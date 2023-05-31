РосМИД продолжает страдать по поводу украинской газотранзитной трубы

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12:37 02.06.2023
Украина сильно навредит Европейскому Союзу, если не продлит соглашение по транзиту газа с Россией. Об этом сказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что по официальным каналам никаких уведомлений от Киева о таких намерениях не поступало. При этом Москва не удивится, если украинская власть примет решение отказаться от соглашения по транзиту.
ПАО "Газпром" сегодня поставляет природный газ в страны Европы через территорию Украины в соответствии с договором с НАК "Нафтогаз" от 30 декабря 2019 года. Документ предусматривает использование украинской ГТС для транзита до 2024 года включительно.
Соглашение подписано на основе правовых норм ЕС и устанавливает гарантированные объемы прокачки с возможностью их увеличения.
Ранее стало известно, что, несмотря на введение в общей сложности десяти пакетов санкций Евросоюза, РФ по итогам первого квартала 2023 года осталась в топ-10 торговых партнеров ЕС.