В какое оружие вкладывается Америка. О военном бюджете США на 2024 год

16:23 01.06.2023 Елена Ларина

Владимир Овчинский



31 мая 2023 г. на сайте Исследовательской службы Конгресса США опубликован "Запрос оборонного бюджета: контекст и отдельные вопросы для Конгресса".



В этом документе представлен обзор общего финансирования мероприятий, связанных с национальной обороной США, в размере 910,8 млрд долларов, запрошенного в президентском бюджете на 2024 финансовый год, с акцентом на дискреционное финансирование в размере 842,0 млрд долларов, запрошенное для Министерства обороны США (DOD). Большая часть финансирования национальной обороны подлежит ежегодному разрешению на оборону и процессу ассигнований в Конгрессе.



Согласно Министерству обороны США, часть бюджета президента на 2024 финансовый год, составленная министерством, была основана на Президентской стратегии национальной безопасности на 2022 год (NSS) и Национальной стратегии обороны на 2022 год (NDS) министра обороны. В NSS 2022 года обсуждались интересы, цели и задачи США во всем мире, которые считаются жизненно важными для национальной безопасности, и среди ее приоритетов были определены "выигрыш в конкуренции" с Китаем и "сдерживание" России. Объясняя, как Министерство обороны планирует поддерживать цели США, сформулированные в NSS и NDS 2022, определила следующие цели:



защита родины (связанная с угрозой, исходящей от Китайской Народной Республики или КНР);



сдерживание стратегических атак против США, их союзников и партнеров; сдерживание агрессии (отдавая приоритет КНР, затем России);



создание устойчивых объединенных сил и оборонной экосистемы.



9 марта 2023 года президент Джо Байден представил Конгрессу бюджетный запрос на 7 триллионов долларов на 2024 финансовый год. Из этой суммы 910,8 млрд долларов (13%) пришлось на деятельность, связанную с национальной обороной, в том числе 886,4 млрд долларов на дискреционные программы и 24,4 млрд долларов на обязательные программы.



Бюджет президента на 2024 финансовый год запросил:



863,5 миллиарда долларов на военную деятельность Министерства обороны США;



35,1 миллиарда долларов на деятельность по защите от атомной энергии;



12,1 миллиарда долларов на другую деятельность, связанную с обороной.



863,5 миллиарда долларов, запрошенные на деятельность DOD-Military, включают 842,0 миллиарда долларов в виде дискреционного финансирования и 21,5 миллиарда долларов в виде обязательного финансирования. В номинальном выражении (т. е. без поправки на инфляцию) 842,0 млрд долларов, запрошенных на деятельность Министерства обороны в 2024 финансовом году, на 26,0 млрд долларов (3,2%) больше, чем 816,0 млрд долларов, предусмотренных для такой деятельности в 2023 финансовом году, без учета дополнительного финансирования для Украины и других целей. В оценочном реальном выражении (т. е. с поправкой на инфляцию) запрос на 2024 финансовый год на 6,9 млрд долларов США (0,8%) больше, чем сумма, предусмотренная для такой деятельности в 2023 финансовом году, без учета дополнительного финансирования для Украины и других целей.



В бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год запрошено финансирование для конечной численности в 2 074 000 военнослужащих в активном и резервном компонентах, что на 13 344 человека (0,6%) меньше, чем утвержденный уровень на 2023 финансовый год. Запрос включал финансирование повышения базовой заработной платы на 5,2% в соответствии с формулой действующего законодательства. Бюджет министерства обороны запросил больше средств, чем было предусмотрено в 2023 финансовом году, для некоторых основных систем вооружения (например, подводная лодка класса "Вирджиния", истребитель F-35 и фрегат класса "Созвездие" и другие). Запрос включал меньшее финансирование, чем было принято в 2023 финансовом году для других основных систем вооружения (например, авианосец класса Ford, корабль-док с десантной платформой класса San Antonio, грузовой самолет C-130J и другие). В запросе предлагалось сэкономить 3,8 миллиарда долларов на операционных расходах за счет продажи или прекращения производства ограниченного числа существующих систем вооружения (например, штурмовиков A-10, истребителей F-22 и F-15, беспилотных самолетов MQ-9; прибрежных боевых кораблей, десантных кораблей, ракетных крейсеров и систем обнаружения ракет, среди прочего).



Бюджет Министерства обороны США запросил 20,9 миллиарда долларов на операцию "Непоколебимая решимость", военную операцию США против "Исламского государства" в Ираке и Сирии и другие потребности в зоне ответственности Центрального командования США. Департамент также выделил 9 миллиардов долларов на Инициативу тихоокеанского сдерживания для расширения сил в Индо-Тихоокеанском командовании США и 3,6 миллиарда долларов на Инициативу европейского сдерживания для расширения сил в Европейском командовании США, за исключением 300 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины - непосредственная помощь военным и силовым структурам Украины. Минобороны указало, что планирует запросить дополнительное финансирование для Украины, если это необходимо, в виде дополнительных ассигнований.



Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует, что федеральные расходы будут по-прежнему превышать доходы. Эта тенденция вызвала вопросы о том, может ли давление с целью сокращения дефицита федерального бюджета повлиять на планы оборонного бюджета. В последние десятилетия, в периоды увеличения разрыва между доходами и расходами, Конгресс иногда принимал законы, направленные на частичное сокращение дефицита за счет ограничения расходов на оборону. При рассмотрении законодательства о разрешении на оборону и ассигнованиях на 2024 финансовый год Конгресс может решить следующее:



следует ли санкционировать и выделять меньшие, те же или большие суммы, чем те, которые запрашиваются для этой и другой деятельности, связанной с национальной обороной;



выделить финансирование для краткосрочных и долгосрочных приоритетов Министерства обороны США (например, готовность, модернизация и структура сил);



сбалансировать надзор с гибкостью бюджета отдела.



