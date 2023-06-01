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|В Индии катастрофа "Коромандельского экспресса": более 30 погибших
21:26 02.06.2023
Более 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Индии
По меньшей мере 30 человек погибли в результате схода поезда "Коромандельский экспресс", следовавшего из Калькутты в Ченнаи. Об этом в пятницу сообщила газета "Хиндустан таймс".
По ее данным, авария произошла в штате Одиша. На место происшествия прибыли 50 машин скорой помощи.