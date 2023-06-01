 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.06.2023
00:54  Пакистан в напряжении. Дело может закончиться вооруженным переворотом, - Лариса Шашок
00:19  Китай немного плюнул Штатам в лицо. Штаты немного утерлись, - СП
00:04  Сенсационные находки гробниц китайской династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.)
00:03  Депутата Мадумарова обвинили в захвате власти в Киргизии, - В.Панфилова
00:02  Политический кризис охватил очередную балканскую страну. В прицеле – Румыния
Четверг, 01.06.2023
23:18  Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США. Видео
17:32  Очередной извращенец и русофоб Ринкевич назначен Вашингтоном "президентом Латвии"

17:31  В Узбекистане предложили выдавать женщинам льготный кредит на покупку стиральной машины
17:28  В Таджикистане восемь военнослужащих получили длительные сроки за избиение солдат
17:25  КырСтрасти. Певица Нурчолпон обвинила в домогательствах полковника Минобороны
17:20  Избранником и отцом ребенка российской фигуристки-чемпионки Аделины Сотниковой оказался казахстанский теннисист
16:44  Путин наградил главу администрации Шебекино орденом Мужества. Шойгу дадут премию?
16:42  "Дом Кеко". Вышел на русском новый роман Юкио Мисимы
16:38  Сменен ректор Бишкекского Ельцинского университета - Лоцев вместо Нифадьева
16:35  Каспий окрасился в черный цвет
16:33  Силовой сценарий в Косово исключать нельзя
16:24  Об издании Корана в переводе Дмитрия Николаевича Богуславского, - П.Густерин
16:23  В какое оружие вкладывается Америка. О военном бюджете США на 2024 год
11:18  Подкуп - наше все. Что показали досрочные выборы в Ленинском округе Бишкека, - Д.Подольская
11:16  Кадровые перестановки в Узбекистане: поспеть за новой Конституцией, - Тимур Альмуков
11:13  "Al Mayadeen": российско-китайский альянс ближе всех к победе в борьбе за Евразию
11:11  Трех узб-блогеров арестовали в Кашкадарье. Общественность задает вопросы
11:05  Девять стран Евразии планируют создать новый SWIFT, - "Kayhan"
10:59  Лерос против Зеленского, или Пауки в банке, - В.Бурт
10:57  Казахстан – весеннее обострение русофобии, - В.Прохватилов
09:33  Ханжи-вонючки запретили 1-й Чемпионат Европы по сексу в Стокгольме
09:26  Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности готовиться к "худшим сценариям"
09:17  Украинский криминал разгулялся в Казахстане, - Рената Алимова
01:40  Саммит БРИКС предлагают перенести из Африки в Китай. А то зулусы свинтят и сменяют на бусы ВВП, - НГ
00:45  Победа Эрдогана: Турция продолжит дрейфовать между Россией и Западом, - К.Семенов
00:31  Китай сделал ставку на Илона Маска, - А.Башкатова
00:27  Мирзиеев обещает учителям и врачам миллиард долларов, - В.Панфилова
00:09  Российская "рыночная экономика" преуспела в выпуске наследных бургомистров
00:07  Oil Price: Россия, Китай, Иран и Ирак утвердили новый порядок на рынке нефти
Среда, 31.05.2023
18:57  Рубль стал практически внутренней валютой ЕАЭС
15:55  Член ОПС Ташиева - Алтынбек Жумаев поедет послом Кыргызстана в Малайзию
15:44  Greenpeace под флагом экотерроризма, - В.Ильин
15:11  Кайрата Сатыбалдыулы (племяш казахского экс-елбасы) раскулачили на сумму 464 млрд тенге
14:48  Мировой океан возьмут под контроль китайские корабли-роботы
12:52  В Казахстане из уголовного кодекса убирают статью об оскорблении Назарбаева
12:38  Восточный Казахстан. Берег Бухтарминского водохранилища отошел еще на несколько десятков метров
12:34  Бывшая помощница Байдена Тара Рид хочет стать гражданкой России
12:30  Стыдно. Памятник Касыму Тыныстанову в Бишкеке разрушается
12:28  ОБСЕ грозит крах. "Виновата" снова Россия
12:26  Империя ЕС разваливается, - The Telegraph
12:24  Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа - Токаев
12:20  Восточный узел: обострение на границе Ирана и Афганистана угрожает безопасности РФ и КНР
12:00  Пора изменить цели СВО и добить Европу – Караганов
11:36  КырПрокуратура запрашивает разрешение на арест известного политика и депутата Мадумарова ("Бутун Кыргызстан")
11:02  Россия наконец-то дала старт процессу ликвидации украинского режима, - Ростислав Ищенко
10:49  "Прочь отсюда, "Радио клеветы!"": в Вашингтоне прошли массовые протесты против журналистов "Радио Свободы"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Депутата Мадумарова обвинили в захвате власти в Киргизии, - В.Панфилова
00:03 02.06.2023

Пророссийского политика могут приговорить к пожизненному заключению

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
1.06.2023

Киргизского парламентария Адахана Мадумарова обвинили в "подготовке к преступлению".
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против лидера парламентской фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова по обвинению в массовых беспорядках, попытке насильственного захвата власти и "приготовлению к преступлению". Парламент создал депутатскую комиссию, которая до 2 июня должна решить, выдать ли народного избранника правосудию. Эксперты считают, что репрессии против Мадумарова начались из-за его критики власти и отстаивания пророссийского курса республики. Сам депутат назвал дело против него "политическим". Его сторонники могут встать на его защиту.

Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в парламент с просьбой привлечь депутата Адахана Мадумарова к уголовной ответственности. Спикер Нурланбек Шакиев с третьей попытки создал комиссию, которая в течение 48 часов должна решить вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Мадумарова. Самому Мадумарову с трудом удалось выяснить, в чем его обвиняют. Спикер Шакиев посоветовал ему "открыть Уголовный кодекс и прочитать его". Он назвал ряд статей, по которым депутату предъявляют обвинение. Это статьи 36 "Приготовление к преступлению", 278 "Массовые беспорядки", 326 "Насильственный захват власти" и 338 "Превышение власти" Уголовного кодекса КР (Киргизской Республики). Примечательно и то, что обвинение не указывает временной отрезок, когда Мадумаров успел совершить все эти преступления.

В октябрьском госперевороте 2020 года, когда к власти пришел тандем Садыра Жапарова и Камчибека Ташиева, он участия не принимал, как равно и в других массовых протестных мероприятиях. По словам политика, он все 30 лет говорит о необходимости соблюдения Конституции, в том числе и той, которую приняли новые власти в апреле 2021 года. Эксперты говорят, что указанные статьи даже с натяжкой применить к Мадумарову невозможно, поэтому и появилась статья 36 "Приготовление к преступлению". Она, в частности, гласит: "…Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на настоящую статью", то есть захват власти, удержание власти, поджоги, погромы и прочее, если даже этого не произошло, но потенциально могло произойти.

На пресс-конференции в Бишкеке Мадумаров заявил, что это дело политическое и он готов к тому, что его вызовут на допрос и арестуют. "Человек, который приходит в политику, должен быть готов ко всему", – отметил депутат. На вопрос о том, какие могут быть прогнозы по уголовному делу, политик ответил, что "в алогичном государстве что-либо предсказывать – неблагодарное дело", цитирует Мадумарова агентство "24.kg". Политик считает, что в Киргизии нет справедливых следствия и судебных разбирательств.

Вполне вероятно, что Мадумарова хотят привлечь по "Кемпир-Абадскому делу", по которому уже проходят около 30 человек, представителей Комитета по защите одноименного водохранилища, которое было передано по соглашению Узбекистану. Мадумаров критиковал власть за немыслимые нарушения, в том числе и Конституции страны (см. "НГ" от 13.11.22). Адвокат Канат Хасанов, защищающий арестованных активистов, считает, что в материалах дела по кемпирабадским событиям в отношении тех лиц, которые сегодня находятся в застенках, нет состава преступления. Другой адвокат Кантемир Турдалиев обратил внимание, что все материалы дела засекречены. Адвокаты не могут исполнять свои обязанности в полной мере и не могут "достучаться до власти", сообщил телеканал "Апрель".

Как сказал "НГ" эксперт Асилбек Эгембердиев, Мадумаров по-прежнему считает арестованных по кемпирабадским событиям грубым нарушением закона, а само дело "политическим и ангажированным". "Власти серьезно взялись за Мадумарова. Его принципиальная позиция по таким вопросам, как межгосударственные соглашения, часто мешает проводить в парламенте документы, наносящие вред стране. Депутат Мадумаров – единственный яркий представитель оппозиции за всю историю независимого Кыргызстана", – подчеркнул Эгембердиев. По его мнению, сегодня в республике оппозиция действует скрытно, причем внутри самой власти. "Между ветвями власти наблюдается жесткое противостояние. Это отчетливо видно по решению той или иной задачи в кругу высших чиновников. Если Мадумарова арестуют, а этот шаг не просчитан до конца, то не исключено, что его сторонники выйдут на акции протеста", – отметил эксперт.

По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, запрос Генпрокуратуры последовал после ряда резких выступлений Мадумарова в парламенте. В частности, он выступил против кабального для Киргизии соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. Он выступает против легализации казино. Два дня назад парламентская комиссия, рассматривая вопрос о ратификации соглашения об открытии девяти русских школ совместно с Россией, устами депутата партии власти постаралась заблокировать принятие решения. Мадумаров выступил с резкой критикой, и уже 1 июня парламенту пришлось принять законопроект о строительстве этих школ, причем сразу в трех чтениях", – сказал "НГ" Александр Кобринский.

Эксперт обратил внимание также на принятый в третьем чтении закон о языке, против принятия которого тоже выступал Мадумаров. Согласно статье 10 Конституции, в республике допускается использование двух языков – киргизского, имеющего статус государственного, и русского, имеющего статус официального языка. Но депутаты нарушили Конституцию, которую сами же приняли, ограничив использование русского языка. "Мы с легкостью можем предположить, что будет дальше и в какую сторону будет развиваться ситуация", – отметил Кобринский. Он напомнил, что еще пару недель назад "президент Садыр Жапаров изображал из себя большого друга России и жал в Москве руки российской элите, но на самом деле он движется в сторону Запада". "Мадумаров же отстаивает линию на тесную интеграцию с Россией, что категорически не устраивает прозападное крыло киргизской власти. Если Мадумаров будет репрессирован, то Россия в Киргизии останется без сторонников. Это станет сигналом киргизскому обществу, что российский курс нынче не в моде", – подытожил Кобринский.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685653380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял во втором чтении закон об общественном контроле
- Реализацию ряда совместных инвестпроектов обсудили Алихан Смаилов и посол ОАЭ в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Южная Корея: новые качественные отношения в новое время
- О планировании
- Демпартия "Ак жол" требует защитить добросовестный бизнес и отменить признание сделок недействительными по искам налоговых органов
- О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 мая 2023 года
- О кадрах и не только
- "Арселор-Миттал Темиртау" ущемляет права казахстанских подрядчиков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  