Министерство обороны США является крупнейшим правительственным агентством США с точки зрения активов и персонала, с заявленными активами на сумму более 3,5 триллионов долларов и почти тремя миллионами военного и гражданского персонала. 2,1 миллиона военнослужащих и 795 000 гражданских сотрудников департамента работают на более чем 500 объектах в 50 штатах, семи территориях США и более чем 40 странах. Кроме того, примерно 60 000 компаний предоставляют товары и услуги по контракту для поддержки военных нужд.



Большая часть финансирования национальной обороны подлежит ежегодному разрешению на оборону и процессу ассигнований в Конгрессе. Этот процесс, состоящий из двух частей, обычно включает принятие разрешительного акта для установления политики и рекомендаций по уровням финансирования оборонных программ, проектов и мероприятий; а также акты об ассигнованиях для обеспечения финансирования такой деятельности. Единый законопроект, известный как Закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), разрешает большую часть ассигнований на деятельность, связанную с национальной обороной. Несколько законов об ассигнованиях обеспечивают финансирование такой деятельности, крупнейшим из которых является Закон об ассигнованиях Министерства обороны. При рассмотрении законодательства о разрешении на оборону и ассигнованиях на 2024 финансовый год Конгресс может решить, следует ли санкционировать и выделять меньшие, те же или большие суммы, чем те, которые запрашиваются для этой и другой деятельности, связанной с национальной обороной; как расставить приоритеты в финансировании готовности Министерства обороны США, модернизации и структуры сил; как сбалансировать надзор Конгресса с гибкостью бюджета министерства.



Стратегический контекст



12 октября 2022 года президент Джо Байден обнародовал Стратегию национальной безопасности своей администрации на период до 2022 года. В документе определены две всеобъемлющие стратегические задачи:



(1) конкуренция между крупными державами (например, Соединенными Штатами и Китаем) за формирование международного порядка после окончания эпохи после окончания "холодной войны";



(2) борьба между странами, чтобы справиться с последствиями безграничных угроз (например, изменение климата, отсутствие продовольственной безопасности, инфекционные заболевания, терроризм, нехватка энергии, инфляция).



В документе определены три приоритета:



(1) "превзойти" Китай и "сдерживать" Россию;



(2) сотрудничество с союзниками и партнерами по общим вызовам (например, климатическая и энергетическая безопасность, пандемии и биозащита, отсутствие продовольственной безопасности, контроль над вооружениями и нераспространение, а также терроризм);



(3) формирование международных правил в определенных спорных областях (например, технологии, киберпространство, торговля и экономика).



27 октября 2022 года министр обороны Ллойд Дж. Остин III обнародовал Стратегию национальной обороны Министерства обороны США на 2022 год, опубликованную одновременно с Обзором ядерной политики на 2022 год и Обзором противоракетной обороны на 2022 год. В документе определены многочисленные стратегические вызовы, стоящие перед Соединенными Штатами в сфере международной безопасности, в том числе:



Китай в качестве вызова, с которым следует решать задачи модернизации вооруженных сил и другой деятельности Министерства обороны США;



Россия как "острая" угроза;



Северная Корея, Иран и воинствующие экстремистские организации (например, "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*) как "постоянные" угрозы.



В документе также определены вызовы, создаваемые развивающимися технологиями (например, гиперзвуковое и противокосмическое оружие), тактикой конкурентов в военных столкновениях, за исключением обычной войны (т. е. так называемая серая зона), а также изменением климата и другими безграничными угрозами (например, более частые экстремальные погодные условия и пандемии).



В документе предлагался подход, известный как комплексное сдерживание, продвигающий эти приоритеты за счет использования инструментов национальной мощи, а также инструментов союзников и партнеров для сдерживания потенциальных противников, частично путем наложения затрат. NDS также предложила лучше координировать военные учения и действия по формированию оперативной обстановки.



В документе содержится призыв к созданию устойчивых преимуществ отчасти за счет обновления методов управления бизнесом и инвестиций в улучшенные технологии.



В NDS 2022 г. описывается размер и формирование вооруженных сил "для одновременной защиты родины; поддерживания стратегического сдерживания; а также, при необходимости, побежды в конфликте". В документе не указывается ни количество, ни типы сил.



Некоторые члены 118-го Конгресса предложили увеличить финансирование обороны до уровня, превышающего инфляцию, отчасти ссылаясь на необходимость подготовки к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем и Россией.



Бюджетный контекст



Национальная оборонная деятельность поддерживается в основном за счет дискреционного финансирования, но также и за счет некоторого обязательного (иногда называемого прямым) финансирования. Конгресс предоставляет дискреционное финансирование, принимая закон об ассигнованиях. Конгресс контролирует обязательное и другое финансирование (для таких программ, как Medicaid и Social Security), как правило, путем определения критериев приемлемости и установления льгот или правил выплаты в других законах.



