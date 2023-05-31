В Астане решили переименовать еще 60 улиц. Очень актуально и увлекательно...

11:31 02.06.2023

В Астане рассматривают переименование более 60 улиц и 15 школ, сообщает Zakon.kz.

О предложении переименовать улицы столицы 1 июня на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Айгерим Молдабаева.



"В настоящее время есть готовые предложения по новым названиям для более чем 60 улиц и 15 школ. Эти предложения будут включены в повестку предстоящего заседание ономастической комиссии", – отметила она.

По ее данным, в столице насчитывается 17 проспектов, четыре автомагистрали и 1110 улиц. Большинство из них получили новые названия после 1997 года в честь выдающихся личностей и исторических топонимов.



С начала 2023 года названия получили девять центральных улиц, одна площадь, вновь образованный район, а также переименованы две улицы, в прошлом году таких элементов было 41.



Улицы города носят такие имена, как выдающегося полководца Султана Бейбарыса, журналиста Аскена Набиева, детского писателя Бердибека Сокпакбаева, известного академика, энергетика Шафика Чокина. А также это имена таких деятелей Казахстана, как Урал Мухамеджанов, Сафуан Шаймерденов, Дукенбай Досжан, Еркегали Рахмадиев и названия таких мест, как Бозок, Ботай, Туймекент.



Между тем в целях укрепления международных связей одна из столичных улиц была названа в честь Гейдара Алиева, который был президентом Азербайджана, а новая площадь получила название "Площадь ООН".



Ранее в Министерстве культуры и спорта сообщили, что в Казахстане при переименовании населенных пунктов и улиц будут учитывать мнение населения.



Карина Мусабаева