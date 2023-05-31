У Таджикистана новые послы: Хусейнзода в Бельгии, Шерализода в Швейцарии, Сафарзода - в Беларуси...

11:45 02.06.2023

В Таджикистане 31 мая в рамках кадровых перестановок были назначены новые послы Таджикистана в Бельгии, Швейцарии, Беларуси и Туркменистане.



Кто они - в материале "Азия-Плюс".



Послом Таджикистана в Бельгии назначен Музаффар Хусейнзода, который последние 7 лет был заместителем министра иностранных дел республики.



В 1997 году он окончил Национальный университет Таджикистана, а в 1997-1999 годах был студентом Дипломатической академии МИД России.



Трудовую деятельность Хусейнзода начал в 1999 году в качестве заместителя начальника управления - агентства по поддержке и развитию малого предпринимательства при правительстве РТ.



В 2000-2002 годах был вторым и третьим секретарем в управлении кадров министерства иностранных дел. После этого в течение трех лет - с 2002 по 2005 годы – занимал должность секретаря посольства Таджикистана в Бельгии.



После этого вернулся в МИД Таджикистана и в 2005-2008 годах заведовал отделом региональных и международных организаций, а в 2008-2011 годах - отделом региональных и международных организаций МИД.



С 2011 по 2016 годы Хусейнзода был послом Таджикистана в Узбекистане. В 2014-2016 годы по совместительству был также послом в Малайзии с резиденцией в Ташкенте.



29 марта 2016 года был назначен заместителем министра иностранных дел Таджикистана.



Ему 48 лет. Стаж работы составляет 24 года. Владеет русским и английским языками. Женат, имеет трех детей.



Шараф Шерализода назначен послом Таджикистана в Швейцарии. Он последние два года тоже был заместителем министра иностранных дел Таджикистана.



Шерализода выпускник Налогово-правового института, Национального университета Таджикистана, а также университета на Филиппинах.



Свою трудовую деятельность он начал в 20 лет в должности начальника операционного отдела государственного сберегательного банка "Амонатбанк".



В 2004-2006 годах был ведущим специалистом отдела демографической статистики и занятости населения Агентства по статистике при президенте страны.



Затем два года работал главным экономистом на станции "Душанбе-1" ГУП "Таджикистанская железная дорога".



В 2008-2011 годах был советником проекта реформирования госсектора при президенте страны по вопросам управления государственными финансами и проведения вертикального функционального анализа министерств и ведомств.



В течение 2011-2012 годов занимал должность главного специалиста аппарата секретаря в ОАО "Рогунская ГЭС". После этого два года был консультантом по мониторингу и оценке Проекта экстренной помощи социальной сфере при исполнительном аппарате президента.



В 2013 году был назначен директором "Центра реализации проектов государственно-частного партнерства" Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, где проработал до 2015 года.



А в следующие два года с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя исполнительного директора в Совете директоров Азиатского банка развития на Филиппинах.



В течение 2018-2019 годов работал руководителем секретариата консультативного совета при президенте РТ по улучшению инвестиционного климата, а в 2019-2021 годы - первым зампредседателя госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом республики.



27 апреля 2021 был назначен заместителем министра иностранных дел Таджикистана. Имеет дипломатический ранг советника первого класса. Сейчас ему 42 года, женат, имеет 4 детей.



Новым послом в Беларуси назначен Бахтовар Сафарзода.



Ранее он занимал должность заместителя генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ - полномочного представителя парламента Таджикистана в Ассамблее.



В 2005 году Сафарзода окончил юридический факультет Национального университета Таджикистана, где затем проработал преподавателем и заведующим кафедрой почти 10 лет.



В 2015 году защитил докторскую диссертацию на тему "Отражение международных стандартов по правам человека в правовой системе РТ" и удостоился звания доктора юридических наук.



С 1 марта 2015 по 1 марта, 2020 Сафарзода быо депутатом Маджлиси Намояандагон (нижней палаты парламента). Он являлся членом комитета Маджлиса Намояндагон по законодательству и правам человека.



Сафаозода был председателем фракции Народно-демократической партии.



Ему 40 лет. Владеет русским и английским языками.



Вафо Ниятбекзода назначен новым послом Таджикистана в Туркменистане.



Ранее он был начальником Управления стратегических исследований МИД страны.



Затем, в 2016 году, занял должность заместителя начальника департамента информации и печати, а позже начальника этого департамента в министерстве иностранных дел.



В последние годы был начальником отдела политического анализа и программирования МИД, а также спецпосланником Таджикистана в Афганистане.



Ему 44 года.