Сенсационные находки гробниц китайской династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.)

00:04 02.06.2023

В Китае рассказали о сенсационных раскопках руин династии Шан

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Государственное управление по охране культурного наследия КНР провело совещание, на котором эксперты обсудили важные археологические открытия.



Стало известно, что руины Чжайгоу в уезде Цинцзянь провинции Шэньси (Северо-Западный Китай), расположенные в центре Лессового плато на севере провинции, являются крупнейшими в регионе руинами династии Шан (1600 до н. э. - 1046 до н. э.) с самыми богатыми находками.



На месте раскопок обнаружены девять гробниц высокопоставленных дворян, в том числе семь крупных гробниц в форме иероглифа "甲" ("цзя"). Это самое большое и элитное кладбище с наибольшим количеством захоронений позднего периода правления династии Шан на Лессовом плато.



Во время раскопок были обнаружены останки лошадей и колесниц, а также изделия из бронзы, яшмы, кости и черепашьих панцирей, пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн".