янгибоев вместе с инспекторами ДПС М. Каримовым, С. Пирмановым и Д. Ашуровым для установления личности владельца машины собирались поместить ее на штрафстоянку, М. Музаффаров и У. Каримов, стоявшие рядом с А. Абдуллаевым, проявили грубость, неуважение и дерзость и начали скандалить", - говорится в сообщении.



С 1 марта 2022 года водителям разрешено не иметь при себе права, техпаспорт, доверенность и полис ОСАГО при наличии паспорта или ID-карты.



Отмечается, что Ф. Янгибоев позвонил в ОВД Шахрисабза, объяснил ситуацию и попросил направить подкрепление. Поскольку здания ОВД и УБДД ОВД находятся рядом, заместитель начальника ОВД Шахрисабза Ж. Раупов немедленно прибыл на место. Он спросил А. Абдуллаева: "Вы владелец этой машины?", в ответ водитель "проявил грубость перед многочисленными гражданами, сказав: „Ты кто?"", говорится в сообщении.



"М. Музаффаров и У. Каримов вмешались в их разговор, проявили грубость к заместителю начальника ОВД Ж. Раупову и другим сотрудникам, заявив: „Вы, сборище чиновников, надоели, уже невозможно жить", собрали много людей вокруг и дискредитировали сотрудников ОВД перед гражданами", - говорится в сообщении.



По данным суда, Ж. Раупов пытался успокоить водителей, но они в ответ продолжили скандалить, нарушив общественный порядок и совершив "мелкое хулиганство".



В ходе разбирательства было установлено, что рядом со зданием стояла еще одна белая машина Gentra, которая принадлежит М. Музаффарову. Выяснилось, что владелец самовольно убрал госномер и без разрешения затемнил все стекла машины.



У первого автомобиля Gentra, согласно материалам дела, также не было номера и разрешения на тонировку. Кроме того, машина была переоборудована без разрешения - в нее установлены сигнальное устройство и специальные фары.



А. Абдуллаев был арестован на 5 суток по следующим статьям:



частям 3 и 5 статьи 125 (управление водителями транспортными средствами… переоборудованными без соответствующего разрешения / с которых самовольно сняты государственные номерные знаки);

части 1 статьи 126 (эксплуатация транспортных средств с зеркальными и (или) тонированными (затемненными) стеклами, а также с покрытиями, ограничивающими обзорность);

части 2 статьи 127 установка в транспортных средствах без соответствующего разрешения специальных звуковых и световых устройств, а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию);

статье 183 (мелкое хулиганство);

статье 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) КоАО.

Умид Каримов также получил 5 суток ареста по статье 183 КоАО (мелкое хулиганство).



Максуду Музаффарову назначили 5 суток ареста:



по части 5 статьи 125 (управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена в установленном порядке, а равно транспортными средствами, с которых самовольно сняты государственные номерные знаки);

части 1 статьи 126 (тонировка без разрешения) и;

статье 183 (мелкое хулиганство)

Реакция общественности

Практикующий юрист, автор блога Yuristkadr Саидали Мухторалиев предположил, что скоро "число 183 и слово блогер станут синонимами".



Для привлечения к ответственности, предусмотренной статьей 183 КоАО о мелком хулиганстве, должны быть совершены действия, представляющие собой умышленное пренебрежение к правилам поведения в обществе, выраженное в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и другими подобными действиями, нарушающими общественный порядок и спокойствие граждан.



"Мы видели это на прошлой неделе, мы видели это сегодня, кого мы увидим завтра? Честно говоря, такое положение дел разочаровывает", - написал он.



Бывший депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев заявил, что "в этом нет ни логики, ни законности".



"Есть только желание посадить. И это желание превыше всего. В обществе, где судьи не являются независимыми, такие случаи неизбежны. В следующий раз среди арестованных могут оказаться близкие людей, которые сегодня плюнули на закон", - отметил он.



Юрист и блогер Баходир Ахмедов написал, что статьи 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) КоАО - самый легкий способ для ареста.



"Когда-то эти статьи применили против [известного политолога] Камолиддина Раббимова и с легкостью его арестовали. Эти статьи являются официальными, установленными законом рычагами против свободы слова. Ни один чиновник не выступает с предложением это исправить", - заявил он.



"На самом деле в такие моменты суды должны быть решительным. Пока МВД придумывает „183", „194" и суды оформляют это, выступая в качестве нотариуса, кому ты будешь жаловаться? Мы сейчас нуждаемся в разъяснении пленума Верховного суда по этим нарушениям больше, чем когда-либо", - добавил юрист.