Очередной извращенец и русофоб Ринкевич назначен Вашингтоном "президентом Латвии"

17:32 01.06.2023 Извращенец и русофоб назначен в Вашингтоне президентом Латвии

Ему поставлена задача подготовить страну к нападению на Россию



Дмитрий Родионов

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Вадим Авва

Всеволод Шимов



Сейм Латвии на заседании в третьем туре избрал действующего главу МИД республики Эдгара Ринкевича президентом страны. Его поддержали 52 депутата (из необходимых для избрания 51), против были 35. В первых двух турах Ринкевичу не удавалось преодолеть минимальный порог.







Свежеиспеченный президент известен дурацкими шутками (1 апреля поздравил Украину со вступлением в ЕС) и оголтелой русофобией, которой не раз отметился в высказываниях на посту министра иностранных дел. Кроме того, он открытый гей.



Иной кандидат вряд ли победил бы в одной из самых русофобских стран, так что новая задница в кресле главы карликового государства ничего не меняет. Тем более, что в Латвии гей-президент исполняет скорее представительские функции…



- То, что Ринкевича избрали с третьего раза, - нормальная практика. Когда участвует несколько кандидатов и никто не получает большинства, приходится выдвигать новых, - поясняет латвийский журналист и политолог Вадим Авва. - Поэтому Ринкевича и избрали с третьей попытки. Его кандидатура была согласована в американском посольстве - и это тоже нормальная практика для всех прибалтийских стран: все назначения в министерствах, в компаниях с госучастием происходят с жестким просвечиванием кандидатур на лояльность - человек обязан быть русофобом, поддерживать реваншистские мифы, называть легионеров СС "борцами за свободу". Ринкевич в этом плане идеальная кандидатура, поскольку все годы на посту министра внутренних дел он отстаивал интересы не Латвии, а США. Он был одним из тех, кто начал рвать культурные связи с Россией, кто изгнал из Юрмалы "Новую волну" и КВН. При нем начали публиковать списки российских артистов, которым запрещен въезд в Латвию. Он же был инициатором разрыва торговых отношений с Россией. А в последнее время постоянно говорил, что она должна потерпеть поражение на Украине. И даже после этого санкции не должны быть сняты. Ринкевич выступает одним из идеологов дерусификации и собственной страны, и самой России.



Он один из архитекторов этнократического государства, создания юридических, политических и социальных условий, при которых традиционная для Латвии русская община, которая проживает на этой земле столько же, сколько различные "местные" племена, которые превратились в нынешнюю латышскую нацию совсем недавно - во второй половине XIX века - не сможет себя воспроизводить. Если мы не победим на Украине, то в Прибалтике состоится ментальная "перепрошивка" русских людей, из которых сделают "вырусей", что мы сегодня наблюдаем на Украине. В этом контексте Ринкевич идеальный кандидат. Поэтому его нельзя было "прокатить" в третьем туре, и он в итоге добрал недостающие ему голоса.



"СП": Ринкевичс известный русофоб. Его избрание на фоне СВО это сигнал России? Западу? Или иных кандидатов просто нет?



- Это уже не сигнал. Задачей предыдущего поколения европейских политиков было усиление НАТО в своих странах, т.е. подготовка к войне с Россией. Это в первую очередь разрыв хозяйственных связей, вытеснение русского языка из политической сферы деятельности, чтобы люди, любящие Россию, оказались вне закона. Показателен случай Елены Крейле: только за то, что она надела несколько ленточек цветов российского флага - это было расценено латвийской полицией как прославление "государства-агрессора" - женщина может быть осуждена или приговорена к огромному штрафу, до 70 зарплат. Она пошла в полицию подписывать протокол и, будучи человеком стойких убеждений, надела снова одежду цветов российского флага, и ей теперь грозит повторное расследование за симпатию к Россию.



Задачей ушедшего президента Левитса было создание этих условий, а у сменщика, Ринкевича, - втягивание Латвии в войну: или отправка армейского контингента на Украину, или провокация на границе с Россией или Белоруссией. То есть в любом случае - физическое участие в войне.



"СП": Латвия - парламентская республика. От смены фамилии президента что-то изменится для граждан? Русскоязычные почувствуют, что президент еще больший русофоб, чем прежний?



- Латвия не просто парламентская республика, а та страна, на примере которой отлично видно, что вся европейская представительская демократия - абсолютный миф. По результатам последних выборов в рижскую думу - 34 места из 60 у правящей коалиции, при том, что за них проголосовало всего 19% от имеющих права голоса. А если учесть русских людей, лишенных права голосовать законом 1992 года (породившим институт неграждан - 740 тысяч человек в 2,5-миллионном государстве), получится, что коалицию поддерживает максимум 14−16 процентов, - сейчас число неграждан уменьшилось, так как они были выдавлены из страны. В стране существует натуральная преторианская гвардия: бюрократия, которая имеет хорошие доходы, сидит на распиле европейских фондов - они мобилизуют электорат и следят за несменяемостью политического нарратива. В странах Прибалтики есть такое понятие, как коллективная политическая диктатура. Она жестко контролируется со стороны США - латвийские политики ездят к американским дипломатам за любой консультацией, как на работу.



