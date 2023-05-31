Сменен ректор Бишкекского Ельцинского университета - Лоцев вместо Нифадьева

16:38 01.06.2023

Министерство науки и высшего образования России и Министерство образования и науки Кыргызстана уведомили Владимира Ивановича Нифадьева об освобождении его с 5 июня 2023 года от исполнения обязанностей ректора Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого президента РФ Б.Ельцина.



Как сообщили в вузе, 6 июня Министерство образования и науки Кыргызстана представит коллективу КРСУ нового исполняющего обязанности ректора университета – Лоцева Германа Викторовича. В настоящее время он занимает должность декана естественно-технического факультета вуза.



В КРСУ добавили, что распространяемая информация в некоторых СМИ об увольнении сотрудников, достигших пенсионного возраста, не соответствует действительности.