В декабре 2022 года были определены варианты сокращения дефицита, например, за счет сокращения финансирования Министерства обороны более чем на 1 триллион долларов в течение десяти лет за счет изменения структуры вооруженных сил. Другие варианты включали меньшее сокращение оборонных расходов:



ограничение увеличения базовой заработной платы военнослужащим;



замена части военнослужащих гражданскими служащими;



прекращение строительства авианосцев класса "Форд";



уменьшение размера ядерной триады;



отмена оружия (LRSO) дальнего противостояния;



отмена армейской программы Future Vertical Lift Aircraft;



отсрочка разработки бомбардировщика B-21;



сокращение численности бомбардировщиков за счет вывода из эксплуатации B-1B;



сокращение численности истребителей за счет вывода из эксплуатации F-22;



снижение базового пособия на жилье до 80% от средней стоимости жилья.



С поправкой на инфляцию уровень оборонных расходов, прогнозируемых на национальную оборону в 2024 финансовом году, выше, чем во время наращивания военной мощи в эпоху холодной войны в 1980-х годах, и ниже, чем в разгар операций после 11 сентября в Ираке и Афганистане. По прогнозам, расходы на оборону увеличатся на 7% в реальном выражении за пятилетний период до 2028 финансового года.



9 марта 2023 года президент Байден представил Конгрессу бюджетный запрос на 7 триллионов долларов на 2024 финансовый год. Из этой суммы 910,8 млрд долларов (13%) предназначались для деятельности, связанной с национальной обороной, включая дискреционные и обязательные программы.



Национальная оборона



Функция бюджета национальной обороны, обозначенная номером 050, является самым широким показателем, по которому правительство США классифицирует финансирование обороны. Функция включает следующие подфункции:



DOD-Military (обозначается обозначением 051), включая военную и разведывательную деятельность DOD;



деятельность по защите от атомной энергии (053), включая ядерное оружие и реакторные программы Министерства энергетики;



деятельность, связанная с обороной (054), включая деятельность нескольких других агентств в области национальной безопасности, например контрразведывательную деятельность Федерального бюро расследований. Исторически сложилось так, что Министерство обороны получало подавляющую часть финансирования в рамках функции бюджета национальной обороны.



Из 910,8 млрд долларов (13%), запрошенных на деятельность, связанную с национальной обороной, в 2024 финансовом году 863,5 млрд долларов пришлось на Министерство обороны США (12,3% федерального бюджета); 35,1 миллиарда долларов было потрачено на оборонную деятельность в области атомной энергии (0,5%); и 12,1 миллиарда долларов было на оборонную деятельность (0,2%).



В номинальном выражении (т. е. без поправки на инфляцию) 910,8 млрд долларов, запрошенных на деятельность, связанную с национальной обороной, в 2024 финансовом году, на 5,3 млрд долларов (0,6%) больше, чем 905,5 млрд долларов, предусмотренных для такой деятельности на сегодняшний день в 2023 финансовом году, включая дополнительное финансирование для Украины и другие цели.



В оценочном реальном выражении (т. е. с поправкой на инфляцию) запрос на 2024 финансовый год на 15,9 млрд долларов США (1,7%) меньше, чем сумма, предусмотренная для такой деятельности на сегодняшний день в 2023 финансовом году, включая дополнительное финансирование для Украины и другие цели.



Бюджетная заявка президента на 2024 финансовый год на национальную оборону включала в общей сложности 886,4 млрд долларов в виде дискреционного финансирования и 24,4 млрд долларов в виде обязательного финансирования. Для Министерства обороны финансирование большинства дискреционных программ разрешается и распределяется по счетам в рамках основных бюджетных категорий или названий, таких как:



эксплуатация и техническое обслуживание (O&M);



военный персонал (MILPERS);



исследования, разработки, испытания и оценка (RDT&E) и приобретение.



Дополнительное финансирование в 2022 и 2023 финансовых годах до настоящего времени



В дополнение к финансированию запланированных или регулярно возникающих расходов на укомплектование, обучение и оснащение вооруженных сил Конгресс иногда предоставляет финансирование на случай чрезвычайных ситуаций и непредвиденных обстоятельств. Как сказал один аналитик о проблеме выделения оборонного финансирования на стратегические приоритеты, "реальность имеет право голоса".



На сегодняшний день Конгресс предоставил Министерству обороны в общей сложности 70,2 млрд долларов дополнительного финансирования в 2022 и 2023 финансовых годах, в основном для ответа министерства на возобновленное и расширенное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. В 2022 финансовом году Конгресс предоставил Министерству обороны 34,4 млрд долларов дополнительного финансирования. (4,4% от общего дискреционного финансирования Министерства обороны США), в том числе 26,6 млрд долларов США для Украины, 6,5 млрд долларов США для переселения афганцев в Соединенные Штаты и другие страны, 895 млн долларов США для ликвидации последствий стихийных бедствий и 350 млн долларов США для устранения утечек из топливных баков на Red Hill Bulk. Хранилище топлива на Гавайях. На сегодняшний день в 2023 финансовом году Конгресс предоставил Министерству обороны США дополнительное финансирование в размере 35,8 млрд долларов, в том числе 35,7 млрд долларов для Украины и 147 млн долларов для оказания помощи при стихийных бедствиях (4,2% от общего дискреционного финансирования Министерства обороны США).



Конгресс может рассмотреть вопрос о предоставлении Министерству обороны США дополнительного финансирования для этих или других видов деятельности в 2023 финансовом году или дополнительного финансирования для этих или других видов деятельности в 2024 финансовом году.