Что касается русскоязычных граждан, они ничего не почувствуют. Ринкевич, как и его предшественник, несмотря на то, что прекрасно говорит по-русски и будет по-прежнему писать на русском свои язвительные посты, продолжит политику насильственной ассимиляции, ментального геноцида русской общины. Любая прибалтийская республика - это, прежде всего, этнократическая бюрократия и связанный с ней бизнес. Ринкевич - отличный выразитель всего этого. Республики Прибалтики, разорвав торговые связи с Россией, отрезали треть своих доходов - теперь хорошо будет жить только тот, кто на содержании у атлантистов.



"СП": А внешняя политика останется прежней?



- Как я уже говорил, России стоит ждать физической войны. Сегодня ВСУ не де-юре, но де-факто - военная сила североатлантического альянса, потому что она управляется Пентагоном, главнокомандующим силами НАТО в Европе и т. д. Латвию в этом контексте нельзя рассматривать как самостоятельную единицу, и задача высших чиновников - сделать из латышей пушечное мясо. Другой вопрос - что они не хотят сами воевать, но 10 тысяч русофобствующих фанатиков Латвия обязательно найдет. А это серьезная цифра. Потому что на войне их надо будет убить.



"СП": Создается впечатление, что прибалты сами намеренно толкают мир к войне…



- Ситуация типичная, когда хвост виляет собакой. Как режим Зеленского не сможет существовать, если прекратится конфликт с Россией (их или посадят, или убьют, в лучшем случае - удастся бежать), так и современная элита Прибалтики, которая начала формировать русофобский нарратив с 1991 года, теперь навязывает его таким странам, как Германия, Франция. И сегодня - на коне. Понятно, что это торжество халифа на час.



С некоторых пор латыши возомнили себя немцами. Хотя нет понятия "латышская аристократия", до XIX века это были рабы немецких баронов. Им было запрещено получать образование в Риге. Современный латышский язык и культуру создали выпускники университетов Тарту и Санкт-Петербурга. А потом эта латышская культура создала диктатуру и ограбила латвийских немцев. Сегодня же они сами себя назначили немцами и мечтают о новых землях на востоке и о славянских рабах. Они действительно являются сторонниками теории о том, что русские - люди второго сорта. Они апологеты идеи, которую в 2019-м начал продвигать Европарламент - об уравнивании вины СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны.



Прибалтийские политики давно поставили на одну чашу весов жертву и агрессора. Это их достижение, но только первый этап. Второй - создать условия, в которых быть русским преступно, говорить по-русски подсудно, надо латышизировать русскую общину, поскольку полуторамиллионная нация не способна себя воспроизводить, а значит, обречена на вымирание. Я надеюсь, у них ничего не получится, но сама политическая линия, которую продвигает Ринкевич, приведет рано или поздно к интернированию русских, в том числе граждан Латвии. Уже осенью, согласно новому законы, люди, которые родились в Латвии, но стали гражданами России по экономическим причинам, могут быть депортированы. И Ринкевич будет руководить этим процессом.



- Я не припомню, чтобы в истории Латвии и Прибалтики вообще были пророссийские или хотя бы нейтральные президенты, - говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. - Единственное исключение - литовский президент Роландас Паксас, но ему устроили импичмент. Так что Ринкевич - совершенно закономерная фигура во главе Латвии.



"СП": Президент Латвии все же номинальная фигура. Что-то принципиально изменит приход к власти Ринкевича? Или там хуже быть уже не может?



- В Латвии продолжится дискриминация русского населения, сносы памятников, связанных с Россией и СССР, на международной арене Рига продолжит активно поддерживать антироссийские инициативы. Ничего иного ожидать не приходится.



"СП": При этом Латвия, остается одной из наиболее русофобских стран НАТО, одной из первых начала вооружать Украину и призывать перейти в этом деле все "красные линии". Можно ли опасаться, что прибалты подтолкнут мир к Третьей мировой? Или они все же ручные "моськи"?



- Латвия все же слишком ничтожная страна, чтобы из-за нее разгорелась Третья мировая.



"СП": Россия может как-то противодействовать выходкам прибалтов? А то они уже пенсионеров, не выучивших латышский, хотят депортировать, ветеранов сажают. Так и будем смотреть?



- Россия никогда не работала с политическим полем Латвии, не поддерживала и не развивала пророссийские силы. Даже голоса местных русских доставались таким сомнительным партиям, как "Согласие". Поэтому нынешняя Латвия - это в том числе результат пассивной политики Москвы в Прибалтике. Сегодня, в условиях фактической конфронтации с Западом, возможности как-то воздействовать на Латвию и вовсе близки к нулю. Экономических мер там не боятся, поскольку политика в отношении России насквозь идеологична, да и связи уже почти все оборваны. А политическое поле полностью под контролем русофобов. Источник - СвободнаяПресса

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