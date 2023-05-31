Безопасность Нурсултана Назарбаева перестанет обеспечивать Служба госохраны

08:48 02.06.2023

1 июня 2023, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Служба госохраны перестанет обеспечивать безопасность Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Forbs.kz.



Напомним, ранее в Казахстане отменили закон "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы".



Функция обеспечения безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть исключена из обязанностей Службы государственной охраны (СГО) республики. Соответствующие поправки в положение о СГО опубликованы на портале "Открытые НПА".



В еще действующей редакции положения говорится, что СГО осуществляет "охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Казахстана, первого президента - Елбасы, других охраняемых лиц, объектов".



В предлагаемой версии положения, обсуждение которой продлится до 14 июня, формулировку о первом президенте планируют исключить. Таким образом, в новом положении СГО будет обеспечивать "безопасность президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц, объектов".



Обоснованием этого стала отмена ранее действовавшего конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы", который регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.