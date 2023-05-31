В Таджикистане восемь военнослужащих получили длительные сроки за избиение солдат

17:28 01.06.2023

В Таджикистане вынесен приговор по делу о массовом избиении солдат в воинской части №0215 Погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Как сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом), четверо подсудимых приговорены к 9,5 года заключения, еще четверо, включая начальника первой погранкомендатуры "Ворух", подполковника Нузхата Лазуриева, – к 11,5 года.



