Новообразованное Национальное агентство социальной защиты населения Узбекистана возглавил Мансур Оллаеров

13:14 02.06.2023

Президент Узбекистана назначил директора Национального агентства социальной защиты



Президент Узбекистана назначил Мансурбека Оллоерова своим советником по вопросам социальной защиты и директором Национального агентства социальной защиты при президенте. О создании агентства Шавкат Мирзиеев говорил накануне в предвыборной речи.



