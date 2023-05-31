Путин наградил главу администрации Шебекино орденом Мужества. Шойгу дадут премию?

16:44 01.06.2023

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекино Владимира Жданова орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.



"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Президент своим Указом наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества", - отмечается в указе.



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