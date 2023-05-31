Силовой сценарий в Косово исключать нельзя

16:33 01.06.2023 Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко - об эскалации в регионе и возможности присоединения Белграда к санкциям Запада против РФ



Евгения Чукалина



Запад пытается заставить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям. При этом пока податливости Белграда Москва не наблюдает. На этом фоне республике угрожают рестриктивными мерами - от ужесточения визового режима до экономических ограничений, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Кроме того, дипломат подтвердил, что балканская страна не поставляет вооружения Украине. Комментируя обострение в Косово, он заметил: деятельность сил НАТО на его территории стала дополнительным фактором нынешней эскалации между Белградом и Приштиной. При этом Брюссельские соглашения 2013 года о создании сообщества сербских муниципалитетов, по сути, повторяют судьбу минских договоренностей. О взрывоопасной ситуации в регионе и российско-сербских отношениях - в интервью Александра Боцан-Харченко "Известиям".



"Они выступают в поддержку Приштины"



- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительно 700 военнослужащих и подготовит еще один батальон для отправки в случае необходимости. Как это, по вашему мнению, может сказаться на обстановке в регионе? Почему альянс решил сейчас пойти на этот шаг?



- Очевидно, что это ненормальный и неадекватный ответ на происходящее. Если говорить о силах для Косово (KFOR), которые состоят преимущественно из натовских контингентов, то основная проблема в том, что они отходят от своего мандата, утвержденного в резолюции 1244 СБ ООН, и выступают в поддержку Приштины вместо того, чтобы занимать нейтральную позицию. Последние события показали это с еще большей очевидностью. По сути, увеличение контингента KFOR означает не что иное, как усиление натовского присутствия в крае.



- Нужна ли вообще миссия KFOR в регионе? Или ее уже стоит заменить на какую-то другую, более эффективную? К примеру, ввести вместо них миротворческие силы ООН…



- Еще в ходе конфликтов первой половины 1990-х годов на территории бывшей Югославии находились силы ООН, которые, откровенно говоря, себя не проявили и с задачами не справились. Потому в Косово и возник формат международного присутствия по безопасности в виде KFOR. Важно, однако, другое: если бы эти силы действовали на основе вышеупомянутого мандата Совета Безопасности ООН, все было бы нормально, эффективно и адекватно тем задачам урегулирования, которые поставил Совбез.



В своем отношении к тем или иным аспектам ситуации в Косово мы ориентируемся в том числе на подход Белграда. Там подчеркивают, что KFOR нужен: это лучше, чем вакуум. С моей точки зрения, этот вопрос спорный, можно вести дискуссию, потому что, например, в последние дни эти силы стали дополнительным фактором эскалации. Но мы учитываем позицию властей Сербии, а также то, что это международное присутствие предусмотрено резолюцией 1244 СБ ООН, которая остается основой прочного и справедливого урегулирования в Косово.



"Положение сербов ухудшается, давление на них возрастает"



- А почему посредничество ЕС в урегулировании ситуации в регионе по факту не принесло никаких видимых плодов?



- Посредничество Евросоюза проваливается по той же причине, по которой провалилась и реализация Минских соглашений: те решения, которые в рамках этого диалога были выработаны и поддержаны, остаются на бумаге. Приштина с самого начала не ставила целью реализацию Брюссельских соглашений, главный аспект которых - создание Сообщества сербских муниципалитетов Косово (ССМК). Будь это обязательство выполнено Приштиной, нынешних событий не было бы, не было бы ложных выборов в апреле, не было бы попыток косовских албанцев посадить своих ставленников во главе сербских муниципалитетов на севере края.



Сейчас же на стол перед президентом Сербии Александром Вучичем положено соглашение, которое - в случае его реализации - де-факто ведет Белград по пути признания "государственности" Косово. Раньше этот план урегулирования назывался франко-германским, теперь европейским. Его поддержали и в Вашингтоне. [Глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель применительно к обострению в Косово сказал, что посредничество Евросоюза эффективно, но это заявление безосновательно. Сопровождаемый ЕС переговорный процесс идет в отрыве от реальной обстановки в Косово. А она деградирует: положение сербов ухудшается, давление на них возрастает. Никакого позитивного, умиротворяющего воздействия дипломатические усилия под эгидой Брюсселя и Вашингтона на ситуацию не оказали.



