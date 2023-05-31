Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США. Видео

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23:18 01.06.2023
Джо Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США
Президент США Джо Байден упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо.
Вручив диплом очередному выпускнику, 80-летний президент развернулся и споткнулся о стоявший у его ног ящик.