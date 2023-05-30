Кадровые перестановки в Узбекистане: поспеть за новой Конституцией, - Тимур Альмуков

11:16 01.06.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПОСПЕТЬ ЗА НОВОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ

Ротации в Узбекистане в конце мая – начале июня обусловлены двумя ключевыми тенденциями – активностью Ташкента во внешней политике и ожиданиями новых инвестиций, а также продолжающимися электоральными процессами. После проведения референдума по Конституции 30 апреля Ташкент объявил внеочередные президентские выборы. Они намечены на 9 июля. Как это повлияет на кадровую политику в Узбекистане – читайте в материале Ia-centr.ru.



Месяц в республике начался со вступления в силу новой редакции Конституции, за которую проголосовали на апрельском референдуме.



Значительная часть изменений коснулась законодательной ветви власти. Теперь Олий Мажлис может контролировать исполнение государственного бюджета и принимать отчеты счетной палаты. Помимо этого, сокращено количество сенаторов – со 100 до 65 человек



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Ожидаются преобразования на региональном уровне. По новым правилам, хокимиятам будут переподчинены территориальные подразделения некоторых министерств. При этом ожидаются сокращения количества заместителей хокимов. Теперь их может быть максимум трое.



Труднее всего, вероятно, придется хокиму Ташкента и его девяти заместителям. В областных администрациях количество замов варьируется от шести до восьми человек.



В регионах продолжаются кадровые перестановки на уровне заместителей хокимов.



В Навоийской областной администрации заместителем хокима, начальником управления инвестиций и внешней торговли стал Исломиддин Норимов. В свои 33 года (средний возраст населения Узбекистана составляет 29 лет. – Прим. Ia-centr.ru)



он сделал неплохую карьеру. До нынешнего назначения Норимов успел побывать заместителем начальника отдела информационного обеспечения главного управления информации и анализа Министерства инвестиций и внешней торговли. В 2015 году он окончил Самаркандский институт экономики и сервиса, а в 2021 году – магистратуру в Сеульском университете.



В системе исполнительной власти Наманганской области также произошло новое кадровое назначение. Первым заместителем хокима по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, начальником главного управления экономического развития и сокращения бедности стал Акрамжон Абдухамидов.Ранее он являлся главным консультантом в администрации президента.



Указом от 10 мая президент также обновил руководство Ташкентского областного управления здравоохранения. Новым начальником столичного управления по здравоохранению стал Улугбек Абдуганиев. Ранее он работал в секретариате кабинета министров по вопросам образования, здравоохранения и спорта. Также был руководителем медицинского объединения Бекабадского района и первым заместителем начальника управления здравоохранения Ташкентской области.



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Преобразования в министерствах и госкомпаниях: новые управленческие кадры



В последний месяц весны прошли кадровые перестановки в министерствах и госкомпаниях. 5 мая был назначен новый заместитель министра транспорта. Им стал Илхомжон Абдугафаров, ранее занимавший пост председателя Центрального банка Узбекистана.



Массовые кадровые перестановки прошли в МЧС. На должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и начальника штаба назначен полковник Санжар Зупаров. До этого Зупаров работал начальником главного управления в МЧС. Заместителями министра по чрезвычайным ситуациям стали полковник Мухтар Мухиддинов, занимавший должность заместителя министра по поддержке махалли и старшего поколения, а также Хуршид Алибоев, работавший начальником УЧС Ташкентской области. Камиль Абдижалилов освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям в связи с переходом на другую работу, о которой пока не сообщается.



Новую должность получил и бывший министр энергетики Алишер Султанов. Он стал советником президента по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам. Стоит отметить, что до назначения Султанова такой должности на сайте президента не существовало. Напомним, что в начале апреля 2022 года указом президента Султанов был освобожден от должности министра энергетики в связи с "переходом на другую работу по состоянию здоровья". Министерство энергетики Султанов возглавлял с 2019 года, а до этого являлся заместителем премьер-министра.



4 мая стало известно имя нового председателя АО "Узкимесаноат" (Ассоциация химических предприятий Узбекистана. – Прим. Ia-centr.ru). Им стал Тимур Мухамеджанов. Эта должность оставалась вакантной с 2022 года, а до этого исполнение обязанностей председателя компании было возложено на министра энергетики. До назначения на эту должность Мухамеджанов работал директором ООО "Узкимеимпэкс" (предприятие отвечает за экспорт продукции химпрома Узбекистана. – Прим. Ia-centr.ru).



Ротации в судебной системе



В конце месяца массовые назначения произошли и в судебной системе республики. По решению Высшего судейского совета Авазжон Эргашев стал председателем Ферганского районного суда по уголовным делам. Худоберди Холиков назначен на должность председателя Язъяванского районного суда по уголовным делам. Председателем Куштепинского районного суда по уголовным делам стал Рахматжон Арапов, а Махкамжон Абдубаннабов занял аналогичную должность в Дангаринском районном суде.



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Кроме того, Наргиза Иноятова назначена на должность судьи Ташкентского межрайонного административного суда, а Мавлонбек Исмаилов стал судьей Учтепинского межрайонного суда по гражданским делам города Ташкента.



Основные тенденции узбекистанской кадровой политики Ia-centr.ru прокомментировал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



– Какие тенденции можно отметить в кадровой политике Узбекистана последнего времени?



– Президент Шавкат Мирзиеев продолжает выстраивать оптимальную модель управления на фоне конституционных изменений.



Тем не менее основную часть кадровых преобразований стоит ожидать уже после президентских выборов. Не исключено, что изменения коснутся и правительства, где кадры будут подобраны в соответствии с новыми целями, обозначенными в Конституции.



Помимо этого, можно ожидать скорого объявления парламентских выборов, которые тоже повлекут за собой новую волну кадровых изменений.



– Есть ли у президента квалифицированные кадры для реализации проектов в рамках евразийского сотрудничества и инициативы "Пояса и Пути"?



– Если затрагивать внешнеполитические тренды, то можно говорить о том, что у президента Мирзиеева имеются квалифицированные кадры. Говоря о ЕАЭС, стоит отметить, что, несмотря на то, что многие из министерских кадров получали образование за рубежом, мы находимся в одном информационно-идеологическом пространстве.



В рамках ЕАЭС Узбекистану выстраивать отношения гораздо легче, поскольку у чиновников есть четкое понимание правовой и нормативной базы их контрпартнеров. Нельзя сказать, что ведется специальная подготовка кадров для выстраивания отношений на евразийском направлении.



В отношениях с Китаем наблюдается несколько другая ситуация. Процесс выстраивания отношений здесь происходит на других идеологическом и доктринальном уровнях.



Важны также языковые аспекты и вопросы ведения переговоров. С учетом фундаментального подхода Узбекистана к взаимодействию с Китаем можно говорить о том, что в Узбекистане присутствуют квалифицированные китаисты как в экспертном сообществе, так и в практическом поле. В правительственных кругах имеются кадры, знающие и имеющие опыт взаимодействия с Китаем.



В то же время узбекистанскому бизнесу приходится выбирать более универсальные платформы для взаимодействия с китайскими партнерами. Однако мы видим, что по уровню сотрудничества и объема совместных проектов китайские и узбекские бизнесмены вполне находят общий язык. Источник - Ia-centr.ru

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