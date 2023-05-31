 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырСтрасти. Певица Нурчолпон обвинила в домогательствах полковника Минобороны
17:25 01.06.2023

Певица Нурчолпон обвинила в домогательствах полковника Минобороны

"Сводка" (АКИpress) – Певица Нурчолпон Улугбек кызы обвинила в домогательствах полковника Министерства обороны. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.



По ее словам, это произошло, когда она служила музыкантом в Центральном доме армии. Тогда они ставили концерты на различных военных праздничных мероприятиях.

"На одном из них один полковник домогался меня: он пытался трогать, насильно удерживать, а его коллеги-офицеры тоже пытались трогать и преграждали мне путь", - вспоминает она.

Артистка отметила, что никто из военнослужащих и женщин-военных не заступился за нее, потому что это был полковник.

"Даже наши командиры, которые отвечали за музыкантов, молча смотрели на все. Единственный, кто остановил, это был певец Ильяз Андаш. После выступления я пожаловалась другому офицеру и он с такой ухмылкой ответил: "Вы же приехали нас развлекать - так развлекайте", - рассказала Улугбек кызы подписчикам.

На обратной дороге ее коллеги-артистки пожаловались, что такой случай не единичный и бывало похуже, но они не стали заявлять, потому что им нужна была эта работа.

Улугбек кызы добавила, она написала заявление и "человек попросил прощения".

Источник - АКИpress
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