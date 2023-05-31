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Министерство природных ресурсов Узбекистана переименовано в Министерство эко...
11:18 02.06.2023

Министерство природных ресурсов Узбекистана, созданное в начале года, преобразовано в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Указ об этом подписал президент.

Министерство природных ресурсов Узбекистана, созданное в рамках административной реформы в конце прошлого года вместо Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, переименовано.

Согласно указу президента Шавката Мирзиеева о трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды от 31 мая оно теперь называется Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

При министерстве образуется Государственная инспекция экологического контроля.

Источник - gazeta.uz
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