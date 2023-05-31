КырСтрасти. Певица Нурчолпон обвинила в домогательствах полковника Минобороны

17:25 01.06.2023

Певица Нурчолпон обвинила в домогательствах полковника Минобороны



"Сводка" (АКИpress) – Певица Нурчолпон Улугбек кызы обвинила в домогательствах полковника Министерства обороны. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.



