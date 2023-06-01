Скончался российский журналист, полковник СВР Сергей Духанов

13:48 02.06.2023

Сегодня в Пензе прошло прощание с автором "СП", журналистом Сергеем Духановым, который ушел из жизни 31 мая после тяжелой продолжительной болезни.



Сергей Павлович Духанов родился 15 октября 1957 года. В 1974 году он окончил школу № 17 (г. Пенза) и поступил на английское отделение факультета иностранных языков Пензенского педагогического института имени В. Г. Белинского. Окончив в 1979 году институт, получил распределение на кафедру английского языка ПГПИ. С 1979 по 1981 гг. проходил срочную службу в рядах Советской армии. В 1981 году вернулся на факультет иностранных языков в качестве ассистента и в этом же году был принят на действительную службу в органы КГБ СССР.



В советские времена Сергей Павлович Духанов работал в Агентстве печати "НОВОСТИ" - старшим редактором, специальным корреспондентом, собственным корреспондентом в Канаде (г. Оттава, 1990−1992 г. г.). Позднее - обозревателем, редактором отдела энергетики и ресурсов, заместителем главного редактора, с 1996 г. по 2001 г. - шефом бюро в США газеты "Business MN". В США также представлял газеты "Деловой мир" и "Интерфакс-АиФ". Работал в аналитических и PR подразделениях крупнейших российских корпораций "ИТЕРЫ", "Газпрома", "Техснабэкспорта".



Прослужив более 20 лет в Службе внешней разведки России, в 2001 году Сергей Павлович в звании полковника уволился в запас, однако в последующие годы продолжал деятельность журналиста и переводчика в сфере аналитики, безопасности, поддерживая связи с госорганами, общественными организациями и средствами массовой информации. За безупречную службу неоднократно награжден медалями и орденом "За военные заслуги".



Многие годы Сергей Духанов был автором "Свободной прессы", выполняя миссию поиска и перевода аутентичных материалов иностранных журналистов и экспертов.



Последние годы жизни Сергей Духанов работал в родном Пензенском государственном университете, где организовал и возглавил в 2019 году Центр стратегического анализа (затем - Центр стратегической информации), который является структурным подразделением Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований (НИИ ФиПИ).



Издание "Свободная пресса" выражает соболезнования родным и близким покойного.