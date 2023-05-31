В Киеве рос-ракета нашла британского снайпера Джулиана Торна. Невеста плачет...

11:39 02.06.2023 В Лондоне траур: В Киеве уничтожен отдел MI-6, отвечавший за нападение на Белгородчину

О первом погибшем агенте британской разведки впопыхах сообщила его невеста

Александр Ситников

Акварельная картина на хлопковой бумаге в технике...



Самостийные блогеры по второму кругу начали обсуждение прилета по Киеву, который произошел 29 мая. Причиной послужила обнародованная видеозапись наружного наблюдения, установленная недалеко от Гаванского моста, ведущего на Рыбальский полуостров. "Четко понятно, в воду попала ракета PAC 3 MSE от ЗРК Patriot, так же, как и на проезжую часть на Оболони", - написал известный в неньке правдорубец.



Именно на Рыбальском находится штаб-квартира Главного разведывательного управления Украины (ГУР), чей комплекс зданий, согласно заявлениям российских официальных лиц, был подвергнут удару возмездия. Первое время тамошние эксперты считали, что на скандальной записи видна ракета Х-35, либо P-800 "Оникс", теперь же все дружно пальцем указывают на PAC 3 MSE.



Главный вопрос заключается в том, почему ракета не самоликвидировались в воздухе, если летела вниз? Как известно, к боеприпасам Patriot предъявляются самые высокие требования, тем более, если называть вещи своими именами, речь идет о рекламе самой лучшей американской ПВО.



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Тайна "атакующей" ГУР ракеты Patriot, вероятно, кроется в заложенной программе перехвата. Дело в том, что для гарантированного уничтожения в воздухе такого сложного объекта, как "Искандер" или "Кинжал, распиаренный звездно-полосатый ЗРК должен осуществить сразу несколько пусков. Именно это он и сделал, бабахнув в небо сразу 9 противоракет.



Об этом сообщили на условиях анонимности офицеры Повітряних сил України. Дескать, "искусственный интеллект" ПВО сам принимает решение, которое зачастую характеризуется избыточностью. Насколько это правда, судить сложно, но времени у операторов Patriot и впрямь было очень мало, фактически несколько секунд.



Гипотетически система ЗРК могла (и, скорее всего, это сделала) взять управление в свои руки. При этом, если задача выполнена хотя бы одной ракетой из залпа, алгоритм перехвата подразумевает самоподрыв остальных PAC 3 MSE.



На укро-форуме, посвященном этой теме, можно прочесть:



"Технические сбои, с очень большой долей вероятности, исключены из-за многократного дублирования".



"Такие снимки дают ненужную русским информацию".



"То, что произошло 29 мая, объясняется, скорее всего, тем, что попавший в кадр боеприпас преследовал русскую ракету, которая неслась к своей цели, то есть к зданию ГУР. Однако преследователь просто не догнал и тупо рухнул в Днепр целым. А на Оболонь упала хвостовиком вниз другая ракета из залпа, когда стало ясно, что „Искандер" пропал из поля зрения".



В Сети тем временем распространили фото поврежденного здания ГУР. Логично, что напрашивается всего один ответ на вопрос "Зачем в Жешув в экстренном порядке с авиабазы Рамштайн перелетел самолет C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США?" Со стопудовой гарантией - для оказания экстренной помощи натовским спецам.



Интересно это тем, что говоруны Повітряних сил упорно рассказывают байки о потрясающей работе своей ПВО, несмотря на то, что киевляне своими глазами видели мощные взрывы на земле. Даже ежу понятно, что ложное отрицание ущерба от русского прилета, напротив, наносит вред укро-пропагандистам. Кто же поверит им, если сарафанное радио разносит совсем другую - правдивую - информацию.



По мнению ряда укро-экспертов, эта лютая брехня предназначалась не щирым громадянам (они и так в курсе), а тем, кто находится за кордоном и вынужден опираться на "официальную информацию" Зе-команды. Иначе у тамошней публики могут возникнуть причинно-следственные подозрения, что 29 мая под русский удар попали их сограждане, работающие в интересах украинского государства.



Есть мнение, что 29 мая ГУР было наказано за рейд 22−23 мая в Белгородскую область так называемого "добровольческого корпуса" и "легиона свободная Россия". Как раз столько времени нужно, чтобы организовать полноценную операцию возмездия.



Согласно инсайдерским раскладам, все атаки на нашу территорию разрабатываются британской разведкой или, по меньшей мере, согласовываются с ней. Именно MI-6 через ГУР координирует работу дурней "добровольческого корпуса", поскольку прямая интервенция ВСУ в Россию не одобряется Белым домом.



Ларчик открывался просто. 31 мая появилась информация издания Daily Mail, что 36-летний британский снайпер Джулиан Торн, обучавший солдат ВСУ, якобы разбился в автомобильной аварии в Киеве. На киевском форуме, однако, считают иначе.



Торн не столько учил меткой стрельбе захисников незалежностi, сколько пропадал днями и ночами в известном здании на Рыбальском полуострове. Чем он там занимался, вряд ли мы узнаем, но его навыки наверняка были востребованы ГУР.



О смерти Торна, кстати, сообщила невеста Луиза Лэтберри, хотя сам британец на своей страничке в соцсети ничего не писал о помолвке.



Судя по всему, произошла нестыковка, в результате чего гибель британца - не где-то на фронте, а в самом Киеве - стала известна широкой публике. Вот и пришлось MI-6 по-быстрому придумывать историю с дорожным происшествием, в которое, повторимся, жители украинской столицы не верят.



Но то, что инструктор-снайпер "задвухсотился" аккурат в дни прилета по ГУР, фактически подтверждает, что "Искандер" точно ударил по зданию, где разместился отдел британской разведки. Тогда история влетевшей в Днепр ракеты PAC 3 MSE обретает четкие очертания.



Другими словам, можно с высокой долей вероятности считать, что в реальности перехвата не было, но удар пришелся по английскому центру принятия решений в Киеве.



Что касается мести, о которой заявил Буданов, глава ГУР, сразу после прилета 29 мая, наивно таковой считать прилет беспилотников на Москву.



Скорее всего, это был отвлекающий момент, тогда как в качестве укро-вендетты вновь было выбрано нападение "русских добровольцев" на Белгородскую область. Если бы врагу это удалось, политический выхлоп был бы куда громче. Да и начальству MI-6 стало бы "приятно, что за смерть посланцев Лондона щирые украинцы отомстили, причем на том направлении, на котором работали погибшие англичане". Источник - svpressa.ru

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