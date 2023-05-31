 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.06.2023
12:37  РосМИД продолжает страдать по поводу украинской газотранзитной трубы
11:45  У Таджикистана новые послы: Хусейнзода в Бельгии, Шерализода в Швейцарии, Сафарзода - в Беларуси...
11:39  В Киеве рос-ракета нашла британского снайпера Джулиана Торна. Невеста плачет...
11:32  НАТО упорно лезет в Азию, - Энтони Моретти
11:31  В Астане решили переименовать еще 60 улиц. Очень актуально и увлекательно...
11:26  Россия: "государство-цивилизация" или "анти-Запад"? - К.Косачев
11:23  Обстоятельства внешней политики диктуют изменения дипломатической практики. РосМИД надо разломать, - И.Фабричников

11:18  Министерство природных ресурсов Узбекистана переименовано в Министерство эко...
11:17  В КазСенат от Северного Казахстана доизбрана Асем Рахметова
10:58  Что означает для России победа Эрдогана? - Федор Лукьянов
10:21  Три года разговоров. Как в Бишкеке дизайн-код внедряют, - 24.kg
09:05  Пойдет ли Индия в НАТО? - Анатолий Кошкин
09:01  Центральная Азия хочет быть по-настоящему Центральной, - Рахим Ошакбаев
08:48  Безопасность Нурсултана Назарбаева перестанет обеспечивать Служба госохраны
08:45  Китай и Россия постепенно отвоевывают исконно американские зоны влияния, - Вячеслав Иванов
08:26  Они размножаются! Украинский депутат Ясько родила от Саакашвили
00:54  Пакистан в напряжении. Дело может закончиться вооруженным переворотом, - Лариса Шашок
00:19  Китай немного плюнул Штатам в лицо. Штаты немного утерлись, - СП
00:04  Сенсационные находки гробниц китайской династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.)
00:03  Депутата Мадумарова обвинили в захвате власти в Киргизии, - В.Панфилова
00:02  Политический кризис охватил очередную балканскую страну. В прицеле – Румыния
Четверг, 01.06.2023
23:18  Байден упал на выпускной церемонии в академии ВВС США. Видео
17:32  Очередной извращенец и русофоб Ринкевич назначен Вашингтоном "президентом Латвии"
17:31  В Узбекистане предложили выдавать женщинам льготный кредит на покупку стиральной машины
17:28  В Таджикистане восемь военнослужащих получили длительные сроки за избиение солдат
17:25  КырСтрасти. Певица Нурчолпон обвинила в домогательствах полковника Минобороны
17:20  Избранником и отцом ребенка российской фигуристки-чемпионки Аделины Сотниковой оказался казахстанский теннисист
16:44  Путин наградил главу администрации Шебекино орденом Мужества. Шойгу дадут премию?
16:42  "Дом Кеко". Вышел на русском новый роман Юкио Мисимы
16:38  Сменен ректор Бишкекского Ельцинского университета - Лоцев вместо Нифадьева
16:35  Каспий окрасился в черный цвет
16:33  Силовой сценарий в Косово исключать нельзя
16:24  Об издании Корана в переводе Дмитрия Николаевича Богуславского, - П.Густерин
16:23  В какое оружие вкладывается Америка. О военном бюджете США на 2024 год
11:18  Подкуп - наше все. Что показали досрочные выборы в Ленинском округе Бишкека, - Д.Подольская
11:16  Кадровые перестановки в Узбекистане: поспеть за новой Конституцией, - Тимур Альмуков
11:13  "Al Mayadeen": российско-китайский альянс ближе всех к победе в борьбе за Евразию
11:11  Трех узб-блогеров арестовали в Кашкадарье. Общественность задает вопросы
11:05  Девять стран Евразии планируют создать новый SWIFT, - "Kayhan"
10:59  Лерос против Зеленского, или Пауки в банке, - В.Бурт
10:57  Казахстан – весеннее обострение русофобии, - В.Прохватилов
09:33  Ханжи-вонючки запретили 1-й Чемпионат Европы по сексу в Стокгольме
09:26  Си Цзиньпин призвал руководителей нацбезопасности готовиться к "худшим сценариям"
09:17  Украинский криминал разгулялся в Казахстане, - Рената Алимова
01:40  Саммит БРИКС предлагают перенести из Африки в Китай. А то зулусы свинтят и сменяют на бусы ВВП, - НГ
00:45  Победа Эрдогана: Турция продолжит дрейфовать между Россией и Западом, - К.Семенов
00:31  Китай сделал ставку на Илона Маска, - А.Башкатова
00:27  Мирзиеев обещает учителям и врачам миллиард долларов, - В.Панфилова
00:09  Российская "рыночная экономика" преуспела в выпуске наследных бургомистров
00:07  Oil Price: Россия, Китай, Иран и Ирак утвердили новый порядок на рынке нефти
Среда, 31.05.2023
18:57  Рубль стал практически внутренней валютой ЕАЭС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
У Таджикистана новые послы: Хусейнзода в Бельгии, Шерализода в Швейцарии, Сафарзода - в Беларуси...
11:45 02.06.2023

В Таджикистане 31 мая в рамках кадровых перестановок были назначены новые послы Таджикистана в Бельгии, Швейцарии, Беларуси и Туркменистане.