Допущения и влияние инфляции



В бюджетном запросе президента на 2024 финансовый год, включая часть запроса Министерства обороны США, предполагается уровень 2,4% в 2024 финансовом году, прогноз на 1 октября 2023 года. вызвал интерес к тому, как относительно высоки уровни участия в программах, проектах и деятельности министерств обороны. . Например, по данным комитетов по ассигнованиям, в соответствии с Законом об ассигнованиях министерства обороны на 2023 год было выделено почти 8 процентов роста покрытия доходов, превышение более высокого уровня, чем прогнозировалось, инфляцией, в том числе на помощь семьям военнослужащих, топливо и коммунальные услуги. услуги, медицинское обслуживание и закупки программ и НИОКР. Согласно Министерству обороны, бюджетный запрос министерства на 2024 финансовый год касается "недавних инфляционных последствий, частичного заражения, тяжелых цепочек из-за пандемии COVID-19 и неоправданным и неспровоцированным вторжением России в Украину".



совокупность между прогнозируемой и фактической инфляцией, вызывающая вопросы эффективности использования текущего роста (т. Е. Годового процентного увеличения после поправки на инфляцию) в качестве стандарта оценки для оборонного бюджета. В то время как Министерство обороны США подчиняется OMB в отношении общего запроса бюджета, министерство использует несколько индексов цен для оценки изменений цен в различных видах деятельности. В некоторых случаях документы с обоснованием бюджета на 2024 финансовый год, выбросы избирательных фондов, взятых на себя ведомствами, не учитывают или не принимают решение о снижении расходов на сметные расходы по программе лишь частично.



Конгресс может принять решение о переоценке инфляции и дополнительных расходов на расходах, лежащих в основе бюджетных средств министерства обороны США, при рассмотрении оборонного законодательства на 2024 финансовый год, в том числе, как изменения в таких расходах на сметные расходы по программе на 2024 год и в последующие годы. В прошлом CBO наблюдала варианты корректировки ассигнований при использовании экономических предположений обусловливает, в том числе: отличать инфляционные расходы от программных расходов; создать специальный инфляционный фонд; или финансировать инфляцию за счет дополнительных ассигнований.



Избранные вопросы министерства обороны США для конгресса



На долю финансирования, выделяемого на оборону США, приходится 842,0 млрд долларов (95%) из 886,4 млрд долларов дискретного финансирования, запрошенного для национальной обороны в 2024 году, годовой бюджетный процесс дает возможность учитывать уровень финансирования различных элементов вооруженных сил. В этом отчете обсуждается финансирование в финансовом году 2024 года, запрошенное для решения ряда вопросов министерства обороны США.



Вопросы, связанные с военным персоналом (MILPERS)



Бюджет министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 178,9 млрд долларов на счет военного персонала (MILPERS), что на 6,6 млрд долларов (4%) больше, чем реальный уровень на 2023 финансовый год, без учета дополнительного финансирования.



Счета MILPERS обычно финансируют денежную компенсацию военнослужащим, включая базовую заработную плату, жилищные пособия, а также специальные выплаты и некоторые надбавки, на которые имеют право военнослужащие. Счета MILPERS также обычно финансируют отложенную (т. Е. После выхода на пенсию) компенсацию, включая военную выплату, пенсионные выплаты в Thrift Savings Plan и план медицинского обслуживания пенсионеров, известный как TRICARE for Life, а также постоянную смену проезда на станции и другие расходы.



Военная конечная сила



Бюджет Министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил военную конечную численность в 2 074 000 человек, в том числе 1 305 400 в активных компонентах и 768 600 в резервных компонентах. На 2023 год (PL 117-263) в бюджете на 2024 финансовый год в активной части резко возросло 11 544 человека меньше личного состава, причем большая часть сокращения запрашивалась для ВМФ и Корпуса морской пехоты. В бюджете запрашивалась конечная величина компонента резерва в размере 768 600 человек, что на 1800 человек меньше значимого уровня на 2023 финансовый год, при этом большая часть сокращения требуется для армейского резерва. Активная конечная численность армии на 2024 финансовый год остается неизменной по сравнению с процентной конечной численностью на 2023 финансовый год, она приносит доход на 33 000 солдат меньше, чем установленный уровень на 2022 финансовый год - в конечном счете, в связи с чем возникают вопросы у исследователей об эффективности набора и достоверности параметр армии. Наземные силы.



Повышение жалованья военным



Бюджетный запрос Министерства обороны США на 2024 финансовый год включает финансирование повышения базовой заработной платы на 5,2% в соответствии с формулой действующего законодательства. Раздел 37, раздел 1009 Кодекса США обеспечивает постоянную формулу для автоматической ежегодной корректировки базовой заработной платы на основе индекса затрат на занятость (ECI) Бюро статистики труда, который измеряет изменения в заработной плате гражданских, частных предприятий и государственных и муниципальных служащих. Запрос на повышение базовой заработной платы на 2024 финансовый год на 5,2% является крупнейшим с 2002 финансового года.



