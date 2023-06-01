Кровавая "баня" Украины очень устраивает Запад, - Мих.Ростовский

13:55 02.06.2023

Премьер Венгрии предрек Украине "кровавую баню": почему его не услышат

Потому, что такая "баня" устраивает Запад



Нет пророка в своем отечестве. И нет пророка в чужом отечестве - если это отечество Венгрия. "Анфан террибль" ( "несносный ребенок" - если кто не в курсе значения этого французского выражения) современной европейской политики, венгерский премьер-министр Виктор Орбан предрек вооруженным силам Украины "кровавую баню" в случае, если они все-таки начнут свое ставшее уже притчей во языцех контрнаступление.



"Я сам как человек, полтора года прослуживший в армии, и без окончания военной академии выучил, что у нападающих бывает в три раза больше потерь, чем у обороняющихся. И для страны, население которой составляет лишь часть населения противоборствующей страны, при таких обстоятельствах начинать большую стратегию - это кровавая баня", - заявил Орбан.



По мнению главы венгерского правительства, единственный разумный выход из ситуации - скорейший поиск компромисса: "Надо сделать все, чтобы еще до начала украинского контрнаступления убедить стороны в необходимости прекращения огня и мирных переговоров, иначе мы потеряем множество человеческих жизней". Замечательно сказано - замечательно, но при этом совершенно без толку.



Каждый из нас с детства знает выражение: "Худой мир лучше доброй ссоры". Но сейчас курс Запада по отношению к Украине построен на прямо противоположном принципе: продолжение ссоры лучше, чем мир.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе: "Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру… Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать, и конфликт может разгореться в любой момент. Нет. Справедливый мир должен привести к выводу российских войск и техники с территории Украины".



Вот так и выглядит основное политическое противоречие сегодняшнего дня. Есть просто "мир" и есть "справедливый мир" ( "справедливый" - естественно, с точки зрения Запада). И эти две концепции принципиально несовместимы друг с другом.



А те, кто этого не понимают (или вкладывают иной смысл в понятие "справедливость") являются в мире западной политики абсолютными аутсайдерами.



И нет, это не раздача моральных оценок. Это лишь констатация действительности: предсказанная Виктором Орбаном "кровавая баня" неизбежна.



Конечно, пресловутое украинское контрнаступление может или не состояться совсем (концепция перехода к "активной обороне") или состояться сильно позже, чем это обещают украинские официальные лица. Но это детали, которые не меняют главного.



А состоит это главное вот в чем: прежде чем украинский кризис вступит в фазу затухания, он должен пройти через фазу (или даже через серию фаз) мощного обострения.



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Запад не допустит никакого иного исхода. Он видит перед собой цель, достижение которой представляется ему вполне реализуемой или, по меньшей мере, теоретически возможной: нанесение России стратегического поражения.



США и Европа будут упрямо двигаться к этой цели, и остановить их могут либо исчерпание ресурсов (никаких признаков чего-то подобного не наблюдается), либо приход понимания того, что поставленные цели являются недостижимыми, либо переход ситуации в ту плоскость, которая является крайне опасной уже для самого Запада.



Все эти три условия предполагают на нынешнем этапе дальнейшее обострение. А значит, мы вернулись к тому, с чего начали: к предостережению Виктора Орбана никто прислушиваться не собирается. Конечно, в какой-то точке в будущем многие вспомнят об этом предостережении и обязательно придут к выводу: а ведь премьер-министр Венгрии был абсолютно прав!



Но до этой точки в будущем надо еще дожить - во всех смыслах этого слова. А пока в Европе имеет место вопиющее несовпадение климатического и политического сезонов. С климатической точки зрения за нашими окнами лето. А вот с политической - глубокая зима ( в том смысле, в котором этот термин употребляется в "Игре престолов"). И зима эта, боюсь, будет очень долгой - или, даже если не очень долгой, то бурной и кровавой.