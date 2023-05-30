Подкуп - наше все. Что показали досрочные выборы в Ленинском округе Бишкека, - Д.Подольская

11:18 01.06.2023 1 июня 2023, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Скандалом закончились досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша в Ленинском одномандатном округе № 26 в Бишкеке.



Сотрудники районной милиции возбудили дело по факту подкупа голосов избирателей. Досудебное производство начали после распространившейся аудиозаписи, где женщина с голосом, похожим на кандидата в депутаты Дамиру Ниязалиеву, обсуждает подкуп голосов избирателей с одним из своих агитаторов по имени Роман.



Сама Ниязалиева, выигравшая предвыборную гонку, заявила, что это монтаж и такого разговора не было.



В случае если ЦИК ее дисквалифицирует, то в округе проведут повторные выборы.



По-другому пробовали?

В координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома с начала выборной кампании поступили сигналы о 12 нарушениях, включая пять - в период подготовки к выборам, семь - в день голосования, 28 мая, и на следующий день.



Из них:



шесть - о возможном подкупе голосов избирателей, по трем ведется проверка;

четыре - о нарушении условий предвыборной агитации, по двум ведется проверка;

заявление о возможном подвозе избирателей рассмотрено;

одно о фотофиксации рассмотрено.

В целом для округа, который насчитывает 124 тысячи 908 избирателей, это вполне допустимый процент нарушений, который не должен был отразиться на волеизъявлении граждан. Если бы не позорная ситуация с аудиозаписью одного из претендентов на депутатский мандат, набравшей больше трети голосов, но вовлеченной, по версии следствия, в подкуп, то кампанию можно было бы расценить как чистую.



Но, видимо, желающие попасть в Жогорку Кенеш не готовы пока отказаться от столь популярного в Кыргызстане элемента политтехнологий, как материальное поощрение избирателя.



Закон о выборах обязывает участников кампании отчитываться по своим расходам. ЦИК при взаимодействии с Национальным банком, межбанковским процессинговым центром, коммерческими банками, операторами мобильной связи, операторами платежных систем и Государственной службой финансовой разведки регулярно проверяла в режиме онлайн поступления, чтобы исключить подкуп через электронные кошельки и платежные терминалы. А такие прецеденты уже были - в ходе выборов в ноябре 2021 года. Несмотря на все принятые меры, не удалось избежать купли-продажи голосов и в ходе последних.



Аналитики считают, что причина кроется не только в "черной бухгалтерии", именно из этой копилки и расходуются средства для мотивации избирателя, а в КПД самих кандидатов.



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"В парламент баллотируются политики, которые очень хорошо известны электорату. Они в разное время заседали в Жогорку Кенеше и успевали оскандалиться. Мне кажется, здесь получается так: эти борцы за мандаты хотят вернуться во власть, но за них могут проголосовать исключительно за деньги. Ситуация абсолютно классическая для выборного процесса Кыргызстана на протяжении всех лет независимости, и какой-либо сенсации не произошло. Качество претендентов определяется лишь тарифами", - отметил политолог Игорь Шестаков.



С ним не согласен юрист Эрик Ирискулбеков. По его мнению, подкуп - это побочный эффект политической коррупции. Проблема в том, что партии, что кандидаты неподотчетны полностью, и это объясняется тем, что они оживают исключительно накануне выборов, работают до подведения результатов, а все остальное время до очередной кампании находятся в спящем режиме.



Эксперт по избирательному праву Айнура Усупбекова считает: для того чтобы минимизировать риск подкупа, нужно снимать с гонки проштрафившихся кандидатов. Необходимо и общественное порицание.



Даже скотина привыкает

Но ЦИК не может на основании видео или фото в Сети, даже если там наглядно видно, как сам претендент или представители его предвыборного штаба раздают купюры, отменять регистрацию. Подтвердить, действительно ли это был подкуп, то есть уголовно наказуемое деяние, компетентно только следствие.



Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, как только объявляется очередная кампания, просит МВД и ГКНБ не тянуть с проверками и на каждый сигнал реагировать оперативно. Лишить же нарушителя заветного мандата ЦИК может на любом этапе до подведения официальных итогов.



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Выборы по Ленинскому округу. Президент встретился с кандидатами

На встрече с кандидатами в депутаты по Ленинскому округу 12 мая президент страны потребовал не перекладывать ответственность за борьбу с таким порочным явлением, как торговля голосами, на избирательную комиссию и правоохранителей.



На заявление, что избиратели привыкли голосовать только за деньги, Садыр Жапаров парировал: претенденты должны сами начать борьбу с подкупом и на выборах, тем более что современные условия это позволяют.



"За 30 лет мы сами приучили людей к тому, чтобы они голосовали только за деньги. Я вас для этого и собрал, чтобы вместе начать приучать людей к обратному. Давайте перевоспитаем их, изменим их психологию. Это зависит от каждого из вас: вы не давайте деньги, и люди привыкнут к этому", - сказал он.



Даже скотина привыкает к разным условиям, а людям ведь можно объяснить.



Садыр Жапаров

Но, судя по тому, что эти выборы завершились скандалом, некоторые борцы за мандат рекомендации главы государства не вняли или решили, что заручиться поддержкой электората проще и надежнее через деньги.



Проигнорировали

Помимо грязной истории с подкупом, картину подпортила рекордно низкая явка. На участки пришли всего лишь 13,95 процента от общего числа.



То, что избиратели проигнорировали выборы, - сигнал для политиков.



По мнению некоторых экспертов, тут два варианта: либо граждане в принципе утратили интерес к выборам и не верят в их объективность и прозрачность, либо это недоработка ЦИК в части информирования населения.



Первой версии придерживается Игорь Шестаков. По его мнению, избиратели не ходят голосовать не из-за того, что им не нравится, к примеру, тот или иной принцип формирования законодательной власти, они просто не верят кандидатам и понимают - их гражданская активность на продуктовый набор в холодильнике не повлияет.



"Даже в одномандатном округе, где претендент максимально приближен к электорату, этот самый электорат осознает - никаких улучшений не будет. Поэтому люди голосуют ногами. Раньше это было только на местных выборах, теперь распространилось и на парламентские. К тому же нынешний состав Жогорку Кенеша оставляет желать лучшего и общее разочарование отразилось и на явке", - сказал эксперт.



Сегодня стало известно, что сотрудники ГКНБ возбудили еще одно уголовное дело по факту подкупа. По версии следствия, получены неопровержимые доказательства в виде попытки подкупа избирателей во время агитации, использования денег, не заложенных в избирательном фонде, злоупотребления административным ресурсом и подвоза избирателей кандидатом в депутаты С.У.А. (Сариев Улан Алмасбекович. - Прим. 24.kg) и его окружением.



P.S. Природа выборов такова, что всегда есть лидеры и аутсайдеры. Если политическая организация или выдвиженец в одномандатном округе не смогли заручиться поддержкой электората, чтобы попасть во власть, то это означает, что к следующей кампании надо готовиться лучше: наращивать политический и финансовый капитал и работать с избирателями не от случая к случаю, а на постоянной основе. Источник - 24.kg

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