Параллельное получение



В контексте военного выхода на пенсию одновременное получение обычно относится к положениям закона, позволяющим определенным пенсионерам получать два типа федеральных денежных пособий: военное пенсионное вознаграждение от Министерства обороны США и компенсацию по инвалидности от Министерства по делам ветеранов (VA). Бюджетная заявка президента на 2024 финансовый год включала обязательное финансирование в размере 20,7 млрд долларов США для накопительных платежей для будущих пособий с одновременным получением, что на 10,1 млрд долларов США (95%) больше, чем 10,6 млрд долларов США, предусмотренных в бюджете для таких платежей в 2023 финансовом году. Это увеличение последовало за обновленными предположениями Совета актуариев Министерства обороны США в 2022 году, чтобы отразить более высокие расходы Министерства финансов на одновременные платежи по начислению. В частности, нормальный процент затрат (NCP) - доля базовой заработной платы штатного военнослужащего, используемая для определения актуарной стоимости пенсионных пособий, подлежащих ежегодному финансированию, - составляет 28,3%, чтобы Министерство финансов могло оплачивать сопутствующие расходы на получение в 2024 финансовом году. по сравнению с предыдущей оценкой в 16,1%. Правление назвало несколько факторов, способствующих увеличению одновременных затрат на получение, в том числе более сильные стимулы среди военнослужащих подавать заявки на получение льгот, более широкие определения инвалидности и более высокие рейтинги инвалидности со стороны VA, а также более высокий уровень инвалидности, связанной с боевыми действиями, в результате недавних конфликтов. Правление рекомендовало Конгрессу избегать занижения истинных затрат Министерства обороны, связанных с пенсионными пособиями, путем внесения поправок или повторного толкования формулировок в 10 U.S.C. §1465(c)(1) и (c)(4), чтобы Министерство обороны, а не Казначейство, финансировало хотя бы часть взносов на обычные расходы в Военный пенсионный фонд для одновременного получения.



Вопросы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием (O&M)



Бюджет Министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 329,7 млрд долларов США на счета эксплуатации и технического обслуживания (O&M), что на 9,8 млрд долларов США (3%) больше, чем утвержденный уровень на 2023 финансовый год, без учета дополнительного финансирования.



Счета O&M финансируют повседневные потребности вооруженных сил и оперативных баз, включая продукты питания, одежду и топливо; подготовка и воспитание военнослужащих; заработная плата гражданских лиц; поддержка миссии боевых командований; техническое обслуживание депо; запчасти; и некоторые виды деятельности системы военного здравоохранения. Счета O&M также финансируют различные зарубежные мероприятия, такие как Инициатива содействия безопасности Украины; Фонд обучения и оборудования для борьбы с ИГИЛ*; Зарубежная гуманитарная помощь, помощь при стихийных бедствиях и гражданская помощь; деятельность по восстановлению окружающей среды; и Фонд развития кадров Министерства обороны США; среди прочих усилий. Министерство обороны определило определенные статьи расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание (также известные как группы подвидов деятельности или SAG) как связанные с военной готовностью, которую Министерство обороны определяет как "способность вооруженных сил сражаться и выполнять требования поставленных задач".



Военная система здравоохранения



В бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год запрошено 58,7 млрд долларов для Военной системы здравоохранения (MHS), которая оказывает медицинскую помощь примерно 9,5 миллионам военнослужащих, пенсионеров и членов семей через военные лечебные учреждения и некоторых гражданских поставщиков медицинских услуг. Составляя 7,0% от бюджетного запроса Министерства обороны США на 2024 финансовый год, MHS на 0,3 миллиарда долларов больше, чем утвержденный уровень на 2023 финансовый год. Запрос MHS включает 38,4 миллиарда долларов на Программу оборонного здравоохранения (часть финансирования O&M); 9,2 миллиарда долларов на компенсацию военнослужащим-медикам; 10,6 млрд долларов взносов в фонд будущих расходов на медицинское обслуживание военных пенсионеров и семей, имеющих право на участие в программе Medicare; и 0,5 миллиарда долларов на медицинское военное строительство. Конгресс может рассмотреть вопрос о том, запрашивать ли у Министерства обороны дополнительную информацию о планах контроля долгосрочных расходов на общее здравоохранение, поскольку на частный сектор в настоящее время приходится примерно две трети общего объема помощи, оказываемой бенефициарам; а также об усилиях по измерению эффективности и/или рентабельности некоторых реформ МЗС.



Инициатива содействия безопасности Украины (USAI)



На сегодняшний день Конгресс выделил 113 миллиардов долларов в 2022 и 2023 финансовых годах в ответ на возобновившееся и расширенное вторжение России в Украину в феврале 2022 года в размере 113 миллиардов долларов, в том числе 62 миллиарда долларов для Министерства обороны США. для оказания прямой помощи в обеспечении безопасности вооруженным силам и силам безопасности Украины. Министерство обороны обычно использовало финансирование USAI для закупки оружия у оборонных подрядчиков для Украины, а Управление президента по сокращению расходов (PDA) - для передачи оружия из существующих оборонных запасов в Украину.



В бюджетных запросах на предыдущий финансовый год Министерство обороны включило финансирование USAI в отдельный бюджетный документ (т. е. представление бюджета) для Европейской инициативы сдерживания (EDI). В бюджетном запросе на 2024 финансовый год Министерство обороны описало отделение средств USAI от EDI отчасти для того, чтобы отделить средства, непосредственно поддерживающие Украину, от средств, направленных на успокоение союзников и стран-партнеров в регионе. Департамент заявил, что "запрос на бюджет EDI продолжает демонстрировать сосредоточенность Департамента на предоставлении необходимых возможностей по всей Европе для сдерживания угроз со стороны противника".



В бюджетном запросе Министерства обороны США на 2024 финансовый год не указано потенциальное дополнительное финансирование в 2023 или 2024 финансовом году для Украины. Публикуя бюджетный запрос Министерства обороны США на 2024 финансовый год, заместитель министра обороны (контролер)/главный финансовый директор Майкл Дж. МакКорд сказал: "В этом бюджете нет поддержки Украины, превышающей доконфликтный уровень. Ситуация остается слишком нестабильной. То, как мы справляемся с этим, - это то, как мы справлялись с каждой новой операцией за последние 50 лет, и это дополнительные, так что это то, что мы делаем в 23-м. Таков был план на 24-й год.



