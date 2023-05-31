"Дом Кеко". Вышел на русском новый роман Юкио Мисимы

16:42 01.06.2023 Роман Юкио Мисимы и новеллы о будущем: в мае вышли книги "Дом Кеко", "Орда встречного ветра" и "Доказательство человека"



Виктория Стаценко



Среди майских литературных релизов в России - новый роман известного японского писателя Юкио Мисимы "Дом Кеко", где каждый из четырех главных героев олицетворяет самого писателя, книга "Что другие думают во мне" от автора мировых бестселлеров Йоава Блума, в которой умение читать мысли людей становится для персонажа не даром, а проклятием, а также эмоциональное произведение Т.А. Уильямса "Маленький кусочек рая" о воссоединении двух сестер. Поклонников научной фантастики может заинтересовать книга "Орда встречного ветра" французского писателя Алена Дамазио о мире, находящемся во власти сильнейшей природной стихии, а фанатам сериала "Черное зеркало" стоит обратить внимание на роман в новеллах "Доказательство человека" Арсения Гончукова о цифровом будущем. Для молодежной аудитории вышла книга Габриэля Косты "Пой. История Тома Фрая" о юноше, который выражает свои мысли через песни.



Роман Юкио Мисимы и новеллы о будущем: в мае вышли книги "Дом Кеко", "Орда встречного ветра" и "Доказательство человека"



Автор мирового бестселлера "Творцы совпадений" Йоав Блум выпустил новый роман с загадочным названием и еще более таинственным сюжетом.



Главный герой книги рано понял, что он не такой, как другие дети: он может читать мысли окружающих. Для многих подобная способность покажется даром, но не для него. Даже спустя годы, будучи взрослым, герой не может контролировать и фильтровать мысли в голове. Они представляют собой не четкие предложения, а бесконечный поток отрывков фраз из разных разумов поблизости, и отличить их от своих собственных мыслей порой крайне трудно. А если людей вокруг много, то мужчина будто тонет в этом мыслительном месиве, как в зыбучих песках.



Все в его жизни меняется, когда в дверь стучится его бывшая возлюбленная Даниэла, которая вместо приветствия наставляет на героя пистолет.



Автор романа Йоав Блум родом из Израиля. В своих книгах он дает читателям возможность под другим углом взглянуть на человеческий разум и мир вокруг. "Что другие думают во мне" - это четвертая его книга, вышедшая на российском рынке. Предыдущие произведения писателя - "Творцы совпадений", "Я всегда остаюсь с собой" и "Руководство к действию на ближайшие дни".



"Я медленно брел в свою комнату, задумавшись. Все только и спорят о том, что сильнее влияет на развитие и характер человека - генетика или окружение. Влиять-то они влияют, вот только на что именно? Что такое человек?



Когда я открыл дверь комнаты, то был настолько погружен в свои мысли, что чуть не переступил через записку. Маленькая белая бумажка, она ждала меня на пороге, - видимо, ее пропихнули в щель под дверью. Я поднял ее и почувствовал, как холодок пробегает по моей спине. Я закрыл за собой дверь и сел на кровати с запиской в руке. Это было коротенькое послание, всего одно предложение, написанное синими чернилами, печатными буквами:



"Не спрашивай про белый экран, пожалуйста".



Я сидел и несколько долгих минут смотрел на записку. Почему-то самым страшным во всем этом предложении, тем, из-за чего я почувствовал холодок, было это слово - "пожалуйста".



Писатель, режиссер и сценарист Арсений Гончуков выпустил новый роман в новеллах о технологичном будущем, в котором искусственный интеллект стал неотъемлемой частью жизни, а люди оцифрованы и живут вечно. Когда на Земле появляется новый биологический вид человека, привыкшему к своему бытию обществу приходится переписывать этику и правила жизни, а новоприбывшим - находить общий язык не только с оцифрованными людьми, но и с самой Цифрой.



В мире Гончукова люди обрели бессмертие и избавились от страха забвения, но это не гарантировало им счастливую и мирную жизнь. И хотя технически мир процветает, общество не избавилось от проблем этического толка.