При этом президент Вучич и сейчас в приоритетном порядке выступает за возвращение к политическим мерам. Однако в том виде, в котором их продвигает и осуществляет ЕС, они ничего не дают, напротив, позволяют Приштине продолжать действия по установлению своего контроля над сербонаселенным севером края.



Подразделения сербской армии вблизи административной линии между Центральной Сербией и Косово были приведены в состояние полной боевой готовности, поскольку, естественно, силовой сценарий исключать нельзя. Но в принципе в практическом плане на сегодня речи о нем не идет.



- Как вы и сказали, один из ключевых пунктов Брюссельских соглашений 2013 года - создание Сообщества сербских муниципалитетов. Какова вероятность, что оно все-таки появится в ближайшем будущем?



- Поделиться какими-то надеждами я не могу, поскольку у всех нас перед глазами печальная, если не сказать трагическая история лжи и обмана с Минскими соглашениями. Здесь схема точно такая же. Принимается документ для отвода глаз, а дальше Запад продолжает свою одностороннюю деятельность - в данном случае в пользу Приштины. Поэтому существование на протяжении более 10 лет Брюссельских соглашений, вокруг которых много разговоров, но никаких конкретных действий, конечно, наводит на мысль о том, что они будут когда-то забыты.



Цель Приштины - освоение севера Косово, иными словами, изгнание оттуда сербов. После этого никакое соглашение уже не понадобится. Представители Запада - ЕС и США - в последнее время, бесспорно, стали больше говорить об ССМК, подчеркивают, что это неотложная задача. Тем не менее реально ничего не решается, предлагаются лишь какие-то новые варианты, которые бы соответствовали некой "европейской практике". На самом деле Запад устроило бы создание какой-то аморфной ассоциации, структуры, которая бы напоминала неправительственную организацию и не обладала исполнительными полномочиями. То есть имеет место, с одной стороны, затягивание реализации Брюссельских соглашений, с другой - выхолащивание их содержания.



"Выстроен барьер на пути нашего взаимодействия"



- 24 апреля большинство членов Совета Европы проголосовали за начало процедуры рассмотрения заявки Косово о вступлении в организацию. Когда Приштина присоединится к СЕ и к чему это может привести?



- Для нас это не стало неожиданным. Неучастие России в Совете Европы открыло Западу возможности действовать так, как ему заблагорассудится. Страны, которые разделяют понимание сербской позиции, не могли ничего противопоставить прозападному большинству. Этот шаг означает продолжение проталкивания Косово в международные организации стараниями западников. Они будут стремиться к тому, чтобы вся процедура в СЕ прошла достаточно быстро. В дальнейшем Запад будет использовать это как прецедент для более широкого подключения Приштины к международным организациям. Эта ситуация очень показательна: речь идет о существенном "вознаграждении" Приштины, что подчеркивает односторонний подход Запада, в том числе применительно к нынешнему обострению.



- Есть у России в настоящее время какие-либо контакты с властями Косово?



- Нет, мы не признаем Косово, это часть Сербии. Никаких контактов с приштинским режимом или его представителями у нас нет.



- Не утихают разговоры о том, что Сербия все же может в том или ином виде присоединиться к санкциям против России. При этом в Белграде не раз отмечали, что на них оказывается колоссальное давление. Какова вероятность, что сербские власти все же введут рестрикции в отношении Москвы?



- В данный момент Сербия не поддерживает санкции. И никаких отклонений от этой линии, которая была утверждена президентом и правительством страны более года назад, сразу после начала СВО, нет. Давление Запада с тех пор продолжается по нарастающей. Прежде всего активны Брюссель и Вашингтон, из ЕС - Германия. Впрочем, наверное, нет особого смысла выделять, кто больше воздействует, а кто меньше - это коллективный подход. Западом поставлена задача заставить Сербию примкнуть к санкциям в полной мере, а для начала частично. Какой-либо податливости Белграда мы не наблюдаем, повторю: сербское руководство последовательно придерживается независимого, суверенного курса.