Исследования, разработки, испытания и оценка (RDT&E) и вопросы, связанные с закупками



Бюджет запросил 145,0 млрд долларов США на счета исследований, разработок, испытаний и оценки (RDT&E), что на 5,6 млрд долларов США (4%) больше, чем установленный уровень на 2023 финансовый год, без учета дополнительного финансирования. Счета RDT&E финансируют разработку и применение научных знаний для создания и тестирования прототипов новой военной техники, модернизации существующей техники, военного программного обеспечения и цифровых технологий.



Бюджет Министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 170,0 млрд долларов США для счетов закупок, что на 6,3 млрд долларов США (4%) больше, чем утвержденный уровень на 2023 финансовый год, без учета дополнительного финансирования. Счета закупок обычно финансируют покупку нового оборудования и модификаций существующего оружия, включая корабли, самолеты, военные спутники, наземные боевые машины, боеприпасы и различные другие продукты и услуги.



Как правило, бюджетные статьи в рамках счетов RDT&E и закупок финансируют приобретение основных программ оборонных закупок. В этом разделе представлен обзор финансирования отдельных основных систем вооружений, включая высокоточные боеприпасы, программы ядерной модернизации, системы противоракетной обороны, программы кораблестроения, самолеты, космические системы, наземные системы и смежные темы.



Управление высокоточных боеприпасов и многолетних закупок (MYP)



В бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год запрошено 30,6 млрд долларов на ракеты и другие высокоточные боеприпасы, что на 5,9 млрд долларов больше (24%) по сравнению с запрошенной суммой на 2023 финансовый год. Примеры таких боеприпасов включают:



Совместную ракету класса "воздух-поверхность" (JASSM);



крылатую ракету воздушного базирования, предназначенную для поражения целей в хорошо защищенном воздушном пространстве;



Standard Missile-6 (SM-6), ракета морского базирования, предназначенная для защиты кораблей и территорий;



усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM);



ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения целей на малых и больших высотах за пределами видимости;



противокорабельная ракета большой дальности (LRASM) - крылатая ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения надводных кораблей;



управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS), устанавливаемая на грузовике ракетная система наземного базирования, предназначенная для поражения техники и личного состава;



Морская ударная ракета, противокорабельная крылатая ракета морского базирования, предназначенная для полета близко к поверхности океана, чтобы избежать обнаружения радаром.



На фоне спроса Украины на американские и европейские системы вооружений, особенно боеприпасы, в ответ на возобновившееся и расширенное вторжение России в страну, некоторые члены Конгресса подняли вопросы о том, как уровни финансирования и полномочия заказчика могут повлиять на способность промышленной базы США ускорить производство таких систем.



Управление многолетних закупок (MYP) отдельных высокоточных боеприпасов



Описывая финансирование боеприпасов как область бюджетного внимания, контролер Министерства обороны США МакКорд сказал: "Украина действительно проинформировала и подчеркнула необходимость улучшить нашу игру здесь ... Мы впервые расширяем многолетние полномочия на закупки, которые были по закону на протяжении десятилетий за пределами таких платформ, как корабли, самолеты и вертолеты, в области боеприпасов и ракет". МакКорд также сказал: "Часто считалось, что вы покупаете боеприпасы в гораздо больших количествах, как правило, чем самолеты и корабли, поэтому несколько лет не были необходимы и не делались. Но мы все же обнаружили, что промышленная база находится не там, где должна быть".



В бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год запрошено разрешение на использование многолетних контрактов на закупки (MYP), начало которых запланировано на 2024 финансовый год, для закупки следующих высокоточных боеприпасов:



• Не менее 18 000 ракет управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS) для армии за четырехлетний период до 2027 финансового года;



• Не менее 516 ударных ракет ВМФ (NSM) для ВМФ за пятилетний период до 2028 финансового года;



• Неустановленное количество усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) для ВВС в течение неопределенного периода времени;



• Неустановленное количество совместных ракет класса "воздух-поверхность" (JASSM) для ВВС в течение неопределенного периода времени;



• Не менее 477 противокорабельных ракет большой дальности (LRASM) для ВМС в течение пятилетнего периода до 2028 финансового года и неуказанное количество для ВВС в течение неуказанного периода времени; и



• Не менее 825 ракет Standard Missile (SM)-6 для ВМФ за пятилетний период до 2028 финансового года.



В то время как Министерство обороны обычно управляет долгосрочными контрактами, продлевая варианты контрактов на один год, министерство иногда использует полномочия на многолетние закупки (MYP) для закупки требований на срок до пяти лет в рамках одного действия по контракту для программ, отвечающих определенным критериям (10 U.S.C. §3501) . Поскольку многолетние контракты на закупки (MYP) предполагают юридическое обязательство закупать товары с использованием будущих ассигнований в обмен на возможность снижения затрат, Конгресс предпринял шаги для осуществления дополнительного надзора за этими программами.



Министерство обороны также предложило использовать то, что оно называет крупными партиями закупок (LLP) для новых контрактов MYP, за исключением морских ударных ракет. Министерство обороны охарактеризовало этот подход как нововведение в заключении контрактов с MYP, при котором несколько MYP охватывают одновременные или перекрывающиеся временные рамки. Закупки крупными партиями предназначены для использования преимуществ использования общих компонентов в нескольких ракетах для увеличения эффекта масштаба при производстве этих компонентов, что обеспечивает дополнительную экономию. Закупки крупными партиями предназначены для использования такой экономии для закупки дополнительных ракет, не выходя при этом за расчетные общие затраты на закупки.