Роман, напоминающий по атмосфере и тематике сериал "Черное зеркало", состоит из 17 новелл с разными героями и ситуациями, объединенными темой цифрового будущего.



Так, например, в одной из глав молодой человек во время пробежки слышит запись деда, умершего в 3021 году, и узнает от него, что они с женой в свое время прошли Процедуру и их сознание продолжает жить. Сюжет другого рассказа сфокусирован на женщине, которая размышляет о правильности своего поступка: когда ее сын был маленьким, она купила дорогого мужчину-андроида и сказала ребенку, что это его отчим. Позже ей пришлось сдать своего цифрового приятеля, но правду сыну она так и не рассказала.



"Корабль был настолько огромным, что тянулся по небу уже несколько минут, грохот стоял невыносимый - ощущение, что не на земле стоишь, а едешь в раздолбанном лифте размером с футбольное поле. Одна из первых летающих крепостей военно-гражданского назначения с серийным номером 5-14 на борту - это "Гроза", целый микрорайон, кусок искусственной суши с домами, административными зданиями, спортплощадками и дорогами на прямоугольной платформе размером 1600 на 700 метров, - и все это, представьте, летит над землей на высоте 25-этажного дома. Затмение солнца, пылевая буря, летящие с деревьев листья, взмывающий в небо мусор, гул систем охлаждения самых больших в галактике антигравитационных двигателей... Прежде чем покажутся алые круги сопл задних маневровых, ползти громада будет еще минут десять.



Там, наверху, получше. Здесь, внизу, улицы разбиты войной так, что ходить почти невозможно. Месиво из подбитой техники и бетона, лабиринты из арматуры и искореженного металла. Однако патруль есть патруль: Денис вышел из-за полуразрушенного здания, прошел несколько метров и вдруг - вздрогнул, поднял руку, медленно попятился и, оттесняя Ивана, вернулся за угол, опустился на корточки..."



Сестры Софи и Рэйчел уже шесть лет не общаются и не видятся друг с другом - их разлучила болезнь матери. Но смерть дядюшки Джорджа вновь сводит их вместе. Родственник оставил им в наследство свой большой дом, расположенный в итальянском городке Санта-Рита. Возможно, молчаливые обиды сестер никогда не прошли бы, если бы не главное условие дяди: чтобы наследство вступило в силу, девушкам необходимо прожить вместе в этом доме под названием Парадизо в течение трех месяцев. Для Софи это прекрасный вариант экономии, учитывая, что она некоторое время не имеет работы. Кроме того, девушки смогут наконец поговорить и наладить взаимоотношения.



Итальянские каникулы в райском месте принесут не только радость, новые знакомства, но и горечь от давно потерянной любви, а также внезапно вспыхнувшие чувства к старому другу.



Британский автор Т.А. Уильямс (Тревор Уильямс), вопреки всем стереотипам, в очередной раз доказывает, что мужчина может писать эмоциональные и солнечные романы для женщин. Героини его книг - целеустремленные, разносторонние и умные. Предыдущие произведения автора - "Мечтая о Риме", "Мечтая о Венеции", "Мечтая о Флоренции" - нашли отклик в сердцах российских читательниц.



"Прямым результатом всей этой бестолковщины с Крисом и дурацкого положения, в котором она оказалась, явилось открытие: неприятности благотворно влияют на ее творческий потенциал. В следующем рассказе она изобразила любовный треугольник: двое мужчин добивались руки одной женщины, которая никак не могла решить, кого выбрать, и в конце концов едва не потеряла обоих. За ним последовал еще один рассказ, где говорилось про влюбленных, разделенных работой в разных странах. Что касается романа, то однажды вечером в голову ей неожиданно пришла неуловимая первая строчка книги, и Софи сразу помчалась вниз чтобы сообщить об этом Рэйчел.



- Придумала! А что, если начать роман так: "Глядя в ночное небо, Беатрис прислонилась к зубчатой стене башни с бойницами. Все надежды ее рухнули, ее охватило острое чувство отчаянного одиночества". Ну как, цепляет?



