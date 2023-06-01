Центральная Азия хочет быть по-настоящему Центральной, - Рахим Ошакбаев

09:01 02.06.2023

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ХОЧЕТ БЫТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

Страны Центральной Азии, как и все, сталкиваются с новыми вызовами. В них происходят серьезные изменения в политике, государственном управлении, экономике. Однако не меньшие изменения происходят и в общественном мнении, что хорошо видно на примере Казахстана. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Центр прикладных исследований Talap провел большое социологическое исследование, в ходе которого было опрошено 1200 человек, представляющих население Казахстана по полу, возрасту, соотношению городского и сельского населения, региональному распределению.



Во время исследования казахстанцев спросили о том, что первое им приходит на ум, когда их спрашивают про свою страну? 52 % опрошенных описали Казахстан через образ Родины.



Важно, что этот образ объединяет всех жителей страны. Этнические и региональные отличия есть, но они проявляются во множестве так называемых малых ассоциаций. В результате в Казахстане достигается как единство, так и высокое разнообразие восприятия страны, а также формируется своя модель социальной устойчивости.



Внешнеполитическое позиционирование

Казахстанцы хотят дружить со всеми соседями – и прежде всего с Китаем и Россией. Об этом свидетельствуют результаты ответа на вопрос "С какими странами Казахстану надо развивать дружеские отношения?".



Жители Казахстана не видят себя "страной одного союзника", среди них нет внешнеполитической позиции, которой придерживается большинство населения.



Интересно, что, согласно опросу, больше всего казахстанцы хотят дружить с Турцией. Причина в том, что опрос проходил в феврале, во время землетрясения в этой стране. Так что к желанию добрососедства казахстанцев можно добавить еще одну важную черту – открытость к ситуативному сопереживанию.



Отношение к конфликтам

Еще одной "внешнеполитической" чертой казахстанцев является стремление дистанцироваться от внешних конфликтов.



Наиболее показательно отношение к военному конфликту между Россией и Украиной. 59 % опрошенных говорят, что Казахстан должен занимать в нем нейтральную позицию, 21 % предлагает выбрать одну из сторон, а 20 % затрудняются ответить на вопрос или не хотят этого делать по тем или иным причинам.



К сожалению, этот конфликт способствовал кристаллизации в общественном мнении как западного, так и евразийского внешнеполитического вектора развития, что повлияло на уровень внутреннего напряжения в стране. Однако, повторюсь, в обществе преобладает запрос на нейтралитет и дистанцирование от конфликтов.



Оценка военной угрозы

Существует ли военная угроза Казахстану? 25 % казахстанцев считают, что существует.



Больше всего войны боятся на севере и юге страны, главным образом в мегаполисах.



Но если на южных рубежах Казахстана эта угроза традиционна, поскольку в соседних странах регулярно происходят боевые столкновения, то на севере, к сожалению, она актуализировалась в последние месяцы. Более того, исследования наших коллег показывают, что это мнение имеет тенденцию к усилению.



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Экономические проекты с Россией

Даже взаимовыгодные экономические проекты с Россией сегодня воспринимаются населением с осторожностью. Хороший пример – это обсуждаемый газовый союз России, Казахстана и Узбекистана. 39 % населения позитивно оценили эту идею, а 18 % – негативно.



Можно сказать, что позитив в обществе в два раза превышает негатив, однако стоит сказать и про риски. 43 % опрошенных затруднились ответить на вопрос и потому могут стать как сторонниками, так и его противниками в будущем.



Кроме того, поддержка проекта географически неравномерна. Она выше в северных и других регионах, где высока потребность в газе, и ниже там, где проект не приносит очевидной выгоды.



Культурная общность наших стран

Казахстан – это двуязычная страна. Отвечая на вопрос "В этом месяце Вы смотрели, читали или слушали контент на каких языках?", 70 % назвали как казахский, так и русский.



Потребление русскоязычного контента преобладает в крупных городах и на севере страны. На западе и юге, напротив, чаще потребляется контент на казахском языке, а на востоке оба вида контента представлены одинаково.



Конкуренция за информационный рынок Казахстана

Основной потребляемый контент в стране является национальным. 66 % опрошенных сказали, что используют его для получения знаний, в том числе о событиях в стране. Так что можно сказать, что страна обладает серьезным информационным суверенитетом.



Что не отменяет острой конкурентной борьбы на ее информационном рынке между различными геополитическими субъектами. Так, мы видим, что российский контент по-прежнему широко представлен в стране. Особенно в культурной сфере. Однако в "области знаний" не менее значимые позиции уже занимает контент из США.



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Выводы



После событий в январе 2022 года общественное мнение страны стало необходимым элементом разработки решений на уровне государства. Поэтому наш Центр запустил собственную программу его изучения.

Результаты данного опроса показывают, что Центральная Азия внутренне собирается и стремится быть по-настоящему Центральной. В казахстанском обществе распространены центростремительные настроения. Во внешнем мире жители страны предпочитают говорить со всеми, не втягиваться в конфликты, рационально относятся к общим экономическим проектам. Присутствие России в культурной сфере остается очень серьезным, однако находится в жесткой конкуренции с геополитическими соперниками.



1.06.23