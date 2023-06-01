"Al Mayadeen": российско-китайский альянс ближе всех к победе в борьбе за Евразию

11:13 01.06.2023 Al Mayadeen

Ливан

01 июня 2023

Америка - империя, над которой заходит солнце



Наивно полагать, что империи нерушимы: в лету кануло господство Великобритании, а сейчас пришло время США уступить свой трон, пишет Al Mayadeen. Запад боролся за сохранение власти над Евразией, однако Россия и Китай оказались слишком сильными соперниками.

Различные американские СМИ и спутниковое телевидение, а также аффилированные с ними арабские и другие платформы пытаются возродить образ американского империализма как бессмертной силы, способной восстановить гегемонию и подчинить себе весь мир. Это напоминает нам о Британской империи, которую многие считали нерушимой. Западные СМИ насмехались над этой наивностью после разгрома армии Великобритании в Азии и Африке, включая сражение при Омдурмане, битву за Хайберский проход и Англо-зулусскую войну.



Несмотря на поражение антибританской оси и ее союзников в Первой мировой войне, Великобритания столкнулась с целой чередой потрясений. В 1929 году разразилась Великая депрессия. Государство также столкнулось с растущим сопротивлением во всем мире, потеряла жемчужину британской короны - Индию, пережила революцию в Китае и позорное поражение от Гамаля Абдель Насера во время Суэцкого кризиса 1956 года. Все это привело к упадку Британской империи и подъему США и Советского Союза.

Да, Черчилль занял третий стул рядом со Сталиным и Рузвельтом на Ялтинской конференции, но это скорее было похоже на утешительный приз. Великобритания не выиграла ничего существенного в отличие от Соединенных Штатов (доминирование доллара в международной валютной системе) и Советского Союза (территории Восточной Европы).



Все признаки сегодня указывают на то, что солнце, переместившееся с небосклона британской викторианской эпохи на американское небо Манхэттена, начало заходить. О циклах гегемонии и исторической преемственности великих держав говорили такие известные стратеги, как Фуко, Гиббон, Тойнби, Бжезинский и Пол Кеннеди.

Смена циклов происходит не случайно, а в соответствии с социально-экономическими законами. При этом Ближний Восток каждый раз сохранял свое положение и роль важной политической арены. И тому есть несколько причин.



Начнем с того, что глубинная структура капиталистической системы является основным экономическим фактором этих преобразований. Карл Маркс еще в XIX веке говорил, что капитализм сам себе роет могилу, когда происходит технологический прогресс. Одной из особенностей капитализма является ускоренный научный прогресс вплоть до четвертой революции, который каждый раз выкидывает миллионы "белых и синих воротничков" с рынка труда. Капитализм обретает "бумажно-технологическую голову" в обмен на упадок "промышленного тела".



Именно это отмечал "левый" египетский мыслитель Самир Амин. Капиталистические метрополии избавляются от менее развитых промышленных производственных линий и вытесняют их в периферийные страны. Так крупные державы (Китай) начинают составлять конкуренцию этим самым метрополиям.



Другие важные замечания прозвучали из самого сердца американской системы. Они были озвучены Полом Кеннеди, Збигневым Бжезинским и Элвином Тоффлером:

- Пол Кеннеди в книге "Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты" предупредил об упадке военно-морской мощи США, что сейчас и происходит.

- Збигнев Бжезинский в "Между двумя веками: роль Америки в эру технотроники", как и в более поздних работах, говорил о связи технологической революции с упадком сухопутно-морской империи. В 1970 году он предсказал распад Советского Союза из-за "эрозии" последнего поколения советской бюрократии. Он также ожидал, что аналогичная участь постигнет и Соединенные Штаты, учитывая роль информационной революции в ликвидации промышленности в пользу капитализма.

- Элвин Тоффлер в сочинениях "Четвертая революция", "Шок будущего" и "Метаморфозы власти" говорил о постоянно увеличивающейся пропасти между прежней формой власти, установленной после Вестфальского мира 1648 года, и новой формой производственных отношений в ее глобальном империалистическом измерении.



Возвращение стратегического значения геополитики на мировую арену - тенденция, озвученная немецкими и английскими мыслителями. Ратцель и Маккиндер утверждали, что мировая политика определяется главным расколом, конфликтом интересов между сухопутными империями (Китай и Россия) и морскими империями (Испания и Португалия; Великобритания и Соединенные Штаты).



В рамках этой тенденции предусмотрен контроль над Евразией и особенно над ее "сердцем", что отвечает жизненно важным интересам России. Речь в том числе идет и об Украине, которая будет приоритетом США и НАТО как минимум 20 лет.

Борьба за Евразию и ее "сердце", как и вокруг китайского "Шелкового пути", стала определяющим фактором ликвидации западной империалистической системы и установления многополярного мира с международными и региональными центрами. Все указывает на то, что российско-китайский альянс объективно ближе всех к победе в этом противостоянии.



Ближний Восток (арабские страны, Иран и Турция) оставался одним из главных геополитических факторов, определяющих судьбу крупных держав. Европейская феодальная система, ее королевства и княжества начали распадаться из-за "крестовых походов", которые встретили ожесточенное сопротивление со стороны народов ближневосточного региона. Традиционная капиталистическая колониальная система также начала давать сбой, начиная, особенно после Суэцкого кризиса 1956 года и сопротивления Насера. Американский империализм потерпел поражение во Вьетнаме, Корее и Афганистане, не говоря уже о кризисах в Ираке и Сирии. Израиль - инструмент американцев - тоже уже вступил в фазу упадка.

Структурный кризис капитализма отражается на денежно-кредитной системе во главе с долларом. Несмотря на серьезность этой системы и ее механизмов, давшие капитализму второе дыхание, давление структурного кризиса с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Одной из причин является активное использование других мировых валют. Доллар начинает зависеть от военно-морской мощи США больше, чем от внутренней капиталистической структуры. Америка сегодня сталкивается с высокотехнологичным соперником - Китаем. Он восстанавливает свои древние морские традиции и строит современный флот, который превзойдет американский.

Американское континентальное отступление: Соединенные Штаты, наряду с другими капиталистическими метрополиями в Европе, начали терять свои традиционные сферы влияния, уступая место Китаю и России.



Происходят различные изменения через "голосования" и "демократию", особенно в Латинской Америке, которую в доктрине Монро называли "задворками" Вашингтона.

Произошел раскол в NAFTA из-за недовольства Мексики, соседа Соединенных Штатов.



В Азии, помимо Китая и России и их региональных соседей, таких как Вьетнам, Северная Корея, Лаос, Камбоджа, Мьянма и бывшие советские республики, есть еще "ирано-сирийская ось", которая играет немаловажную роль в Восточном Средиземноморье. А такие "проамериканские" региональные державы, как Пакистан, Индия, Малайзия и Турция, пытаются найти свой независимый путь.

Примечательно и то, что даже финансовые рынки стран Персидского залива стали тесно связаны с развитием азиатских экономик - от Китая до Ирана.



Очевидно, что западный империализм постепенно теряет позиции в своих традиционных сферах влияния в Африке. Новые мировые державы укрепляют присутствие в этом регионе, не говоря уже о стремлении африканских стран к национальной независимости после десятилетий подчинения и давления со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые не принесли им ничего, кроме нищеты, унижений, голода, распрей и гражданских войн.



Автор: Мувафак Махадин (موفق محادين) Источник - ИноСМИ

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