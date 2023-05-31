Три года разговоров. Как в Бишкеке дизайн-код внедряют, - 24.kg

10:21 02.06.2023

2 июня 2023, Бишкек - Мария ОРЛОВА



Власти Бишкека пытаются улучшить внешний облик столицы. Красят фасады домов на центральных улицах, демонтируют рекламные щиты, сносят различные объекты. Но зачастую это носит локальный и хаотичный характер и воспринимается обществом неоднозначно.



Как, например, демонтаж на проспекте Манаса входных групп точек торговли и общепита. Произошло это сразу после рабочего совещания мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова с руководителями городских служб, на котором он поручил благоустроить проспект. С участием заместителя мэра Нурдана Орунтаева и главы Первомайского района Максатбека Сазыкулова прошел рейд и начат демонтаж самовольно установленных объектов, а также выпирающих конструкций входных групп и их ограждений.



Горожан удивило столь быстрое выполнение поручения, когда без предупреждения начали крушить лестницы и пристройки.



К тому же в каждом объекте работали люди, которые кормили свои семьи, да и казну городскую пополняли. Почему бы не дать им срок на приведение входных групп и вывесок в тот вид, который хочет мэрия? Возможно, потому, что городские власти сами слабо представляют, что они желают видеть на улицах столицы. Так как регламента, правил размещения и оформления внешнего вида вывесок, входных групп, объектов облегченного типа и рекламных конструкций - так называемого дизайн-кода - до сих пор нет. Разрабатывают его уже более трех лет - еще в январе 2020 года в мэрии сообщили, что Бишкекглавархитектура работает над дизайн-кодом столицы и даже подготовила несколько вариантов эскизов фасадов торговых точек. Пока только для расположенных в самом центре Бишкека.



В госучреждении столь длительный срок разработки объясняют большим объемом работ, так как регламент распространяется не только на вывески и рекламу, но и другие элементы городской среды и архитектуры.



Справка 24.kg

Дизайн-код регламентирует технические требования, правила по размещению и эксплуатации информационных и рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и сооружениях или ином недвижимом имуществе, независимо от формы собственности на территории Бишкека и порядок демонтажа информационных и рекламных конструкций, а также устанавливают единые и обязательные для исполнения правила по содержанию фасадов зданий и сооружений.



Кто на что горазд

Многие здания в городе напоминают базарный ряд из-за засилья разнообразных вывесок, рекламных объявлений.



Урбанисты отмечают, что при отсутствии дизайн-кода, четких правил, предприниматели вынуждены участвовать в гонке "вывесок".



И каждый пытается быть заметнее другого. Так быть не должно.



"Информационная нагрузка негативно влияет на человека. И управлять визуальной информацией в городе мы предлагаем уже много лет. Чтобы как попало и что попало не вешали на здания. Это в прямом смысле информационный мусор", - говорит архитектор Айгуль Насирдинова.



Но при этом, отмечает она, нужно избегать однообразия, когда абсолютно все вывески будут одного варианта.



"Это тоже плохо, когда только один вариант. Должно быть разнообразие, но которое будет сочетаться с другими объектами. Нужен творческий подход, конкурсы. Мэрии нужно информировать население, объяснять, что такое дизайн-код, для чего он, а еще нужно желание горожан слушать столичные власти.



Диалог нужен, чтобы муниципалитет понимал, как к тем или иным проектам относятся горожане. А этим инструментом - коммуникацией - власти практически не пользуются.



Айгуль Насирдинова

При этом сроки для исполнения той или иной идеи очень сжатые. Проектов нет. И получается тяп-ляп", - считает она.



Айгуль Насирдинова добавляет, что в развитых странах давно есть дизайн-коды, цветовое решение застроек, доступная среда.



"А у нас, по большому счету, эту работу некому делать. Бишкекглавархитектура - это не тот орган, который сидит и делает проекты, хотя их заставляют это делать. Их функция - регулировать управление застройкой и так далее", - подытожила она.



Наложим мораторий

В отсутствии же регламента решать вопрос с засильем рекламы, павильонов власти города пытаются бороться при помощи мораториев на предоставление земельных участков на центральных улицах. Благодаря чему количество щитов и растяжек, а также киосков на них сократилось. А не так давно муниципалитет обязал владельцев газетных киосков обновить их, предоставив им эскизы. Эксперимент удался и теперь все павильоны в едином, серо-белом, стиле.



О необходимости разработки дизайн-кода для столицы говорил в конце марта и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на рабочем совещании в мэрии.



Заседание было посвящено решению основных городских проблем, таких как увеличение дорожного трафика, смог и своевременная уборка мусора.



"Каждый горожанин должен увидеть и почувствовать на себе изменения. Пока на деле мы видим разбитые тротуары, пробки, пыль, хаотичную застройку и город, увешанный рекламными щитами. Пора разработать и начать внедрять единый дизайн-код. Надо работать не покладая рук, только тогда будет результат", - сказал он.



И спустя два месяца начальник Бишкекглавархитектуры Урмат Карыбаев сообщил, что учреждение разработало и утвердило дизайн-код.



Мы сделали целый регламент - 250 листов, как навести порядок. Мы уже приступили к работе.



Урмат Карыбаев

"На всех главных улицах много лет стоят входные группы, которые не соответствуют городскому коду, будем приводить их в соответствие с регламентом", - сказал он.



Но позднее выяснилось, что проект постановления БГК об утверждении дизайн-кода, разработанный Бишкекглавархитектурой, возвращен мэрией учреждению для доработки. Сколько на это потребуется времени, пока неясно.