NDAA 2023 финансового года (PL 117-263) санкционировал контракты MYP для ряда программ, включая вышеупомянутые высокоточные боеприпасы, в ответ на СВО России на Украине.



В пояснительной записке, сопровождающей закон, говорится, что предоставление полномочий MYP для определенных боеприпасов необходимо для "увеличения и расширения оборонно-промышленного потенциала". Некоторые наблюдатели заявили, что власти могут также помочь стабилизировать финансирование закупок определенных типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для противодействия Китаю в различных оперативных сценариях, таких как противокорабельное оружие и оружие площадного поражения.



При обсуждении вопроса об утверждении предложенных контрактов MYP Конгресс может рассмотреть:



• Оценки Министерства обороны США по экономии, которая может быть получена в результате использования MYP;



• Степень, в которой контракты MYP будут стимулировать производителей боеприпасов к инвестированию в расширение своих производственных мощностей;



• Другие возможные варианты (например, прямые ассигнования) для расширения своих производственных мощностей;



• Сокращение гибкости исполнительной власти и Конгресса для внесения изменений в программы закупок в ответ на изменение стратегических или бюджетных обстоятельств, которые могут возникнуть в результате использования контрактов MYP.



Программы ядерной модернизации



В бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год запрошено 37,7 миллиарда долларов на определенные программы модернизации ядерной триады США для доставки оружия большой дальности. Такие программы включают:



программу LGM-35A Sentinel (ранее известную как наземное стратегическое сдерживание) для замены межконтинентальных баллистических ракет (МБР) LGM-30G Minuteman III;



программу подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса Columbia для замены подводных лодок класса Ohio- ПЛАРБ;



бомбардировщик-невидимку B-21 Raider для замены бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit;



ядерную крылатую ракету большой дальности Stand-Off для замены крылатой ракеты воздушного базирования AGM-86, используемой на стратегических бомбардировщиках;



программу D5 по продлению срока службы баллистической ракеты подводного базирования Trident II.



Программы противоракетной обороны и Управление MYP



Бюджет Министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 14,8 млрд долларов на системы противоракетной обороны, что на 2,5 млрд долларов больше (20%), чем утвержденный уровень на 2023 финансовый год. К таким системам относятся:



перехватчики большой дальности, предназначенные для защиты территории США от межконтинентальных баллистических ракет;



системы малой дальности для защиты высотных районов (THAAD) и Aegis, предназначенные для защиты вооруженных сил США и их союзников за рубежом от ракет меньшей дальности.



Полномочия MYP по усовершенствованию ракетного сегмента (MSE) Patriot Advanced Capability (PAC-3)



Бюджет Министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил разрешение на использование контрактов MYP, начало которых запланировано на 2024 финансовый год, на закупку не менее 693 модернизированных ракет класса "земля-воздух", известных как Patriot Advanced Capability (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Контракт будет действовать в течение трехлетнего периода до 2026 финансового года с возможностью увеличения количества.



PAC-3 MSE, предназначенный для борьбы с баллистическими ракетами малой дальности, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, включает в себя:



перехватчик PAC-3 твердотопливный двигатель с более высокими характеристиками;



более чувствительные поверхности управления;



модернизированное программное обеспечение наведения и другое. улучшения.



Судостроение и морские системы



Бюджет министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 48,1 миллиарда долларов на судостроительные и морские программы, что на 7,3 миллиарда долларов больше (2%), чем реальный уровень на 2023 финансовый год. К такой системе относятся:



подводные лодки, в том числе атомные ударные подводные лодки (ПЛА) типа "Вирджиния", выполняющие различные задачи мирового и военного времени;



атомные подводные томные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа "Колумбия", выполняющие задачи по ограничению нагрузки;



надводные корабли, в том числе атомные авианосцы (CVN) класса Ford, эсминцы класса Arleigh Burke (DDG), которые обычно возникают в условиях повышенной опасности;



фрегаты класса Constellation (FFG-62), которые обычно применяются в районах с меньшей интенсивностью;



вспомогательные суда, в том числе нефтяники класса John Lewis (TAO), которые доставляют топливо на надводные суда в море;



подводные лодки, поставляющие тома подводных лодок.



Самолеты и связанные с ними системы



Бюджет министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 61,1 миллиарда долларов для самолетов и соответствует с ними систем, что на 4,6 миллиарда больше (8%), чем примерной уровень на 2023 финансовый год. К таким относятся:



истребители F-35, F-15EX и F/A-18E/F;



заправщик KC-46 и грузовой самолет C-130;



такие винтокрылые машины, как ударный вертолет AH-64, многоцелевой вертолет UH-60;



грузовой вертолет СН-53К.



F-35 - это международная программа приобретения министерства обороны США



Департамент запросил 13,6 миллиарда долларов на приобретение в общей сложности 83 самолетов в 2024 финансовом году, включая 48 F-35A для ВВС и в общей сложности 35 F-35B и F-35C для ВМФ и Корпуса морской пехоты. В эту очередь также входит финансирование беспилотных летательных аппаратов, разведывательных платформ и других авиационных систем и вспомогательного оборудования.



