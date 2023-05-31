В Узбекистане предложили выдавать женщинам льготный кредит на покупку стиральной машины

17:31 01.06.2023

Согласно исследованию компании Nielsen, на ручную стирку уходит 1,5-2 часа, на машинную – 17 минут (включая сортировку и развешивание вещей).



Институт макроэкономический и региональных исследований Узбекистана (ИМРИ) предложил ввести льготный кредит для женщин на покупку стиральной машины-автомат.



Аналитики ИМРИ изучили влияние стиральной машины на экономическую и социальную активность узбекистанок. Они установили, что повышение уровня обеспеченности домохозяйств такими устройствами на 1% увеличивает количество экономически активных женщин на 1,9% или на 122 тысяч человек.



Использование стиральных машин экономит женщинам в среднем 4 часа в неделю.



"Это время женщины могут уделять своим детям. Результаты исследования доказывают, чем больше времени матери проводят со своими детьми, тем лучше их успеваемость по таким предметам как математика и родной язык. Кроме того, использование стиральных машин-автомат снижает потребление воды и энергии", - пояснила руководитель проекта ИМРИ Мухаббат Ахмедова.



Аналитики установили, что уровень экономической активности жительниц Узбекистана на 43% ниже по сравнению с другими странами.



"По нашему мнению, основной причиной этого является трата большого количества времени на домашние дела. Результаты исследований показывают, что узбекские женщины при занятости в экономике тратят на домашние дела в среднем 4 часа в день. Об этом свидетельствует и тот факт, что многие женщины не уделяют достаточно времени своим детям. Например, только 36,8% респонденток отметили, что читают своим детям разные книги, 37,4% - что проводят время и играют с детьми", - рассказала Ахмедова.



По данным Агентства статистики, в Узбекистане стиральные машины имеют 95 из 100 домохозяйств. Однако это не означает, что во всех семьях устройства используются по прямому назначению, подчеркнули в ИМРИ. К примеру, в селах стиральная машина может использоваться для отделения сливок от молока. Кроме того, ценность имеют только стиралки-автоматы, которые позволяют их владелицам не участвовать в каждом этапе процесса стирки.



Сегодня процентная ставка по кредиту на покупку бытовой техники в Узбекистане составляет минимум 25%, а при покупке в рассрочку переплата доходит до 40% от стоимости товара. Учитывая, что использование стиральных машин-автомат положительно влияет на экономику и социальную жизнь населения страны, следует рассмотреть введение специального кредита для женщин на покупку такого устройства с процентной ставкой равной ставке рефинансирования, установленной Центральным банком, считают в ИМРИ.