- А что, мне нравится... книга начинается с, казалось бы, заключительной фразы повествования, и становится любопытно, сразу хочется узнать, что там у нее пошло не так. Да и имя Беатрис... для романтической героини - лучше не придумаешь".



В центре сюжета молодежного романа - старшеклассник по имени Том Фрай. У него есть особенность, которая стала причиной травли в школе: Том не умеет выражать мысли вслух обычным текстом и разговаривает только песнями. Мало кто из сверстников способен понять героя и оценить его талант. Тем не менее у Тома есть два лучших друга - мозговитый Ричард и всегда голодный Джек. Первый обожает книги, а второй мечтает изучать звезды. Товарищи поддерживают Тома и помогают ему справляться со школьным задирой Аланом, похожим на Ральфа из одноименного мультфильма.



Сам герой мечтает стать популярным музыкантом и выступать на Бродвее. Он с замиранием сердца ждет окончания школы, чтобы начать воплощать свои желания в реальность.



Том Фрай действительно был рожден, чтобы стать звездой. Но Нью-Йорк и шоу-бизнес суровы, и талантливому музыканту придется пойти на немалые жертвы ради успеха.



В конце романа есть раздел под названием "Биография певцов", из которого читатель сможет узнать интересные факты жизни различных музыкантов, таких как Брайн Смит, Лили, группа Boys Hot и других.



Автор произведения Габриэль Коста пишет с подросткового возраста. В 16-17 лет он публиковал в сети истории, основанные на популярных фильмах и книгах, а в 26 выпустил дебютный роман. "Пой. История Тома Фрая" - третья книга писателя.



"В этот момент Том очнулся и вырвал свою руку из маминой. Ванесса не стала перехватывать мальчика, позволяя ему прогуляться по приемной. Они с Клейвом смотрели, как Том с интересом перетрогал все цветы, потом проверил пару стульев на прочность. Он даже попытался вывести старушку из транса, подергав ее за розовую кофту. Ванесса перевела взгляд на администратора, не понимая его спокойствия. Кажется, у них здесь труп под прикрытием. И в итоге Том подошел к девочке, пока ее отец ругался с кем-то по телефону. Ванесса сделала глубокий вдох: у Тома из-за его особенности не было ни одного друга, может, другие дети станут тем самым стимулом заговорить?



- Хей, крошка, чего стоишь одна? Не хочешь этой ночью затусить с самым горячим парнем в городе? Скажу сразу "прости", от меня остаются ожоги. Ну так что, детка? Готова рискнуть с самым горячим парнем в городе? - пропел во всю глотку Том.



Повисло молчание. Девочка начала плакать".



Юкио Мисима - один из самых читаемых японских авторов в мире. Его творчество такое же разностороннее, как и сам Мисима. Он работал чиновником и писал романы, пьесы, эссе и рассказы. Его литературная деятельность условно делилась на более простые произведения, например рассказы, которые он публиковал в журналах, и на так называемую интеллектуальную литературу, куда входили все знаковые романы автора. Среди них - "Исповедь маски", "Моряк, которого разлюбило море", "Запретные цветы", "Золотой храм", "Книга самурая" и тетралогия "Море изобилия". Прославила писателя также его неоднозначная личность и насыщенная жизнь. Юкио Мисима много путешествовал, был одержим бодибилдингом, пробовал себя в качестве актера. В начале 1960-х он увлекся политикой и после провалившейся попытки государственного переворота ушел из жизни, исполнив древний ритуал харакири.



Роман "Дом Кеко" впервые был опубликован в 1959 году. За месяц после выхода он разошелся тиражом в 150 тыс. экземпляров.



Действие книги разворачивается в 1950-е. В центре сюжета - чувственный художник, помешанный на спорте боксер, актер-нарцисс, бизнесмен-нигилист. Каждый из них олицетворяет одну из граней личности автора.



