Пакистан в напряжении. Дело может закончиться вооруженным переворотом, - Лариса Шашок

00:54 02.06.2023 Арест бывшего премьера вызывал политический кризис в Пакистане



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований ВШЭ.



Бывший пакистанский премьер Имран Хан пользовался большой популярностью у народных масс.

Вспыхнувший в Пакистане внутриполитический кризис повышает риск нестабильности в Южной Азии и за ее пределами. Особенно учитывая, что это государство обладает ядерным оружием и является пятым по численности населения в мире. Арест пакистанскими властями бывшего премьер-министра Имрана Хана спровоцировал конфронтацию между его многочисленными сторонниками и политически влиятельными военными.

АРЕСТ И РЕАКЦИЯ НА НЕГО



Военизированные формирования в полном защитном снаряжении взломали двери и окна здания суда в Исламабаде 9 мая, чтобы арестовать Имрана Хана по обвинению, выдвинутому антикоррупционными органами Пакистана. В деле о коррупции утверждалось, что Хан и его супруга получили в качестве взятки от местного магната по части недвижимости участок земли стоимостью в несколько миллионов долларов для создания университета.



Арест вызвал масштабную волну протестов по всему Пакистану, где Имран Хан пользуется чрезвычайной популярностью. Партия и сторонники бывшего премьер-министра сразу же предположили, что Хана приказали арестовать военные, которые долгое время пользовались решающим влиянием в пакистанской политике.



Протесты вспыхнули по всей стране, массовые демонстрации проходили в том числе у военных объектов. Например, сторонники Хана собрались у Генерального штаба пакистанских Вооруженных сил в Равалпинди, ворвались в здание через главный вход и повредили военную эмблему. Протестующие в Лахоре, родном городе Хана, ворвались в дом местного высокопоставленного военачальника, разгромили его и подожгли.



Другие случаи насилия привели к жертвам. На подмогу полиции в Исламабаде, а также в провинциях Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва были вызваны военные.



Поздно вечером 11 мая Верховный суд Пакистана распорядился о немедленном освобождении Хана, объявив его арест незаконным.



МЯТЕЖНЫЙ ПОЛИТИК



Текущий кризис вообще и реакция на арест бывшего премьера в частности являются результатом сложных отношений между гражданскими и военными представителями власти в Пакистане. Арест Хана произошел после нескольких месяцев серьезного противостояния между его партией "Техрик-е-Инсаф" (PTI) и коалиционным правительством Пакистана во главе с премьер-министром Шехбазом Шарифом, а также поддерживающим правительство военным истеблишментом.



С момента своего отстранения от должности в результате парламентского вотума недоверия в апреле 2022 года Хан провел ряд масштабных демонстраций против военных и коалиционного правительства, обвиняя их в сговоре с властями США с целью организации своей отставки. Сторонники Хана поддержали его продолжительными и крупномасштабными акциями протеста. На одном из митингов Хан пережил покушение, в ходе которого ему прострелили ногу. Бывший премьер также публично выступал за скорейшее проведение в Пакистане всеобщих выборов, ожидая убедительной победы.



Коалиционное правительство под руководством Шарифа выразило категорический протест на заявления Хана. Военные опровергли его утверждения и заявили, что провокации бывшего премьера нацелены на то, чтобы силовые структуры страны вышли за рамки своей конституционной роли.



Хан, в свою очередь, утверждает, что армия через суд поддерживала различные политические действия, направленные на сдерживание его партии. На сегодняшний день против бывшего премьера в Пакистане зарегистрированы десятки дел.



Хан публично критиковал на митингах, в интервью и в социальных сетях военные элиты, в том числе командующего ВС Пакистана генерала Асима Мунира. Перед своим арестом Хан обвинил старшего офицера Межведомственной разведки Пакистана в заговоре с целью его убийства. Такие публичные и прямые обвинения являются новым феноменом в стране, где военные элиты долгое время считались гарантом стабильности.



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ



Арест Хана вызвал гнев со стороны его сторонников, в результате чего внутриполитическая нестабильность в Пакистане только усилилась. Его последующее освобождение из-под стражи снизило уровень общественного недовольства, но оставило неопределенность в отношении того, что может случиться с Ханом в дальнейшем.



В то же время партия PTI сталкивается с вакуумом лидерства – отчасти потому, что у Хана нет фактического заместителя, а большинство членов руководства партии были арестованы по обвинению в подстрекательстве и насилии против военных. Спонтанная массовая мобилизация в поддержку Хана возможна, но еще неизвестно, сможет ли PTI использовать эту волну, чтобы поддержать общенациональный протест, учитывая задержание большей части ее руководства и перспективу повторного ареста Хана.



Тем временем правительство и военные пытаются предотвратить дальнейшие беспорядки, размещая формирования Вооруженных сил во всех регионах страны и санкционируя применение силы в случае необходимости. В резко сформулированном пресс-релизе военные раскритиковали Хана и охарактеризовали действия PTI как "непатриотические". Руководство ВС утверждает, что нападение на пакистанские институты, в частности на армейское имущество, – это беспрецедентные деяния, которых внешние враги Пакистана "не смогли совершить за 75 лет" существования страны.



