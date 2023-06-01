Депутата Мадумарова обвинили в захвате власти в Киргизии, - В.Панфилова

00:03 02.06.2023

Пророссийского политика могут приговорить к пожизненному заключению



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

1.06.2023



Киргизского парламентария Адахана Мадумарова обвинили в "подготовке к преступлению".

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против лидера парламентской фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова по обвинению в массовых беспорядках, попытке насильственного захвата власти и "приготовлению к преступлению". Парламент создал депутатскую комиссию, которая до 2 июня должна решить, выдать ли народного избранника правосудию. Эксперты считают, что репрессии против Мадумарова начались из-за его критики власти и отстаивания пророссийского курса республики. Сам депутат назвал дело против него "политическим". Его сторонники могут встать на его защиту.



Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в парламент с просьбой привлечь депутата Адахана Мадумарова к уголовной ответственности. Спикер Нурланбек Шакиев с третьей попытки создал комиссию, которая в течение 48 часов должна решить вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Мадумарова. Самому Мадумарову с трудом удалось выяснить, в чем его обвиняют. Спикер Шакиев посоветовал ему "открыть Уголовный кодекс и прочитать его". Он назвал ряд статей, по которым депутату предъявляют обвинение. Это статьи 36 "Приготовление к преступлению", 278 "Массовые беспорядки", 326 "Насильственный захват власти" и 338 "Превышение власти" Уголовного кодекса КР (Киргизской Республики). Примечательно и то, что обвинение не указывает временной отрезок, когда Мадумаров успел совершить все эти преступления.



В октябрьском госперевороте 2020 года, когда к власти пришел тандем Садыра Жапарова и Камчибека Ташиева, он участия не принимал, как равно и в других массовых протестных мероприятиях. По словам политика, он все 30 лет говорит о необходимости соблюдения Конституции, в том числе и той, которую приняли новые власти в апреле 2021 года. Эксперты говорят, что указанные статьи даже с натяжкой применить к Мадумарову невозможно, поэтому и появилась статья 36 "Приготовление к преступлению". Она, в частности, гласит: "…Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает по той же статье настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на настоящую статью", то есть захват власти, удержание власти, поджоги, погромы и прочее, если даже этого не произошло, но потенциально могло произойти.



На пресс-конференции в Бишкеке Мадумаров заявил, что это дело политическое и он готов к тому, что его вызовут на допрос и арестуют. "Человек, который приходит в политику, должен быть готов ко всему", – отметил депутат. На вопрос о том, какие могут быть прогнозы по уголовному делу, политик ответил, что "в алогичном государстве что-либо предсказывать – неблагодарное дело", цитирует Мадумарова агентство "24.kg". Политик считает, что в Киргизии нет справедливых следствия и судебных разбирательств.



Вполне вероятно, что Мадумарова хотят привлечь по "Кемпир-Абадскому делу", по которому уже проходят около 30 человек, представителей Комитета по защите одноименного водохранилища, которое было передано по соглашению Узбекистану. Мадумаров критиковал власть за немыслимые нарушения, в том числе и Конституции страны (см. "НГ" от 13.11.22). Адвокат Канат Хасанов, защищающий арестованных активистов, считает, что в материалах дела по кемпирабадским событиям в отношении тех лиц, которые сегодня находятся в застенках, нет состава преступления. Другой адвокат Кантемир Турдалиев обратил внимание, что все материалы дела засекречены. Адвокаты не могут исполнять свои обязанности в полной мере и не могут "достучаться до власти", сообщил телеканал "Апрель".



Как сказал "НГ" эксперт Асилбек Эгембердиев, Мадумаров по-прежнему считает арестованных по кемпирабадским событиям грубым нарушением закона, а само дело "политическим и ангажированным". "Власти серьезно взялись за Мадумарова. Его принципиальная позиция по таким вопросам, как межгосударственные соглашения, часто мешает проводить в парламенте документы, наносящие вред стране. Депутат Мадумаров – единственный яркий представитель оппозиции за всю историю независимого Кыргызстана", – подчеркнул Эгембердиев. По его мнению, сегодня в республике оппозиция действует скрытно, причем внутри самой власти. "Между ветвями власти наблюдается жесткое противостояние. Это отчетливо видно по решению той или иной задачи в кругу высших чиновников. Если Мадумарова арестуют, а этот шаг не просчитан до конца, то не исключено, что его сторонники выйдут на акции протеста", – отметил эксперт.



По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, запрос Генпрокуратуры последовал после ряда резких выступлений Мадумарова в парламенте. В частности, он выступил против кабального для Киргизии соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. Он выступает против легализации казино. Два дня назад парламентская комиссия, рассматривая вопрос о ратификации соглашения об открытии девяти русских школ совместно с Россией, устами депутата партии власти постаралась заблокировать принятие решения. Мадумаров выступил с резкой критикой, и уже 1 июня парламенту пришлось принять законопроект о строительстве этих школ, причем сразу в трех чтениях", – сказал "НГ" Александр Кобринский.



Эксперт обратил внимание также на принятый в третьем чтении закон о языке, против принятия которого тоже выступал Мадумаров. Согласно статье 10 Конституции, в республике допускается использование двух языков – киргизского, имеющего статус государственного, и русского, имеющего статус официального языка. Но депутаты нарушили Конституцию, которую сами же приняли, ограничив использование русского языка. "Мы с легкостью можем предположить, что будет дальше и в какую сторону будет развиваться ситуация", – отметил Кобринский. Он напомнил, что еще пару недель назад "президент Садыр Жапаров изображал из себя большого друга России и жал в Москве руки российской элите, но на самом деле он движется в сторону Запада". "Мадумаров же отстаивает линию на тесную интеграцию с Россией, что категорически не устраивает прозападное крыло киргизской власти. Если Мадумаров будет репрессирован, то Россия в Киргизии останется без сторонников. Это станет сигналом киргизскому обществу, что российский курс нынче не в моде", – подытожил Кобринский.