|Министерство природных ресурсов Узбекистана переименовано в Министерство эко...
11:18 02.06.2023
Министерство природных ресурсов Узбекистана, созданное в начале года, преобразовано в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Указ об этом подписал президент.
Министерство природных ресурсов Узбекистана, созданное в рамках административной реформы в конце прошлого года вместо Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, переименовано.
Согласно указу президента Шавката Мирзиеева о трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды от 31 мая оно теперь называется Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
При министерстве образуется Государственная инспекция экологического контроля.