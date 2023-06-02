Пойдет ли Индия в НАТО? - Анатолий Кошкин

09:05 02.06.2023 АНАТОЛИЙ КОШКИН | 02.06.2023



Откровенно говоря, меня покоробила готовность некоторых государств "глобального Юга" принять участие в саммите G7 в Хиросиме в не совсем понятном статусе ("семерка" объединяет ведущие страны НАТО), а также готовность Японии сотрудничать с альянсом. Не смогли отказать настойчивым приглашениям Вашингтона и Токио такие государства, как Индия, Бразилия, Вьетнам. Кроме встреч с лидерами G7, индийский лидер согласился побеседовать с оказавшимся в Хиросиме главой киевского режима, а президент Бразилии ожидал встречи с ним, на которую Зеленский не явился.



Я далек от того, чтобы давать оценки действиям руководителей суверенных государств, но и не реагировать на то, как США оказывают давление на считающиеся дружественными нам страны, не могу.



Еще более удивили заявления посла США в Индии, заявившего, что в Вашингтоне хотели бы присвоить Индии статус "НАТО-плюс". Как известно, этот "статус" придуман в первую очередь для Украины, которую англосаксы пока не могут затащить в НАТО в качестве полноправного члена. Ранее группа американских конгрессменов зарегистрировала законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс".



Этот законопроект может быть применен и к другим странам, в частности к Индии. "Индии как одному из ближайших партнеров США, отношения с которым интенсивно развиваются, предстоит решить, вступать ли ей в группу "НАТО-плюс", - заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти в интервью индийскому телеканалу WION. – Мы углубили наше оборонное сотрудничество, что было невозможно себе даже представить 30-40 лет назад, мы сближаемся с Индией даже больше, чем мы иногда сближаемся с нашими самыми близкими союзниками: совместное производство, возможность продавать важные системы вооружений и техники, чтобы обеспечить безопасность Индии. Я думаю, все варианты сейчас на столе".



По сообщению РИА Новости, информация о вероятном приглашении Индии в группу "НАТО-плюс" "распространилась после рекомендации об этом, выпущенной 24 мая Специальным комитетом Конгресса США по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая". Там же сообщалось, что в группу "НАТО-плюс" американцы уже включили Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею и Израиль.



В Японии формула звучит несколько иначе: Токио считает себя "партнером НАТО". Пока Страну восходящего солнца это устраивает, о чем свидетельствует недавнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды об отсутствии у его правительства намерения вступать в Североатлантический альянс на правах полноправного члена. Да и какой смысл: официально по так называемому договору безопасности, являясь ближайшим военным союзником США, Токио выполняет волю Вашингтона, в том числе солидаризируется с принимаемыми НАТО решениями.



С Индией ситуация другая. Эта бывшая страна-колония, будучи восходящей мировой державой, едва ли легко поступится своим суверенитетом. Поэтому Вашингтон и партнеры обещают чуть ли не военную помощь НАТО при осложнении отношений Индии с Китаем. Американская дипломатия прозрачно намекает индийцам, что ее присоединение к Североатлантическому альянсу не только желательно, но и закономерно. В частности, посол Гарсетти напомнил, что оборонное сотрудничество НАТО и Индии продолжается не первый год и позитивно сказывается на обеспечении индийской безопасности.



В литературе можно найти примеры подключения внеевропейских стран к категории "НАТО–плюс". ИноСМИ пишут: "Израиль включен в категорию "НАТО-плюс" и имеет статус основного союзника вне альянса. В 2013 году американские конгрессмены выступили с инициативой предоставить Израилю новый статус – "основной стратегический партнер вне НАТО". В декабре 2014 года конгресс даже принял соответствующий закон, однако он так и не был подписан Бараком Обамой. Если бы закон вступил в силу, то новая категория поставила бы Израиль на одну ступень выше средней классификации стран, не входящих в НАТО, и обеспечила бы дополнительную поддержку оборонному, энергетическому и научному сотрудничеству. В частности, США обязаны были бы делиться и обмениваться с Израилем исследованиями, технологиями, разведкой, информацией, оборудованием и персоналом.



Интересный прецедент имел место в 2021 году: 23 марта конгрессмен Скотт Перри зарегистрировал в конгрессе законопроект о предоставлении статуса "НАТО–плюс" Тайваню. Однако этот законопроект так и не дошел до рассмотрения".



Что касается Индии, то в 2018 году Соединенные Штаты предоставили Индии статус "главный оборонный партнер", но по рангу он ниже "основного союзника вне НАТО" и воспринимается как промежуточный.



Пока какого-либо официального комментария Москвы по поводу попыток США и НАТО вовлечь в свою орбиту Индию нет. Специалисты же по этой стране считают, что Индия не пойдет на активное сближение с НАТО даже с учетом ее непростых отношений с Китаем. Согласимся с этим, ибо Нью-Дели не может не принимать во внимание реакцию России и Китая. Нельзя не учитывать и то, что Индия входит в БРИКС и в Шанхайскую организацию сотрудничества. Возможна ли в этих обстоятельствах переориентация индийской политики?



"Нет! Индийская политика традиционно стоит на том, что страна не участвует ни в каких военных блоках. Напомню, что Индия - лидер Движения неприсоединения", - отвечает на этот вопрос индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан. "QUAD – это не военный союз. У него гораздо более широкие цели, из которых оборонное сотрудничество составляет лишь незначительную часть", – подчеркивает он. Как сообщал корреспондент ТАСС из Нью-Дели, о том же говорит близкий к МИД Индии источник: "Нужно иметь в виду, что политика Индии направлена на то, чтобы участвовать во всех региональных и международных объединениях. Это диверсификация индийской политики. Как великая держава, мы стремимся, чтобы Индия, имеющая глобальные интересы, была представлена во всех ведущих объединениях, кроме военных блоков".



Однако вряд ли можно сомневаться, что привлечение огромной Индии на сторону коллективного Запада принадлежит к приоритетным стратегическим задачам США и НАТО. Источник - fondsk.ru

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