Политические потрясения в Пакистане развиваются на фоне тяжелого экономического кризиса из-за сокращения валютных резервов и высокого бремени внешнего долга, что ставит страну на грань дефолта. Кроме того, в Пакистане ныне беспрецедентно высок уровень экстремистской угрозы. Террористическая организация "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) активизировала подрывную деятельность на территории Пакистана из убежищ в контролируемом талибами соседнем Афганистане (движение "Талибан" запрещено в РФ).



ПРОГНОЗЫ



На сегодняшний день с высокой долей уверенности можно предположить, что на политику Пакистана в ближайшем будущем существенным образом смогут повлиять следующие меры, которые и определят дальнейшие перспективы внутренней стабильности.



1. Судебное вмешательство. Приказ Верховного суда Пакистана об освобождении Имрана Хана усиливает напряженность в отношениях между армией и судом. Представители Вооруженных сил заявили о своем намерении привлечь руководство партии PTI, включая Хана, к ответственности за нападение на военные объекты, поэтому приказ об освобождении бывшего премьера подрывает планы армии.



Вмешательство суда может также защитить Хана в будущих судебных разбирательствах, поскольку судьи чувствительны к сигналам председателя Верховного суда. Это может, в свою очередь, подтолкнуть военачальников к принятию экстренных мер, возможно, даже к прямому вмешательству.



2. Сплоченность военных. Перспективы Хана, равно как и способность правительства и вооруженных сил противостоять PTI, также в значительной степени зависят от сплоченности военного истеблишмента Пакистана, в основном состоящего из старших офицеров армии и разведывательных служб. До недавнего времени в военной структуре не наблюдалось явных признаков раскола, однако в прошлом году появились намеки на то, что ее сплоченность оказалась под угрозой.



Несмотря ни на что, Хан и его партия пользуются поддержкой в некоторых кругах военной элиты: отставные военные с прошлого года крайне критически относятся к подходу истеблишмента и его решению дистанцироваться от Хана. На фоне массовых протестов и судебного вмешательства высшее военное руководство может быть вынуждено снизить текущую напряженность и отказаться от репрессий против PTI.



С другой стороны, оскорбление чести из-за нападений сторонников партии на военные объекты может создать эффект "сплочения вокруг флага", и тогда поддержка Хана в кругах военной элиты начнет снижаться. Таким образом, консолидация пакистанских Вооруженных сил по-прежнему остается важна.



3. Уровень насилия. Еще одним важным фактором развития внутриполитической ситуации в Пакистане является высокий уровень насилия в стране. Правительство в сотрудничестве с военными начало широкое преследование PTI за подстрекательство к беспорядкам и насильственным действиям. Хотя освобождение Хана сразу же ослабило народный гнев, его повторный арест способен активизировать протесты. В случае если протестующие снова нацелятся на военнослужащих и объекты, репрессии могут стать более жесткими. Террористическое насилие со стороны пакистанских талибов, число которых в настоящий момент растет, также может усилить нестабильность. В целом рост агитации и насилия может привести к принятию чрезвычайных мер, включая введение комендантского часа по всей стране. Такой сценарий подтолкнет Пакистан к прямому вмешательству военных во власть. Но если протесты не прекратятся после введения чрезвычайных мер, Хан может победить, а правительство и военные – отступить.



4. Экономический кризис. Шаткое экономическое положение Пакистана ставит его нынешнее руководство в особо уязвимое положение. Страна пережила кризис платежного баланса, и в следующие несколько месяцев ожидаются крупные выплаты благодаря многосторонним, частным и двусторонним кредиторам.



Чтобы справиться с этими выплатами и предотвратить дефолт, Пакистану в первую очередь нужны пролонгация и рефинансирование кредитов на 2 млрд долл. от Китая. Пакистан также стремится возродить программу кредитов Международного валютного фонда (МВФ), которая зашла в тупик из-за того, что правительство страны не выполняет условия организации.



Кризис усложнит для Пакистана задачу убедить МВФ – и, возможно, также руководство Китая, которое публично призывало к политической стабильности в стране, – предоставить помощь, необходимую для предотвращения дефолта и сохранения экономики страны на плаву. И без того ограниченный список вариантов предотвращения Пакистаном экономического коллапса еще больше сузился.



ВЫВОДЫ



Таким образом, внутриполитическая стабильность Пакистана остается одной из главных проблем в регионе Южной Азии, учитывая наличие у страны ядерного оружия и контртеррористические интересы мировых держав в регионе.



Перспектива усиления репрессий вызывает опасения в отношении возможных незаконных мер, которые подорвут права пакистанцев и приблизят страну к прямому военному вмешательству, вплоть до вооруженного переворота. При этом внешние игроки обладают ограниченными инструментами и рычагами для смягчения внутриполитических потрясений в стране.



Следовательно, руководству Пакистана целесообразно обратить особое внимание на сплоченность своих Вооруженных сил. А также стараться избегать незаконных шагов, в том числе чрезмерного применения силы в отношении протестующих, что может проложить путь к прямому военному вмешательству. Источник - НГ

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