Космические системы



Бюджет министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 26,1 миллиарда долларов для космических систем, что на 4,4 миллиарда долларов больше (20%), чем реальный уровень на 2023 финансовый год. Такие системы включают в себя спутники:



с солнечным инфракрасным излучением (OPIR) для обеспечения безопасности ракет, слежения и защиты в космической области;



спутниковой Глобальной системы местонахождения (GPS), которые оценивают местонахождение, навигации и времени военными и гражданскими пользователями;



пусковые услуги в рамках программ запуска космических объектов национальной безопасности и запуска программ ракетных систем, а также систем управления и контроля, наземных спутниковых терминалов и оборудования.



Наземные системы



Бюджет министерства обороны США на 2024 финансовый год запросил 13,9 миллиарда долларов для наземных систем, что на 1,3 миллиарда долларов больше (10%), чем реальный уровень на 2023 финансовый год. Такие системы включают в себя:



совместную легкую тактическую машину для замены частей парка высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV, "Хамви");



модификации и усовершенствования армейского танка M-1 Abrams;



боевую машина-амфибия Корпуса морской пехоты для замены штурмовой машины-амфибии;



армейский бронированный многоцелевой автомобиль для замены бронетранспортера М-113.



Вывод из эксплуатации



Бюджетный запрос министерства обороны США на 2024 финансовый год содержит планы по выводу из эксплуатации или вывозу из эксплуатации (т. е. отсрочки) ряд типов случаев самолетов, кораблей, наземных транспортных средств и других систем, отчасти для закупки (т. е. инвестирования) новых оборонных технологий.



Министерство констатировало, что адаптация к меняющейся стратегической среде требует отказа от систем, чувствительных к выявлению выявлений, при разработке или расширении других систем для заполнения пробелов в возможных последствиях в таких сценариях. Из различных инициатив, которые, по оценкам, в общей сложности 4,6 млрд долларов США экономии потребления расходов, Министерство защищает интересы 3,8 млрд долларов США в рамках инициатив под названием "Обеспечение перехода к будущим возможностям" (EFCT). Цель EFCT состоит в том, чтобы избавиться от "оборудования, частичных или значительных системных ограничений или упора на жесткие программы и системы приобретения, чтобы модернизировать и/или финансировать закупки в поддержку более высоких приоритетов правительства".



В соответствии с EFCT в 2024 финансовом году армия откажется от:



систем обнаружения ракет воздушно-десантной разведки с малым усилением (ARL-E);



усовершенствованной системы разведки и наблюдения на средней высоте (EMARSS) для поддержки последующей платформы, известной как высокоточная система обнаружения и эксплуатации.



В соответствии с EFCT в 2024 финансовом году ВМС продадут:



два прибрежных боевых корабля;



три десантных корабля;



три ракетных крейсера;



несколько некорабельных систем (например, возможности траления вертолета MH-53E, деятельность которых планируется прекратить в 2027 финансовом году).



В соответствии с EFCT в 2024 финансовом году ВВС выведут из эксплуатации:



42 штурмовика A-10;



32 истребителя-невидимки пятого поколения F-22;



57 истребителей четвертого поколения F-15C/D; 48 беспилотных самолетов MQ-9;



некоторые другие системы.



Вопросы, связанные с военным строительством (MILCON)



В бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год запрошено в общей сложности 16,7 млрд долларов США для финансирования проектов военного строительства (MILCON) и связанных с ними мероприятий, что на 2,3 млрд долларов США (12%) меньше, чем установленный уровень на 2023 финансовый год, без учета дополнительного финансирования. Министерство обороны запросило 14,7 миллиарда долларов на счетах MILCON и 1,9 миллиарда долларов на счетах для семейного жилья. По местоположению Министерство обороны запросило 8,8 миллиарда долларов для использования в Соединенных Штатах (37 из 50 штатов), 3,3 миллиарда долларов для использования за пределами Соединенных Штатов и 4,5 миллиарда долларов для неуказанных мест по всему миру.



Деятельность, связанная с климатом



В бюджете Министерства обороны США на 2024 финансовый год запрошено 5,1 миллиарда долларов для снижения рисков, связанных с климатом, путем финансирования нескольких мероприятий по повышению оперативных возможностей, устойчивости миссии и готовности. Этот запрос включал:



3,7 миллиарда долларов на обеспечение устойчивости и адаптации установок, чтобы улучшить способность военных объектов адаптироваться к сбоям в общественной инфраструктуре;



0,1 миллиарда долларов США на улучшения операционной энергии для повышения энергоэффективности существующих операционных платформ, отчасти для снижения потребностей в энергоснабжении развернутых сил;



1,3 миллиарда долларов на исследования, разработки, испытания и оценку (например, гибридные военные машины и технологии хранения энергии);



54,6 миллиона долларов на готовность к непредвиденным обстоятельствам для включения климатических рисков в военные игры, учения и другие инструменты планирования.



***



31 мая 2023 г. Министерство обороны США объявило о который содержит ключевые возможности для защиты от российских авиаударов по критически важной инфраструктуре по всей стране.



Последний пакет на сумму до 300 миллионов долларов знаменует собой 39-ю списание оборудования Минобороны для Украины с августа 2021 года.



Недавно объявленная помощь последовала за недавними атаками беспилотников России, направленными на гражданскую инфраструктуру Украины вдали от линии фронта.



В комплект входят дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, ЗРК Avenger, зенитные комплексы Stinger и ракеты AIM-7 для ПВО.



Пакет также включает в себя больше артиллерийских и противотанковых средств, а также высокоточные авиационные боеприпасы и другие предметы.



С начала СВО в феврале 2022 года администрация Байдена выделила Украине помощь в области безопасности на сумму более 37,6 млрд долларов.



*террористические организации, запрещенная в РФ Источник - Завтра

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