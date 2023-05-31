|В Таджикистане восемь военнослужащих получили длительные сроки за избиение солдат
17:28 01.06.2023
В Таджикистане вынесен приговор по делу о массовом избиении солдат в воинской части №0215 Погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). Как сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом), четверо подсудимых приговорены к 9,5 года заключения, еще четверо, включая начальника первой погранкомендатуры "Ворух", подполковника Нузхата Лазуриева, – к 11,5 года.
Приговор был оглашен военной коллегией Верховного суда Таджикистана 30 мая, судебный процесс прошел в здании Худжандского военного гарнизона.
По данным "Озоди", сержант Джонибек Косимзода и подполковник Нузхат Лазуриев признаны виновными по пункту "б" части 3 статьи 391 ("Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти") Уголовного кодекса Таджикистана. Первый приговорен к 9,5 года колонии, второй - к 11,5 года.
Остальные подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 373 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности") Уголовного кодекса Таджикистана.
Фигуранты дела о "дедовщине" были арестованы в конце апреля текущего года после появления в соцсетях видеозаписи избиения солдат. Сотрудники военной прокуратуры, изучив видео, установили, что инцидент произошел 15 декабря 2022 года.
"Военнослужащие воинской части №0215 Погранвойск ГКНБ Таджикистана сержант Джонибек Косимзода, рядовые Фахриддин Азимов, Аъзам Камолов, Махмадназар Нозимов и Ходжиакбар Сайфуллоев, грубо нарушив уставные правила, избили и нанесли ущерб здоровью своих сослуживцев - младшего сержанта Мехмонджона Мисирова, рядовых Бекзода Чориева, Замира Каримзода, Некруза Амирова и Алишера Мусоева", - сообщили в Генпрокуратуре.
В докладе правительства Таджикистана, отправленном в Комитет ООН по правам человека, говорится, что только с 2019 по 2021 годы из-за неуставных отношений, жестокого обращения с новобранцами и превышения командирами своих должностных полномочий в таджикской армии погибло более 100 солдат. Генеральная прокуратура Таджикистана сообщала, что за последние три года к уголовной ответственности привлечено 639 должностных лиц, укрывавших преступления в воинских частях.