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Понимаем, что Белграду тяжело: помимо постоянного политического воздействия, ему угрожают и рестриктивными мерами, которые трудно считать безболезненными - от ужесточения визового режима до экономических ограничений. У Сербии очень развернутые отношения с ЕС, она - кандидат на вступление в Евросоюз, ее экономика значительно связана с ним. Пока никаких практических шагов не предпринималось. Но нажим будет усиливаться.



Что касается Белграда, то, помимо экономических соображений, выгод от полноформатного сотрудничества с нами, здесь учитывают и то, что большинство сербов выступает категорически против введения антироссийских санкций. Это очень значимый фактор.



- Однако если у Запада все же получится повлиять на Сербию в этом плане, как введение антироссийских рестрикций отразится на двусторонних отношениях Белграда и Москвы?



- Говоря о двусторонних отношениях, отмечу, что и сейчас развивать их непросто, поскольку Сербия находится в окружении стран, присоединившихся к санкциям против России. Выстроен своеобразный барьер на пути нашего взаимодействия. Тем не менее конкретные вопросы логистики, торговли, реализации контрактов решаются, причем в целом достаточно эффективно и успешно.



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И стоит ли ожидать нормализации отношений в ближайшем будущем



Очевидно, что ограничительные меры приводят к обвалу двустороннего сотрудничества. Разумеется, это негативно отразилось бы на экономике Сербии и на тех планах в этой сфере, которые сформулировал президент Вучич и реализует правительство страны. Но с учетом ряда объективных обстоятельств я все-таки уверен, что Белград удержит свою позицию, которая нам позволит и впредь продолжать обоюдовыгодное взаимодействие, расширять двусторонние связи на всех направлениях.



"Нет никаких поводов сомневаться в устойчивости сербской линии в отношении России"



- 30 мая у вас состоялся разговор с президентом Вучичем. Как прошла встреча? На каких аспектах, помимо Косово, был сделан акцент?



- Разговор в основном был посвящен обстановке в Косово, президент подробно информировал о том, как развивались события. В СМИ было очень много искажений реальных фактов с целью обвинить сербов в нагнетании напряженности, эскалации насилия.



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Глава государства вновь отметил в положительном плане поддержку России, сбалансированную позицию Москвы по косовским делам как в целом, так и применительно к нынешнему витку напряженности.



Конечно, были затронуты некоторые аспекты нашего двустороннего сотрудничества. К слову, это также позволяет сделать вывод, что нет никаких поводов сомневаться в устойчивости сербской линии в отношении России и нашего взаимодействия.



- Стоит ли ожидать новых встреч в ближайшее время?



- Со стороны президента Сербии подтвержден настрой на продолжение практики регулярных контактов.



- А планируются ли контакты на высшем уровне между президентом Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным, в том числе по ситуации в Косово?



- В настоящее время не планируются. Тем не менее президент Вучич передает всю информацию о своих подходах и о положении дел в крае при полном понимании того, что она доводится нами до президента Российской Федерации, высшего российского руководства.



- Ведется ли сейчас подготовка визита сербского лидера в Москву? Стоит ли ожидать его уже в этом году?



- Нет, подготовка не ведется, но ритмичный обмен мнениями - в различных форматах - имеет место.



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Однако очередная эскалация не за горами



- Обсуждались ли вероятные поставки Белградом оружия Украине? В апреле в СМИ со ссылкой на "секретный документ Пентагона" появилась информация, что Сербия согласилась отправить его Киеву или уже сделала это. Какова вероятность, что Сербия все же начнет поставлять вооружение украинской стороне?



- Не зря вы упомянули источник этой информации. Подобные сведения вбрасываются намеренно, с целью внести раздор в отношения между Россией и Сербией. Президент Вучич неоднократно - публично и в беседах - заявлял, что Белград не поставляет вооружение киевскому режиму. Другое дело, что у Сербии развита добротная оборонная промышленность, они активно продавали оружие и до начала СВО. Нельзя исключать, что такое вооружение, ранее приобретенное третьими странами, может оказаться на Украине. Источник - Известия

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