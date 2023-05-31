Они размножаются! Украинский депутат Ясько родила от Саакашвили

08:26 02.06.2023

Украинский депутат Елизавета Ясько родила от Саакашвили



Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько родила от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме на родине. Об этом сообщает украинское издание "Таблоид".



В сообщении говорится, что Ясько сама 1 июня объявила о том, что стала мамой.



В социальных сетях Ясько написала, что ребенок стал "украинским продолжением" отца, которого тот так хотел иметь, "гордясь своим паспортом гражданина Украины". Напомним, что Саакашвили также имеет украинское гражданство.



Саакашвили и Ясько долго скрывали свои отношения, однако после ареста экс-президент Грузии опубликовал в соцсетях признание в любви 32-летнему украинскому депутату. Однако затем СМИ написали, что Ясько прекратила отношения с Саакашвили.



Елизавета Ясько окончила философский факультет Киевского университета и является первой украинкой, которая окончила Школу госуправления Блаватника в Оксфордском университете. В свое время она работала в команде стратегических коммуникаций Администрации президента Украины, является председателем Постоянной делегации Украины в ПАСЕ. В 2020 году Россия внесла Ясько в список украинских физических лиц, против которых введены санкции.