Все персонажи - постоянные посетители салона хозяйки по имени Кеко, которая как зеркало отражает каждого из них, сопутствует им и является проводником в послевоенной Японии, где ростки новой эры только начинают пробиваться из разрушенной земли. Все, включая Кеко, критикуют современный мир, не доверяют ему и предпочитают видеть в нем лишь руины. Завсегдатаям дома и Кеко предстоит достичь успеха и упасть на дно, где их поджидают разочарование и смерть.



"Сюнкити собирался через тело близкого противника пробиться сквозь безграничное расстояние, отделявшее его существование, в бесконечное звездное далеко. Прямой левой он попал Минами в лоб над переносицей. Пока Сюнкити думал, что это было сильно, он получил удар справа в голову. Он сделал шаг влево. Машинально, наклонившись, применил оставленный про запас хук слева, который пришелся противнику точно под ложечку. Минами хотел ответить таким же хуком, но неудачно. Тогда Сюнкити, словно открыв важную тайну, разглядел пошатывающегося Минами.



Противник казался наклеенной на картон неловкой бумажной куклой. Сила ушла в пустоту, руки и ноги мгновенно ослабли, как крылья подстреленной птицы, остались широко распахнутые наивные глаза и безучастное лицо.



Все произошло мгновенно. Минами сразу изменил стойку, к Сюнкити, который отрешенно следил за событиями, вернулись зрение и слух. Разрушенный и мутный мир принял прежние очертания. Сюнкити впервые подумал, не находится ли он в безлюдье".



Власть в мире фантастического романа находится у ветра. Природная стихия с невероятной силой, порой смертельной для человека, пронизывает все на своем пути. Это история, в которой есть смерчи, буквально меняющие реальность. Давно в народе существует легенда о месте, где зарождается этот ветер. Именно там, по слухам, его можно победить. Однако ни одному из 33 отрядов не удалось вернуться из экспедиции и рассказать, действительно ли это так.



Тем не менее в поход отправляется 34-я орда встречного ветра. Группе, состоящей из 23 человек, придется пройти сквозь опасные песчаные бури, встретиться с настоящими чудовищами. Это мир, в котором смерть подстерегает путников за каждым поворотом. Но надежда на спасение в таинственном месте дает силы членам отряда. Быть может, именно им повезет спасти всех.



Роман французского писателя Алена Дамазио, обладателя премии Grand Prix de L’imaginaire, интригует не только описанием сюжета, но и стилистикой. Пронумерован он в обратном порядке, на страницах порой отсутствуют слова или целые предложения, будто их сдуло ветром, а также в произведении есть множество непонятных символов, которые, к счастью для читателя, объясняются в самом начале.



"Я чувствовал, как у меня за спиной озеро превращалось в пар, я дрожал от теплового шока, слушал, как вода шипит и пенится. О чем тут можно поговорить?



- Здесь речь идет о некоем полихромном создании, - начала Ороси. - Я не знаю, откуда оно появилось, но знаю, что его питает. Как и другие хроны, оно обладает способностью совершать локальные метаморфозы, оно может трансформировать воду, грязь, почву, может перевести вещество в твердое или жидкое состояние, вы все это знаете?



- Да.



- Оно также воздействует на течение времени. Оно может его ускорить или, напротив, замедлить. Наверняка оно может даже полностью его остановить.



- Поэтому Тэ шел так медленно?



- Да, Сов. Он попал в хроновый сгусток, который рассеял собственным голосом. Если бы ты был на его месте, ты бы неделю шел. Не забывай, Тэ - мастер молнии, он находился в сверхскоростном режиме.



- Почему он нас расставил кругом вокруг лагуны?



- Чтобы направить хрон в эту зону, запустить его по кругу, раз уж он так чувствителен к нашим вихрям. Тэ уравновесил распределение по степени энергии каждого из нас, чтобы не допустить излишнего скопления в одном месте. Но поскольку братья остались вместе, это нарушило равновесие, они создали глаз для воронки, они оторвались от общей схемы. И Нечто сразу уловило их и бросилось на них". Источник - RT

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