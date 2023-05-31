Китай немного плюнул Штатам в лицо. Штаты немного утерлись, - СП

00:19 02.06.2023 Отказав Вашингтону во встрече министров обороны, Пекин поднял ставки

Светлана Гомзикова



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Константин Блохин



Китай сказал официальное "нет" на просьбу США о встрече министров обороны двух стран на полях ежегодного форума по безопасности в Сингапуре. О соответствующем решении Пекина сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-службы Пентагона.



"Минувшей ночью (с 29 на 30 мая - ред.) КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе", - говорится в пресс-релизе военного ведомства, которое приводит издание.



Отмечается также, что в Пентагоне считают важным "поддержание открытых каналов связи между военными Вашингтона и Пекина с тем, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт".



Еще в середине мая, напомним, стало известно о намерении шефа американского Минобороны Ллойда Остина провести личную встречу с китайским коллегой Ли Шанфу, который был назначен на пост главы оборонного ведомства КНР в марте. Контактов между ними еще не было. И американская сторона рассчитывала, что такая возможность откроется на форуме "Диалог Шангри-Ла", который состоится со 2-го по 4 июня в Сингапуре, где министры обороны США и Китая могли бы обсудить "текущие вопросы" региональной безопасности.



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Однако уже тогда в Поднебесной дали понять, что вероятность встречи невелика. Поскольку в Пекине не считают уместным проведение переговоров в том случае, если одна сторона проводит санкционную политику в отношении другой. А на министра Ли Шанфу, с кем американцы так хотят встретиться, рестрикции были наложены еще в 2018-м, когда он возглавлял управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. В Вашингтоне так отреагировали на закупку Китаем у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.



Вопрос санкций в отношении Ли Шанфу "догнал" Джо Байдена на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в японской Хиросиме 21 мая. И он даже пообещал, что, если их не отменят, то смягчат - мол, "это сейчас обсуждается".



Однако уже на следующий день глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сделал заявление, что американская администрация даже не рассматривает возможность снятия санкций с министра обороны КНР.



Какое решение будет принято в итоге, остается только гадать. Но пока все попытки американской стороны возобновить контакты на высоком уровне Китай отвергает.



Так, издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщило, что в Пекине не поддержали назначение новой даты посещения КНР госсекретарем Энтони Блинкеном, визит которого был отменен в феврале после того, как Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат.



Не состоялся до сих пор и разговор между лидерами двух стран Джо Байденом и Си Цзиньпином, хотя Белый дом объявлял, что он пройдет вскоре после сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая закрылась в марте.



Тут явно не последнюю роль сыграл так называемый "транзитный визит" в США главы Тайваня Цай Инвэнь. И ее встреча со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти - третьим лицом в политической иерархии США, который дал понять, что Тайбэй будет и дальше получать американское оружие. А мнение Пекина его совершенно не волнует.



Между тем, руководство КНР много раз подчеркивало, что уважение политики "одного Китая" является принципиальным условием для всех государств, желающих выстраивать отношения с Поднебесной. И Тайвань здесь - первая "красная линия", которую пересекать нельзя. Даже американцам - жителям "сияющего града на холме", коими они привыкли себя считать…



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина:



- На самом деле, какие-то контакты на высоком уровне между Пекином и Вашингтоном должны быть. Потому что задача здесь - создать механизм по управлению конфронтацией. То есть, выработать правила игры вот этого нового духа соперничества, который нам предстоит наблюдать весь XXI век.



Это все-таки век противостояния не России и США, а конкретно США и Китая. Эти два гиганта будут бороться между собой за ресурсы, зоны влияния, за союзников - за свои геополитические интересы. Поэтому нужен будет механизм управления этой конфронтацией.



То, что Пекин отказался от предложения Пентагона провести встречу министров обороны, это, на мой взгляд, вполне продуманная демонстративная акция. Если хотите - демарш.



Говорят, Восток - дело тонкое. В данном случае, Пекин вежливо и дипломатично, но бескомпромиссно и жестко дал понять, что не пойдет на попятную и даже намерен в этой конфронтации повышать ставки. Китай прекрасно понимает, что задача США их дестабилизировать и ослабить, ведь во всех американских документах стратегического планирования он значится главным противником, экзистенциальным вызовом.



И нынешний демарш - как бы сигнал Соединенным Штатам. Отчасти, даже демонстрация КНР своей внутренней силы. Но в таком восточном стиле.



Помните, каким был ответ Пекина на поездку Нэнси Пелоси на Тайвань?



"СП": Поначалу заявляли протест, потом провели военные учения около Тайваня, если не ошибаюсь…



- А еще они запустили воздушные шары и продемонстрировали всему миру недееспособность американских ПВО. Дав, тем самым, понять, что с ними нельзя разговаривать с позиции силы. Это такая дипломатия по-восточному.



Между тем, еще до всех этих событий, до прихода Трампа, у США и КНР были даже совместные военные учения. И некоторые горе-эксперты наши говорили, что между ними формируется чуть ли не тайный союз. Но американцы, когда писали о необходимости проведения подобных учений и подобных контактов, исходили как раз из другой тактики - что для понимания своего противника его необходимо подпускать ближе к себе.



Но уже очевидно, что идея "Кимерики" потерпела крах. Потому что на данный момент в американском истеблишменте практически нет сторонников взаимодействия с Китаем, а есть только сторонники его сдерживания всеми возможными способами.



Ведь несмотря на все разногласия с Трампом, Байден же продолжил его курс на сдерживание Поднебесной. И сегодня нет там каких-то других взглядов в отношении Китая среди политиков, которые принимают решения.



Я бы сказал, что в Соединенных Штатах сформировался не только пресловутый двухпартийный антироссийский консенсус. Но и пресловутый консенсус антикитайский.



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"СП": Кстати, прошла информация, что американские конгрессмены предложили включить Индию в состав НАТО+ с тем, чтобы реализовывать стратегию сдерживания Китая, особенно в случае обострения конфликта вокруг Тайваня. Что вы об этом думаете?



- Понятно, что США, условно говоря, флиртуют с Индией, потому что хотят подключить ее к своей антикитайской стратегии. По той простой причине, что Индия - одна из немногих стран, которая по экономической мощи в будущем как раз сравнима с Китаем. Без нее сдерживать КНР проблематично, фактически невозможно. Индия им нужна позарез.



Но в Нью-Дели это тоже прекрасно понимают. Индия - цивилизация, которую трудно использовать в качестве инструмента сдерживания. Хотя там тоже есть и проамериканские, и пробританские элиты.



Однако все мы знаем особую позицию Индии по России. Помним, как американские конгрессмены хотели наложить Нью-Дели санкции за покупку наших ЗРК С-400. Но не пошли на это, побоялись.



Помним, как Байден ввел запрет на импорт российской нефти, но через два дня индусы заключили крупный контракт с Россией на поставку как раз этой нефти.



Трудно целую цивилизацию с такой богатой историей использовать как инструмент. Индия прекрасно понимает, что по мере того, как будет усиливаться американо-китайская конфронтация, стратегическая значимость страны будет только увеличиваться. И тут, я думаю, она получит множество дополнительной политической прибыли, играя как раз на этих противоречиях. А не находясь в каком-то блоке или альянсе с американцами.



1 июня 23 Источник - свободная пресса

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