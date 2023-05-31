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|В КазСенат от Северного Казахстана доизбрана Асем Рахметова
11:17 02.06.2023
2 июня прошли выборы депутата Сената Парламента от Северо-Казахстанской области вместо умершей Гульмиры Каримовой. Сенатором от СКО была выбрана председатель филиала партии Amanat по области Асем Рахметова, сообщает Zakon.kz.
На мандат депутата Сената Парламента от региона претендовали два кандидата. По опубликованным результатам ЦИК, наибольшее количество голосов (134) набрала кандидат Асем Рахметова. Ее соперница Рауза Касенова набрала 39 голосов.
Асем Рахметова стала депутатом сената от СКО
Шесть человек проголосовали "против всех", еще один бюллетень был признан недействительным.
Асем Рахметова родилась 19 декабря 1980 года в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. Окончила Северо-Казахстанский государственный университет.