Избранником и отцом ребенка российской фигуристки-чемпионки Аделины Сотниковой оказался казахстанский теннисист

17:20 01.06.2023

Сердце российской звезды фигурного катания покорил теннисист из Казахстана. Кто отец ребенка Сотниковой?



Анастасия Рацкевич

Корреспондент



История любви Аделины и Дмитрия.



Осенью 2022 года Аделина Сотникова удивила публику новостью о том, что она стала мамой. Притом что раньше мало кто даже догадывался о беременности фигуристки. Позднее спортсменка раскрыла личность отца ребенка - им оказался теннисист Дмитрий Попко, который на международной арене выступает за Казахстан. На днях пара отправилась в первый семейный отпуск - Аделина делится трогательными снимками и роликами.



Кто такой Дмитрий Попко



Избранником олимпийской чемпионки стал теннисист. Дмитрий родился в Санкт-Петербурге, но впоследствии принял решение сменить спортивное гражданство, так как не смог раскрыть свой потенциал на родине. Этим же путем проследовали более десяти представителей нашего тенниса.



В настоящее время Попко выступает за Казахстан. За свою карьеру игрок успел выступить в квалификациях турниров "Большого шлема" и показать себя на Кубке Дэвиса - пока без особых успехов. Не так давно спортсмен стал победителем турнира в Пенсаколе (США) и завоевал свой 20-й титул в профессиональной карьере.



Текущий сезон Попко проводит исключительно на грунте. В социальных сетях Дмитрий не делится подробностями своей личной жизни. Зато Аделина уже неоднократно показывала своего возлюбленного в профиле.



Секретные отношения



О романе Попко с Сотниковой практически ничего не было известно. Аделина не выставляла напоказ свои отношения даже после появления ребенка. Уже через некоторое время в интервью каналу "Откровенно с Татаркой" фигуристка раскрыла имя отца ребенка и показала его широкой публике.



Она также поведала, что пара много времени проводит в разлуке. Все потому, что Дмитрий - действующий спортсмен и часто уезжает на соревнования. И даже такую важную новость о том, что у пары будет ребенок, Аделине пришлось сообщать будущему отцу по телефону.



"Он в шоке был. К сожалению, не лично - любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях. Я сообщила ему через недельки две-три, потому что не знала, какая у него будет реакция", - поделилась Сотникова.



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Решение не рассказывать об отношениях широкой публике было, по словам фигуристки, обоюдным. "Мы как-то вместе: лучше, чтобы никто не знал. Мне не хочется делиться сокровищем. У меня что папа сокровище, что сын сокровище", - рассказала фигуристка.



Зато Аделина не сдерживает своих эмоций по поводу появления ребенка - и с удовольствием делится снимками своего малыша, а также общается с подписчиками в социальных сетях на "мамские" темы.



Ребенок и брак



О своей беременности Сотникова не говорила. К тому же ей удавалось скрывать свое положение. Но уже через некоторое время после появления первенца фигуристка сообщила, что у нее родился сын и его назвали Адрианом.



Беременность оказалось неожиданной как для Аделины, так и для ее возлюбленного. Он даже предположил, что это может быть шуткой.



"Когда у нас был разговор по поводу детей, он думал, но не в настоящий момент. Когда я ему сказала в апреле, он спросил: "Это что, первоапрельская шутка?" Я говорю: "Нет, 1 апреля уже прошло, это не шутка". - "Может, ты что-то путаешь, может, тест ошибся, может, еще один сделаешь?" Он не ожидал такое узнать.



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Причем у него турнир идет, я ему не вовремя сказала, что беременна. То есть все мысли не о турнире, а о том, что твоя девушка беременна", - рассказала Сотникова.



Сейчас пара проводит свой первый семейный отпуск. Но влюбленные пока не спешат связывать себя узами брака. Дмитрий считает, что женитьба - дело ответственное и они с Аделиной "придут к этому постепенно". Но кажется, что Сотникова и Попко уже счастливы - и без штампа в паспорте.