Каспий окрасился в черный цвет

16:35 01.06.2023

Каспий окрасился в черный цвет: экологи назвали причину



1 июня в социальных сетях жители Актау опубликовали видео с черным цветом воды на побережье Каспийского моря в 1-ом микрорайоне. Специалисты Департамента экологии Мангистауской области выехали на место и назвали Zakon.kz причину произошедшего.