Кто они - в материале "Азия-Плюс".

Послом Таджикистана в Бельгии назначен Музаффар Хусейнзода, который последние 7 лет был заместителем министра иностранных дел республики.

В 1997 году он окончил Национальный университет Таджикистана, а в 1997-1999 годах был студентом Дипломатической академии МИД России.

Трудовую деятельность Хусейнзода начал в 1999 году в качестве заместителя начальника управления - агентства по поддержке и развитию малого предпринимательства при правительстве РТ.

В 2000-2002 годах был вторым и третьим секретарем в управлении кадров министерства иностранных дел. После этого в течение трех лет - с 2002 по 2005 годы – занимал должность секретаря посольства Таджикистана в Бельгии.

После этого вернулся в МИД Таджикистана и в 2005-2008 годах заведовал отделом региональных и международных организаций, а в 2008-2011 годах - отделом региональных и международных организаций МИД.

С 2011 по 2016 годы Хусейнзода был послом Таджикистана в Узбекистане. В 2014-2016 годы по совместительству был также послом в Малайзии с резиденцией в Ташкенте.

29 марта 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел Таджикистана.

Ему 48 лет. Стаж работы составляет 24 года. Владеет русским и английским языками. Женат, имеет трех детей.

Шараф Шерализода назначен послом Таджикистана в Швейцарии. Он последние два года тоже был заместителем министра иностранных дел Таджикистана.

Шерализода выпускник Налогово-правового института, Национального университета Таджикистана, а также университета на Филиппинах.

Свою трудовую деятельность он начал в 20 лет в должности начальника операционного отдела государственного сберегательного банка "Амонатбанк".

В 2004-2006 годах был ведущим специалистом отдела демографической статистики и занятости населения Агентства по статистике при президенте страны.

Затем два года работал главным экономистом на станции "Душанбе-1" ГУП "Таджикистанская железная дорога".

В 2008-2011 годах был советником проекта реформирования госсектора при президенте страны по вопросам управления государственными финансами и проведения вертикального функционального анализа министерств и ведомств.

В течение 2011-2012 годов занимал должность главного специалиста аппарата секретаря в ОАО "Рогунская ГЭС". После этого два года был консультантом по мониторингу и оценке Проекта экстренной помощи социальной сфере при исполнительном аппарате президента.

В 2013 году был назначен директором "Центра реализации проектов государственно-частного партнерства" Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, где проработал до 2015 года.

А в следующие два года с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя исполнительного директора в Совете директоров Азиатского банка развития на Филиппинах.

В течение 2018-2019 годов работал руководителем секретариата консультативного совета при президенте РТ по улучшению инвестиционного климата, а в 2019-2021 годы - первым зампредседателя госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом республики.

27 апреля 2021 был назначен заместителем министра иностранных дел Таджикистана. Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Сейчас ему 42 года, женат, имеет 4 детей.

Новым послом в Беларуси назначен Бахтовар Сафарзода.

Ранее он занимал должность заместителя генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ - полномочного представителя парламента Таджикистана в Ассамблее.

В 2005 году Сафарзода окончил юридический факультет Национального университета Таджикистана, где затем проработал преподавателем и заведующим кафедрой почти 10 лет.

В 2015 году защитил докторскую диссертацию на тему "Отражение международных стандартов по правам человека в правовой системе РТ" и удостоился звания доктора юридических наук.

С 1 марта 2015 по 1 марта, 2020 Сафарзода быо депутатом Маджлиси Намояандагон (нижней палаты парламента). Он являлся членом комитета Маджлиса Намояндагон по законодательству и правам человека.

Сафаозода был председателем фракции Народно-демократической партии.

Ему 40 лет. Владеет русским и английским языками.

Вафо Ниятбекзода назначен новым послом Таджикистана в Туркменистане.

Ранее он был начальником Управления стратегических исследований МИД страны.

Затем, в 2016 году, занял должность заместителя начальника департамента информации и печати, а позже начальника этого департамента в министерстве иностранных дел.

В последние годы был начальником отдела политического анализа и программирования МИД, а также спецпосланником Таджикистана в Афганистане.

Ему 44 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685695500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили закон об особых экономических зонах
- Алихан Смаилов потребовал устранить все выявленные нарушения на рынке "Алтын Орда"
- Спикер Мажилиса поздравил школьников в селе Кабанбай-батыр с последним звонком
- Детские дома должны остаться в прошлом - Алихан Смаилов
- Инфляция в Республике Казахстан
- Лечение вмененной импотенции
- Бизнес должен чувствовать поддержку на всех уровнях госуправления
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  